L’avocat de Jacob Chansley, surnommé le «QAnon Shaman», a affirmé que son client était entré dans le Capitole américain à «l’invitation» du président Donald Trump et qu’un pardon serait «honorable».

Dans ce que le présentateur de CNN, Chris Cuomo, a décrit après coup comme un « bizarre » Dans l’interview, l’avocat Al Watkins a rejoint son émission pour rejeter la responsabilité des événements survenus au Capitole américain la semaine dernière sur le président et l’a comparé à Jim Jones, un chef de secte qui a mené un suicide de masse de ses partisans en 1978.

Après qu’un problème audio ait forcé Cuomo à se diriger vers une pause publicitaire, Watkins est revenu par téléphone et s’est repoussé contre l’ancre qui avait ouvert le segment en appelant son client un « imbécile. »

«Il est vraiment important que nous arrêtions de traiter les gens d’idiots parce que nous avons un grand pourcentage de notre population qui a passé beaucoup de temps dans sa vie à s’accrocher à chaque mot du président Trump». Dit Watkins.

Selon Watkins, son client n’a pas « Cambrioler » le Capitole, mais a franchi les portes maintenues ouvertes par la police et a été « Non armé » – bien qu’il portait des cornes et un « Lance en métal » qui avait des signes et le drapeau américain attaché à divers points.

«Il avait l’impression que sa voix était pour la première fois entendue,» Watkins a dit du soutien de son client pour le président.

Ce serait « paisible » et « honorable, » selon l’avocat, pour que Trump pardonne à son client, ainsi qu’à d’autres manifestants aux vues similaires et non violents qui sont entrés dans le Capitole le jour où cinq morts, dont celui d’un policier.

Watkins a déclaré que Chansley avait agi «Une force motrice par un homme sur lequel il a accroché son chapeau, il a attelé son chariot, il a aimé Trump – chaque mot, il l’a écouté. Il avait l’impression de répondre à l’appel de notre président – il était là à l’invitation de notre président.

Il a ajouté que Trump doit « posséder » les gens aiment son client et sont ensuite entrés dans une étrange comparaison entre les partisans du président et les adeptes de la secte de Jones.

«En 1978, tout un tas de gens à San Francisco ont suivi un gars du nom de Jim Jones jusqu’à Jonestown, en Guyane,» Watkins a commencé avant que Cuomo n’intervienne.

«C’était un culte!»

« La seule différence ici, » Watkins a fait valoir, « Il n’y a pas de Kool Aid, » faisant référence au fait que de nombreux adeptes de Jones sont morts après avoir ingéré du Kool Aid contenant du cyanure.

Chansley, que Watkins dit est un «Véritable chaman» qui « Pratique le yoga » et «Médite toute la journée» est actuellement détenu dans un huis clos fédéral à Phoenix, en Arizona, et attend des accusations pour son rôle dans le siège du Capitole américain.

