La 5G reçoit un coup de pouce alors que les gens fatigués de Covid sortent

De plus en plus de consommateurs se tournent vers la technologie sans fil 5G de nouvelle génération à mesure que l’économie rouvre, a déclaré mercredi à CNBC le PDG de Verizon, Hans Vestberg.

« Nous voyons des gens revenir dans des lieux urbains » où la 5G est disponible alors que les restrictions liées à la pandémie de coronavirus sont levées, a ajouté Vestberg. « Nous les voyons revenir dans les stades. »

« Nous avons trois analyses de rentabilisation, toutes commencent à se produire dès maintenant et l’année prochaine », a-t-il déclaré à Julia Boorstin de CNBC de Sun Valley, Idaho, où de nombreux PDG des plus grandes entreprises de technologie et de médias sont de retour pour leur conférence annuelle. après l’annulation de l’année dernière en raison de Covid.

Premièrement, Vestberg s’attend à ce que les tendances d’adoption par les consommateurs se poursuivent.

Deuxièmement, il a souligné le partenariat de Verizon avec Amazon et Microsoft pour fournir ses Plateforme informatique mobile 5G Edge pour les entreprises.

Troisièmement, il a déclaré que Verizon se concentre sur la 5G via une connexion à large bande par fibre optique ou ADSL, comme d’autres voies de croissance pour l’entreprise.

La 5G sans fil se développe depuis 2019, Verizon et son rival AT&T ont dépensé des milliards cette année seulement pour acheter des ondes hertziennes clés pour l’exploitation du service. Covid a accéléré la transition vers la 5G, qui en est encore à ses débuts, a déclaré à CNBC en mars Sylvia Jablonski, directrice des investissements chez Defiance ETF.

Le déploiement de la 5G couplé au retour de l’économie post-pandémique a modifié les habitudes d’utilisation des clients, car les gens utilisent le sans fil « beaucoup plus dans des endroits différents qu’avant », a déclaré Vestberg, soulignant que la circulation piétonnière et les déplacements urbains reviennent également à des niveaux normaux comme les magasins rouvrent.

Alors que des concurrents comme T-Mobile étendent rapidement leur clientèle 5G, Vestberg a déclaré que Verizon se concentre sur la construction de son réseau 5G et l’intégration de ses nouveau spectre de bande C 5G à temps pour le premier trimestre 2022.

Verizon est également sur le point d’acheter le fournisseur de téléphonie mobile prépayé TracFone, déclarant aux régulateurs la semaine dernière qu’il continuerait à soutenir le service à bas prix s’il était autorisé à conclure l’accord de 6,9 ​​milliards de dollars. L’acquisition de TracFone ajoutera au portefeuille de Verizon dans le segment de la valeur, a déclaré Vestberg.

« Je pense que nous avons une excellente stratégie, qui repose sur le service réseau. Nous utilisons notre réseau, nous utilisons les plateformes et la marque, et c’est ainsi que nous pouvons nous développer », a-t-il ajouté.

La bataille de la 5G survient à un moment où Verizon et AT&T réduisent leurs opérations médiatiques, leur permettant de dépenser plus pour le sans fil au lieu de devoir détourner de l’argent vers des efforts non essentiels.

Le 3 mai, Verizon a annoncé qu’il vendrait ses activités médias, dont Yahoo et AOL, à la société de capital-investissement Apollo Global Management pour 5 milliards de dollars. Deux semaines plus tard, AT&T a accepté de scinder WarnerMedia – qui abrite CNN, HBO et le studio Warner Bros. – et de le combiner avec Discovery.