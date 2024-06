La babésiose, une maladie transmise par les tiques, est en augmentation. Un médicament contre le paludisme peut aider : injections

basculer la légende Ladislav Kubes/Getty Images

Micheline LeBlanc savait que quelque chose se passait à l’été 2022. Elle se sentait endolori et fatiguée. « Les maux de tête étaient un gros problème. Les sueurs nocturnes étaient dramatiques », dit LeBlanc.

Lorsqu’elle a ressenti des douleurs lancinantes dans les jambes et un essoufflement, son mari l’a emmenée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué la maladie de Lyme.

Ils l’ont renvoyée chez elle avec des antibiotiques. Mais quelques jours plus tard, son médecin l’a appelée pour lui dire qu’une analyse de sang avait révélé qu’elle souffrait en réalité d’une autre maladie transmise par les tiques : la babésiose.

Le premier cas de babésiose aux États-Unis a été identifié sur l’île de Nantucket en 1969. Cette maladie parasitaire transmise par les tiques est endémique en Nouvelle-Angleterre et, comme tiques du cerf élargissent leur aire de répartition, on la trouve désormais de la Virginie au Maine ainsi que dans le haut Midwest, du Michigan au Minnesota. Le CDC souligne un augmentation significative de l’incidence Durant la dernière décennie.

La babésiose peut être traitée avec des médicaments, généralement un traitement antibiotique de sept à dix jours, l’azithromycine associée à l’atovaquone, qui sont tous deux des médicaments sur ordonnance. Mais parfois, cela ne suffit pas à tuer le parasite et il existe un risque de rechute.

Maintenant, les chercheurs lancent un essai clinique randomisé et contrôlé, qui devrait débuter ce mois-ci, pour tester si le médicament antipaludique — tafénoquine — en combinaison avec les autres médicaments déjà utilisés, il peut accélérer la guérison et éliminer plus rapidement le parasite du corps des patients.

La plupart des jeunes infectés après une morsure de tique ne souffrent que d’une maladie bénigne. « Une fièvre qui peut mettre quelques jours à une semaine ou deux pour disparaître », explique Linden Hu, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Tufts. Certaines personnes ne présentent aucun symptôme. Mais certaines personnes de plus de 50 ans ainsi que celles dont le système immunitaire est affaibli peuvent tomber très malades et se retrouver à l’hôpital.

C’est ce qui est arrivé à LeBlanc : « C’était un tour de montagnes russes », dit-elle.

LeBlanc vit dans le New Hampshire, où les tiques sont courantes. Elle se sentirait mieux pendant quelques semaines, puis ses symptômes réapparaîtraient. Elle avait des maux de tête et de la fatigue. LeBlanc s’est fait enlever la rate dans la vingtaine après une infection et son système immunitaire a été compromis par une maladie antérieure, ce qui l’a exposée à un risque élevé.

« Ces patients peuvent avoir de nombreuses rechutes, durant des mois, voire parfois des années », explique Dr Peter Krause, médecin spécialiste des maladies infectieuses et expert en babésiose. Un petit pourcentage meurt.

UN petite étude de cas publié le mois dernier fournit des premières preuves que la tafénoquine est bénéfique pour ces patients. L’étude comprenait cinq personnes, dont LeBlanc, 72 ans.

Lorsque les médecins ont ajouté la tafénoquine au régime de ces patients, leur état s’est amélioré.

« Cela a fonctionné », explique le Dr Krause. « Ils n’avaient plus de symptômes et n’avaient plus l’organisme dans leur sang. »

Lorsque LeBlanc s’est rendu à l’hôpital pour des tests après avoir pris le médicament, les médecins ont commencé à documenter une diminution significative du parasite en quelques semaines. « Il a diminué sans cesse, puis il n’a même pas été trouvé dans mon système », dit-elle. Et elle a commencé à se sentir beaucoup mieux. «J’étais ravie», dit LeBlanc.

Elle recommence désormais à faire tout ce qu’elle ne pouvait pas faire pendant qu’elle était malade, comme danser et faire du bénévolat. «C’est tout simplement génial», dit LeBlanc.

Les chercheurs prévoient d’inscrire cet été des patients hospitalisés pour babésiose, explique Édouard Vannier du Tufts Medical Center, l’un des sites d’essai. «Maintenant que la saison des tiques a commencé, nous allons voir des patients arriver à l’hôpital», déclare Vannier.

Il dit qu’ils n’incluront pas les patients atteints d’une maladie bénigne parce que le traitement médicamenteux existant à base d’azithromycine associé à l’atovaquone fait déjà du bon travail. Il dit que les inscriptions devraient être « opérationnelles très prochainement ».

La tafénoquine est actuellement approuvée par la FDA pour traitement et prévention du paludisme. Pour l’instant, les médecins utilisent le médicament « hors AMM » chez les patients atteints de babésiose, mais les recherches en cours pourraient ouvrir la voie à une approbation élargie par la FDA du médicament contre la maladie transmise par les tiques. « C’est notre objectif », déclare Dr Geoff Dow, PDG de 60 Degrees Pharma.

Compte tenu de la montée de la babésiose, il existe également davantage de tests de dépistage de la maladie. Il peut être diagnostiqué par un test sanguin. La FDA recommande le dépistage du parasite responsable de la babésiose dans 15 États.

LeBlanc dit qu’elle fait maintenant très attention pour éviter les piqûres de tiques. Le CDC conseille aux gens de se protégeren marchant sur les sentiers, en utilisant un répulsif, en portant des pantalons et des chemises à manches longues à l’extérieur, en particulier dans les zones boisées, et en prenant une douche peu de temps après avoir été à l’extérieur. Et soyez particulièrement prudent au printemps, en été et en automne, lorsque les tiques sont les plus actives.

Retrouvez Allison Aubrey sur Instagram à @allison.aubrey et sur X @AubreyNPR.

Cette histoire a été éditée par Jane Greenhalgh