La 7e vague de COVID-19 en Ontario frappe déjà les foyers de soins de longue durée

Jodie McConnell a déclaré que dès qu’elle a entendu qu’il y avait une autre épidémie de COVID-19 dans le foyer de soins de longue durée de sa mère, elle a paniqué.

“J’avais peur que cette épidémie soit comme les précédentes”, a-t-elle déclaré à CBC News.

Jusqu’à présent, l’éclosion à St. Joseph’s Villa à Sudbury, en Ontario, où vit sa mère, Jean, touche 12 résidents. Dans toute la province, 65 foyers de soins de longue durée ont signalé des éclosions le week-end dernier, selon les données de Santé publique Ontario, ainsi que 51 maisons de retraite au 2 juillet.

Cette semaine, le meilleur médecin de l’Ontario a confirmé que la province en est maintenant à sa septième vague de COVID-19, les personnes âgées de 80 ans et plus enregistrant la plus forte augmentation des taux de cas. La vague, qui frappe déjà durement de nombreux membres du personnel et des résidents des soins de longue durée, a amené certains médecins et experts à demander une plus grande poussée pour les quatrièmes doses et un rétablissement des mandats de vaccination pour le personnel des soins de longue durée.

Le professeur Vivian Stamatopoulos, défenseure des soins de longue durée et chercheuse, affirme que davantage doit être fait pour prévenir les épidémies dans le secteur, y compris un retour aux mandats de vaccination pour le personnel. (Soumis par : Vivian Stamatopoulos)

Le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Mount Sinai et aux hôpitaux du réseau universitaire de santé de Toronto, affirme que les quatrièmes doses du vaccin COVID-19, auxquelles les personnes âgées sont éligibles, sont essentielles pour prévenir les décès. Mais, a-t-il dit, “nous devons faire un bien meilleur travail pour que nos résidents, notre personnel et leurs familles aient accès à ces vaccins”.

À son avis, le retour d’un mandat de vaccination pour le personnel est essentiel pour protéger les populations âgées qu’ils desservent.

La professeure Vivian Stamatopoulos, défenseure des soins de longue durée et chercheuse, affirme que la suppression du mandat de vaccination pour les travailleurs des foyers de soins de longue durée, qui s’est produite au printemps, signifie « c’est encore une situation très précaire, sans doute, plus maintenant que à tout moment auparavant.”

Elle a déclaré que l’arrivée de la septième vague devrait déclencher un rétablissement du mandat de vaccination.

Plus de pénuries de personnel “dévastatrices”

La mère de Terry Crystal, Marjorie, vit au Southlake Residential Care Village à Newmarket, en Ontario, une maison avec certains des nombres de cas les plus élevés de cette septième vague jusqu’à présent. L’établissement signale actuellement 20 travailleurs de la santé atteints de COVID-19, un chiffre qui atteignait 29 il y a quelques jours.

Il y avait également 15 résidents signalés comme ayant le virus selon un rapport soumis mercredi, mais c’est en baisse par rapport à 47 au début de la semaine.

Sa mère est atteinte de la maladie de Parkinson et de démence et l’interaction sociale limitée des confinements la rend déprimée et cause du stress et de l’anxiété, a déclaré Crystal.

“J’ai peur qu’elle perde sa volonté de vivre”, a-t-elle déclaré.

Terry Crystal s’inquiète pour la santé mentale de sa mère au milieu d’une autre épidémie au Southlake Residential Care Village où vit sa mère, Marjorie. (Soumis par Terry Crystal)

Ian Da Silva, directeur national des opérations de l’Ontario Personal Support Workers Association, qui représente près de 50 000 de ces travailleurs, affirme que le fait que les travailleurs de la santé soient sortis avec COVID-19 dans cette septième vague aggrave les problèmes de pénurie de personnel déjà présents dans le champ.

“Nous parlons de personnel qui est déjà au point de rupture maintenant et d’ajouter une infection en plus de cela, même un ou deux membres du personnel … ce serait dévastateur.”

L’association reçoit des rapports selon lesquels des préposés aux services de soutien à la personne sont responsables de 30 à 40 personnes dans leurs ailes, dit-il.

“Si l’un de ceux-ci tombe en panne avec le COVID, vous pouvez rapidement faire le calcul pour voir comment cela affecte les résidents restants. Ils ne reçoivent tout simplement pas de soins. Ce n’est tout simplement pas possible.”

C’est une préoccupation partagée par Julie Perl, qui est la principale soignante d’un ami cher vivant à Villa Colombo Homes for the Aged à Toronto, où au moins six travailleurs de la santé ont le COVID-19.

Perl dit que même la perte d’un travailleur de la santé fait une différence pour les soins que son amie, qui est alitée, reçoit.

Elle dit que son ami, qui est complètement cognitif, lui dit qu’il utilise le bouton d’appel mais qu’il faut un certain temps pour obtenir de l’aide.

“S’il doit être changé ou repositionné, il pourrait attendre plus d’une heure”, a-t-elle déclaré. “Pour lui étant dans une couche souillée? Il devrait être changé immédiatement.”

La famille embauche un préposé aux services de soutien à la personne dans le secteur privé

La famille de Jean McConnell a pris la décision d’embaucher un intervenant privé lors de la septième vague. (Soumis par : Jodie McConnell)

Inquiète de ce que l’épidémie à St. Joseph’s Villa pourrait signifier pour le bien-être de Jean, la famille McConnell a pris une décision plus radicale pour s’assurer que Jean a le soutien dont elle a besoin pendant cette vague.

La famille a embauché un travailleur de soutien privé pour Jean, mais la décision a un coût. Quelques heures de soins, dispensées trois fois par semaine, coûteront à la famille plus de 1 000 $ par mois, a déclaré McConnell.

D’autres familles peuvent envisager des options similaires, surtout si les épidémies se poursuivent ou s’aggravent.

Au Hellenic Centre for Seniors de Toronto et au Tilbury Nursing Home de Windsor-Essex, par exemple, plus du quart des résidents ont le COVID-19, tandis que plusieurs membres du personnel sont également absents.

CBC News a donné l’occasion au ministre des Soins de longue durée de discuter des éclosions, mais on lui a dit qu’il n’était pas disponible.