La 61e édition du tournoi international de football Subrato Cup reprendra après deux ans d’interruption

La 61e édition du tournoi international de football Subroto Cup qui a été suspendu en raison de la pandémie de Covid 19 reprendra après une interruption de deux ans comme annoncé par la Subroto Mukherjee Sports Education Society (SMSES), les organisateurs du tournoi avec Indian Air Force. Le tournoi devrait se tenir comme d’habitude à New Delhi du 6 septembre au 13 octobre 2022.

S’exprimant à cette occasion, le commandant d’escadre Yashwant Singh Panghal, secrétaire général honoraire de la Subroto Mukerjee Sports Education Society, a déclaré : “Avec un immense bonheur, nous partageons la nouvelle de la reprise de la Subroto Cup, un phare dans la promotion du football au niveau local dans ce pays. En raison de la pandémie, le tournoi n’a pas pu se dérouler au cours des deux années précédentes, mais tout cela est maintenant derrière nous et nous nous réjouissons à l’idée d’une merveilleuse saison de football en septembre, impliquant les futures stars du jeu en Inde. Nous souhaitons à toutes les équipes participantes, tout le meilleur.

A LIRE AUSSI | Les élections de l’AIFF se tiendront le 2 septembre, les candidatures seront déposées à partir de jeudi

Le tournoi se déroulera en trois catégories en commençant par les garçons sub-juniors (moins de 14 ans) qui débuteront le 6 septembre 2022, la finale se tiendra le 15 septembre 2022. Elle sera suivie par les filles juniors (moins de 17 ans) qui devrait commencer le 19 septembre 2022, avec les finales prévues le 28 septembre 2022. Les garçons juniors (moins de 17 ans) commenceront le 3 octobre 2022 et les finales de la même se joueront le 22 octobre 2022, le même jour que la cérémonie de clôture de l’événement.

La cérémonie d’ouverture et toutes les finales seront diffusées en direct sur DD Sports. Un prix total supérieur à 23 00 000 INR a été réservé dans les trois catégories pour les gagnants et les finalistes. Les autres prix en espèces incluent ceux des demi-finalistes, des quarts de finalistes, du fair-play, du meilleur joueur, du meilleur gardien de but, du meilleur entraîneur et de la meilleure école.

Bourse pour 75 joueurs

De plus, un comité de sélection composé d’éminents footballeurs sélectionnera 25 joueurs exceptionnels dans chaque catégorie pour l’attribution de bourses. Tous les joueurs sélectionnés recevront une bourse (subvention unique) de 25 000 INR/- dans les catégories Junior Boys et Junior Girls et INR 15 000/- pour la catégorie Sub-Junior Boys.

La première étape pour de nombreux futurs footballeurs indiens

De nombreux footballeurs indiens éminents passés et présents ont traversé les rangs de la Subroto Cup pour apporter des lauriers au pays. Des légendes comme Shyam Thapa et Bhaichung Bhutia ainsi que des joueurs comme Robin Singh, Bruno Coutinho, Parimal Dey, Victor Amal Raj, Harjinder Singh, VP Sathyan, Shyamal Banerjee, Uttam Rai et Jacki Chand Singh ne sont que quelques noms qui ont joué la Coupe. dans leurs jours d’enfance.

Des légendes internationales comme Rivaldo, Roberto Carlos (tous deux en 2016) et le plus grand d’entre eux, Pelé (2015), ont également honoré le tournoi en tant qu’invité d’honneur lors de ses éditions précédentes.

La Subroto Cup 2022 se tiendra cette année dans quatre lieux différents, à savoir le Dr BR Ambedkar Stadium (Delhi Gate), le Tejas Football Ground (Race Course), le Subroto Park et le Jawaharlal Nehru Stadium. Environ 85 équipes scolaires différentes représentant leurs États respectifs devraient participer à l’une des plus importantes compétitions interscolaires d’Asie. Une école du Bangladesh a également confirmé sa participation au concours.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici