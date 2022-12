La 5G la plus rapide de Verizon couvre désormais 175 millions de personnes

Pour terminer l’année, Verizon affirme avoir franchi une étape importante en termes de couverture 5G Ultra Wideband. Le transporteur américain couvre désormais 175 millions de personnes avec sa 5G la plus rapide un mois complet avant la date prévue.

Verizon n’a pas proposé de ventilation du type de 5G dans ce nombre dans leur annonce, cela signifie donc qu’il s’agit probablement d’un mélange de 5G mmW et de 5G à bande médiane (bande C). Le réseau C-Band est à l’origine de l’augmentation du nombre de personnes couvertes par leur 5G Ultra Wideband, car la 5G à bande moyenne couvre de plus grands espaces et offre toujours des améliorations dans des domaines tels que la vitesse. Alors que la 5G mmW est en effet incroyablement rapide et que Verizon prévoit toujours de la développer, sa disponibilité peut être si limitée qu’elle n’aidera pas à couvrir autant de personnes aussi rapidement que la bande C.

La nouvelle est en quelque sorte une dernière note importante pour la fin de 2022, car le prochain saut est que le 5G Ultra Wideband de Verizon s’étendra à l’échelle nationale, ce qui, selon eux, se produira au premier trimestre de 2023. Notez également que le déploiement de la bande C de Verizon dure 13 mois complets. en avance sur le programme.

En plus du déploiement de leur meilleur 5G, Verizon augmente le spectre de la bande C de 60 MHz à 100 MHz sur « de nombreux marchés », avec des plans pour le faire passer à 200 MHz une fois que tout son spectre sous licence sera disponible. Comme je l’ai mentionné il y a un instant, ils continuent également à déployer la 5G mmW dans les endroits à forte densité de population, comme les aéroports, les stades et les arènes, et les grandes zones métropolitaines.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour vous ? Tout ce dont vous devez vraiment vous soucier, c’est Verizon C-Band ou 5G à mi-bande et son déploiement continu. C’est la bonne 5G qui est à la fois rapide et couvre de grandes surfaces. Une fois que vous en serez couvert, vous remarquerez des vitesses plus rapides dans plus d’endroits. Au lieu de voir un logo “5G” et de remarquer une connexion qui semble plus lente que votre ancienne expérience 4G LTE, vous verrez “5G UW” et cela apportera la marchandise.

À titre de comparaison, T-Mobile prévoyait de couvrir 260 millions de personnes d’ici la fin de cette année et est une autre étape en avant en lançant la 5G autonome à l’échelle nationale. Encore beaucoup de rattrapage à faire pour Verizon, mais ils commencent à le faire.