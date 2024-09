La 89 Avenue Road est sur le point de prendre de l’ampleur à Yorkville

La construction d’un nouveau condominium au 89 Avenue Yorkville a progressé au cours de la dernière année, dépassant désormais la moitié du chemin vers son nombre final de 20 étages. Niché dans le quartier Yorkville de Toronto, ce projet résidentiel de luxe conçu par Richard Wengle Architect pour Armour Heights Developments prend rapidement forme et est sur le point de s’élever au-dessus de ses voisins immédiats.

Regard vers l’est jusqu’à la 89e Avenue Yorkville, conçue par Richard Wengle Architect pour Armour Heights Developments

Lors de la dernière visite d’UrbanToronto sur le site en février 2022, la démolition de l’hôtel 89 de 8 étages était terminée, tandis que d’importants travaux d’étayage et d’excavation allaient prendre une grande partie du reste de l’année, ce qui a conduit à l’installation de la grue à tour au début de 2023. En mai 2023, la vue vers le nord-est ci-dessous présente la grue à tour, érigée à l’extrémité est du site, à l’écart d’Avenue Road. Une excavatrice occupe le centre du site derrière des éléments de structure en acier pour une future dalle de plancher. La zone du sous-sol, partiellement visible vers la grue à tour, est en cours de préparation pour l’installation d’un système de monte-voitures mécanique automatisé, conçu pour maximiser l’espace dans ce site étroit en empilant des voitures jusqu’à quatre étages de profondeur.

Regard vers le nord-est vers la grue à tour et les travaux de fondation pour l’ascenseur mécanique pour voitures, image du contributeur du forum UrbanToronto AlbertC

La construction a atteint le niveau du sol à la fin de 2023 et, en février 2024, nous voyons que le premier étage a été partiellement formé, avec une colonne et un mur en béton qui formeront une partie de la future entrée principale. Au deuxième niveau, les matériaux sont mis en scène pour les travaux en cours et, à droite, des barres d’armature en forme de cage et dépassant d’un mur formé.

Regard vers le sud-est vers les barres d’armature et les murs en béton formés au niveau du sol, image du contributeur du forum UrbanToronto rdaner

En avril 2024, deux étages sont visibles au-dessus du sol, les poteaux d’étayage restant en place pendant que le béton durcit. Les travaux de construction sont en cours au troisième étage, où une équipe d’ouvriers dirige un godet à béton manœuvré par la flèche de la grue à tour.

Des équipes de construction guident un godet en béton au troisième niveau, image de Northern Light, contributeur du forum UrbanToronto

À l’extrémité est du site, en août 2024, la tour prend forme au-dessus des formes en béton du podium, au-dessus duquel se trouvera un espace d’agrément extérieur. Il y a un retrait au-dessus du deuxième étage, menant au volume montant de la tour, avec un autre retrait au-dessus du cinquième étage, avec trois niveaux actuellement formés au-dessus.

Le volume oriental qui abritera l’espace d’agrément extérieur, image de drum118, contributeur du forum UrbanToronto

Ce mois-ci, la 89 Avenue est désormais debout avec 11 étages formés. Des murs en béton sont formés sur le côté est du 12e étage, tandis qu’au-dessus, la grue à tour est occupée à lever le coffrage en bois. En dessous, un monte-charge de chantier est installé au centre de l’élévation ouest.

La masse présente un retrait au-dessus du sixième étage, avec un design prévu pour comporter des rangées de cinq fenêtres. La façade présentera une esthétique faussement historique avec un revêtement en pierre calcaire, avec de grandes arches à la base centrale, des fenêtres perforées et des corniches à chaque retrait. Les niveaux inférieurs arboreront du granit et du marbre, avec une maçonnerie grise pour couvrir la partie centrale supérieure de l’élévation ouest, ainsi que les élévations nord et sud.

Vue vers le nord-est jusqu’à 11 étages formés par des travaux en cours au 12e niveau, avec l’ascenseur de construction installé le long de l’élévation ouest, image de Rascacielo, contributeur du Forum UrbanToronto

Alors que la construction se poursuit et qu’il reste huit étages, une fois terminé, le 89 Avenue atteindra une hauteur finale de 76,5 m et abritera 28 unités de luxe, toutes à distance de marche des stations de métro St George et Bay.

UrbanToronto continuera de suivre l’évolution de ce projet, mais en attendant, vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet grâce à notre fichier de base de données, dont le lien figure ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la conversation dans le fil de discussion du forum de projet associé ou laisser un commentaire dans l’espace prévu à cet effet sur cette page.

* * *

