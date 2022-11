LA abandonne les accusations criminelles contre le responsable du logiciel électoral

Avant l’arrestation de son fondateur et directeur général, Eugene Yu, Konnech a nié à plusieurs reprises avoir conservé des données en dehors des États-Unis, y compris dans des déclarations au New York Times.

M. Yu, 64 ans, a nié à plusieurs reprises avoir envoyé des données en Chine. Le New York Times a publié un article sur les affirmations et ses démentis dans le cadre de sa couverture de la désinformation et des élections. Les procureurs de Los Angeles ont arrêté M. Yu le lendemain de la publication de l’article.

Konnech compte environ 20 employés aux États-Unis et environ 20 clients. Il ne joue aucun rôle dans la tabulation ou le dépouillement des votes lors des élections américaines. Mais certains négationnistes ont suggéré que Konnech a donné au gouvernement chinois une porte dérobée pour manipuler le processus électoral américain.

True the Vote, une organisation qui prétend se consacrer à la découverte de la fraude électorale, a déclaré lors d’une conférence cet été que son équipe avait trouvé et téléchargé les données des agents électoraux de Konnech à partir de serveurs en Chine. Il n’a fourni aucune preuve qu’il avait téléchargé les données, mais a déclaré avoir livré un disque dur au Federal Bureau of Investigations.

Konnech a poursuivi True the Vote, ainsi que Catherine Engelbrecht, sa fondatrice, et Gregg Phillips, un négationniste électoral et associé de longue date du groupe, les accusant de diffamation et de piratage. La paire était brièvement emprisonné la semaine dernière après avoir refusé de divulguer le nom d’une personne impliquée dans le piratage présumé des données de Konnech.

Dans un dossier judiciaire antérieur, M. Phillips a déclaré qu’il avait parlé avec le grand jury du comté de Los Angeles qui a finalement inculpé M. Yu.