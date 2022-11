La 911 Dakar tout-terrain de Porsche dévoilée avant ses débuts à Los Angeles

Une Porsche 911 adaptée au tout-terrain peut sembler de la sorcellerie, mais le constructeur automobile n’a jamais été du genre à se détourner de la saleté, qu’il s’agisse de la 959 des courses de rallye du groupe B ou de la 911 modifiée qui a remporté le rallye Paris-Dakar en 1984. Cependant, ces voitures ont été spécialement conçues pour la compétition et non pour la consommation générale. Cette année, c’est sur le point de changer.

Porsche lancera la 911 Dakar au Salon de l’auto de Los Angeles la semaine prochaine, et avant son dévoilement officiel, le constructeur automobile a envoyé quelques teasers, montrant une 911 Dakar légèrement camouflée en cours de test dans une variété d’environnements, y compris le sable et la neige.

Selon le communiqué de Porsche, l’OEM a soumis la 911 Dakar à plus de 300 000 miles de tests en environnement difficile. Pour le gravier et les surfaces meubles, Porsche s’est rendu sur la piste d’essai du Château de Lastours dans le sud de la France. Pour les trucs plus frais, c’est allé jusqu’à Arjeplog, en Suède. Pour le sable, le constructeur automobile s’est rendu à Dubaï et au Maroc, escaladant des dunes de 160 pieds et, comme le montrent les photos, s’amusant.

Bien que Porsche n’ait pas encore divulgué de spécifications spécifiques, nous savons que la 911 Dakar aura une garde au sol supplémentaire, des pneus tout-terrain et une foule de réglages pour rester contrôlable sur les surfaces meubles. Quelque chose nous dit qu’il y aura une protection supplémentaire sous la carrosserie, vu que ces voitures soulèveront des queues de coq de gravier et de neige compactée.

Porsche donnera au 911 Dakar une introduction complète et appropriée le 16 novembre à 19 h 00 PT, la veille de la journée médiatique du Salon de l’auto de Los Angeles.