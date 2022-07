La 5G est là, en quelque sorte : ce sont les innovations que nous attendons

Bien sûr, les réseaux 5G se développent et nous commençons à obtenir des vidéos de meilleure qualité, des jeux sans décalage et même un Internet domestique sans fil. Mais ce n’est qu’effleurer la surface des possibilités. Les idées les plus folles de la 5G promettent des choses comme des voitures connectées qui s’avertissent en quelques millisecondes pour éviter les accrochages, ou des lunettes de réalité augmentée chics qui vous guident virtuellement à travers une ville intelligente remplie de capteurs et de connexions.

Malheureusement, la plupart de ces soi-disant applications tueuses sont toujours en cours d’élaboration. Ces avancées ne seront possibles que lorsque les réseaux 5G seront suffisamment développés pour fournir des connexions fiables et rapides. Nous n’en sommes pas encore là.

“C’est juste un tout autre jeu de balle en termes de vitesses plus élevées fiables et de plus grande capacité à servir plus d’utilisateurs à la fois”, a déclaré Phil Solis, directeur de recherche sur la connectivité et les semi-conducteurs pour smartphones au cabinet d’analyse IDC.

C’est là que réside le dilemme avec la 5G et ce que nous pourrons finalement faire avec ces réseaux à haute puissance : les entreprises peuvent continuer à promettre des sauts révolutionnaires dans différentes facettes de la technologie, en utilisant de meilleurs réseaux sans fil comme base sous-jacente. Mais jusqu’à ce que ces réseaux s’améliorent réellement de manière significative, une grande partie restera juste des discussions ou des expériences à échelle limitée.

La bonne nouvelle, c’est que les transporteurs font le travail. Bien que les ondes millimétriques, ou mmWave, offrent les vitesses 5G les plus élevées absolues, elles couvrent moins de surface que les autres types de 5G, elles ne sont donc utilisées que dans certaines parties de certaines villes et espaces événementiels. La 5G à bande basse est à peine plus rapide que les réseaux 4G LTE actuels aux États-Unis, bien que sa portée plus éloignée puisse atteindre les utilisateurs suburbains et ruraux. La bande médiane 5G est le point idéal, non seulement en offrant des vitesses plus élevées, mais en permettant également à beaucoup plus de personnes d’accéder au réseau en même temps sur de grandes distances.

La plupart des réseaux mondiaux sont construits en grande partie sur la 5G à bande médiane, mais les opérateurs américains ont un mélange des trois. La 5G à bande médiane constitue la majeure partie du réseau 5G de T-Mobile, qui fonctionne sur des fréquences de 2,5 GHz, tandis que Verizon et AT&T activent leur bande C et d’autres services 5G à fréquence moyenne tout au long de cette année.

Avec ces progrès du réseau, associés à des améliorations supplémentaires des fournisseurs d’accès Internet et des sociétés de cloud computing pour rapprocher les serveurs des gens, la 5G peut changer la façon dont nous nous divertissons, nous connectons avec les autres et nous déplaçons dans notre monde – du moins aussi loin que nous pouvons l’imaginer. Nous ne découvrirons probablement pas les meilleures utilisations de la 5G tant que les réseaux à haut débit n’offriront pas un service rapide et fiable dans les villes, les banlieues et les zones rurales.

La 5G à la maison et sur roues

Huber et Starke/Getty Images



Les smartphones sont connectés à la 5G depuis 2019, et à mesure que les réseaux s’améliorent, le streaming vidéo et les jeux se sont améliorés avec des connexions à plus haut débit. Au-delà des appareils, la 5G étendra la connectivité à la maison et sur les routes.

L’Internet domestique sur 5G atteint des vitesses qui peuvent être comparables à l’Internet haut débit filaire, et une fois les réseaux 5G construits – encore une fois, les opérateurs attendent que la 5G à bande médiane étende la couverture à davantage de zones – elle pourrait être utilisée dans des bâtiments qui ne le font pas. ont un accès Internet filaire rapide et des zones rurales qui utilisent encore l’accès commuté ou DSL.

Chaque opérateur américain dispose de son propre service Internet domestique 5G, bien qu’AT&T ne le propose que dans quelques zones sélectionnées. Verizon et T-Mobile se sont développés pour offrir leurs services respectifs, mais ils ne les proposent toujours pas partout où leurs connexions 5G plus rapides sont disponibles. Par rapport à leur base d’abonnés mobiles, beaucoup de clients n’ont pas non plus souscrit à Internet sans fil – Verizon aurait eu environ 433 000 abonnés fixes sans fil en mars et espère faire passer ça à 4 ou 5 millions d’ici 2025, tandis que T-Mobile a annoncé qu’il avait atteint 1 million d’abonnés en avril et cherche à atteindre 7 millions d’ici 2025.

Les opérateurs sont toujours confrontés à une bataille difficile pour informer les clients que l’Internet 5G à domicile existe, ils offrent donc un service à des tarifs réduits. Par exemple, T-Mobile facture 50 $ par mois pour l’Internet 5G à domicile, qui est réduit à 30 $ pour les clients éligibles déjà abonnés aux forfaits mobiles Magenta Max. L’offre de Verizon commence à 50 $ par mois, bien que les clients disposant de forfaits mobiles illimités Verizon éligibles puissent potentiellement économiser 50 % sur leurs factures Internet mensuelles.

La 5G arrive aussi sur les routes. La 5G automobile permet à votre voiture de se connecter aux réseaux 5G à proximité, améliorant essentiellement les capacités voiture-réseau 4G LTE qui ont permis des choses comme la détection automatique des collisions et des services cloud comme les cartes, le guidage routier et les informations sur le trafic.

Les réseaux 5G pourraient constituer l’épine dorsale des déplacements sans conducteur. À Las Vegas pendant CES 2021la startup Halo a lancé son service de voiture, qui prend en charge des passagers dans des véhicules électriques contrôlés par des conducteurs à distance via le réseau 5G de T-Mobile.

Mais cela signifie également que les voitures ordinaires utiliseront le spectre 5G pour se parler à des centaines de mètres avec une technologie appelée Sidelink pour avertir les autres voitures des véhicules et des piétons devant.

“Peut-être que j’appuie sur les freins et que les autres voitures s’en rendront compte, et peut-être qu’elles réagiront plus rapidement”, déclare Solis d’IDC. Sidelink commence à être inclus dans les chipsets automobiles, il s’attend donc à ce que la technologie se rapproche de l’adoption générale en 2024 ou 2025.

Le rêve est que les voitures parlent aux rues qui les entourent de la même manière, peut-être pour avertir de la circulation ou des véhicules d’urgence au coin de la rue et recommander à la place de tourner dans la rue suivante. Il n’est pas difficile d’imaginer les avantages des voitures obtenant des mises à jour en temps réel sur les conditions de la rue et de la ville. Mais pour ce faire, ils ont besoin que les quartiers et les villes qui les entourent soient connectés à la 5G.

La 5G à travers vos yeux

Google



La 5G en déplacement alimentera quelque chose de plus excitant : la réalité augmentée. Pour obtenir des informations sur tout ce que vous regardez à travers vos lunettes AR, vous aurez besoin des vitesses de données accrues et des connexions fiables de la 5G. Avec une telle connexion, vous pouvez obtenir une traduction instantanée de tout ce qui se trouve dans votre ligne de mire, comme on le voit dans le Concept de lunettes AR révélé à Google I / O 2022. Ou des éléments AR pourraient vous donner indications visuelles claires sur votre itinéraire vers une destination. Google a révélé cette semaine qu’il commence à tester publiquement ses nouvelles lunettes.

Les complexités de la connexion d’appareils personnels tels que les lunettes AR aux grands réseaux ont été en grande partie résolues, a déclaré à CNET Durga Malladi, directeur général des modems et de l’infrastructure cellulaires de Qualcomm. Le gros obstacle est la durée de vie de la batterie : bien que les téléphones contiennent des batteries d’une capacité considérable de 4 000 mAh et 5 000 mAh dans leurs grandes formes rectangulaires, il y a beaucoup moins d’espace sur les montures de lunettes pour les grosses batteries, ce qui pourrait limiter la durée pendant laquelle ils peuvent rester connectés aux réseaux 5G.

“Il s’agit vraiment plus d’être intelligent dans la façon dont vous êtes connecté”, a déclaré Malladi. “Si tout ce qui vous intéresse, c’est peut-être d’envoyer de brèves notifications depuis vos lunettes, vous n’avez pas besoin de vitesses gigabit pour cela.”

Nous aurons presque certainement compris cela avant que l’une des prédictions les plus folles du monde de la technologie ne se réalise – l’analyste noté Ming-Chi Kuo dit qu’Apple travaille complètement vers remplacer l’iPhone par AR dans une décennie, selon une note vue par MacRumors.

La 5G au service des soins de santé et des villes intelligentes

Getty Images



Bien que les vitesses de téléchargement plus rapides de la 5G soient importantes pour les clients, c’est le latence plus faible des réseaux 5G qui rendront possibles des applications de pointe. Certains d’entre eux, comme la chirurgie à distance, ont fait la une des journaux pendant des années, mais la réduction du délai entre le chirurgien et le patient améliorera la réactivité et, idéalement, les résultats. Ajoutez AR / VR, et les chirurgiens peuvent se sentir plus proches d’être réellement dans la pièce où la procédure est en cours.

“Ce type d’application ne sera possible qu’en raison de ce côté de latence plus faible de la 5G”, a déclaré Parv Sharma, analyste principal des appareils et des écosystèmes chez Counterpoint Research.

La chirurgie à distance n’est qu’un aspect de la télésanté, qui est devenue plus populaire pendant la pandémie de COVID, car les professionnels de la santé ont trouvé plus de moyens de traiter les patients à distance. Des appareils comme le moniteur à ultrasons Butterfly IQ envoient des données via des smartphones sur des réseaux mobiles aux prestataires de soins de santé, et ils sont si portables qu’un a été récemment amené à la Station Spatiale Internationale.

La 5G peut également faciliter les choses ailleurs dans les soins de santé traditionnels. En mars 2021, AT&T activé un réseau 5G local au Institut Lawrence J. Ellison pour la médecine transformatrice à Los Angeles pour suivre les patients et accélérer le transfert sécurisé des données pour la recherche sur le cancer. Le transporteur britannique Virgin Media O2 vient activé un réseau 5G privé au Bethlem Royal Hospital de Londres, permettant au personnel d’observer les patients et de mettre à jour les dossiers plus rapidement et en toute sécurité que sur un réseau Wi-Fi, a rapporté TechRadar. L’Internet des objets, ou IoT, les capteurs et la technologie surveilleront les températures des médicaments, la qualité de l’air et l’occupation des chambres.

Mais la 5G est encore plus prometteuse pour l’endroit où nous vivons. Le revêtement des rues avec des capteurs avertira ces voitures connectées à la 5G de la circulation, tout en surveillant les conditions environnementales pour alerter les travailleurs municipaux des dangers.

Ces capteurs deviendront moins chers avec de nouveaux dispositifs à capacité réduite. Les appareils RedCap ont intentionnellement réduit les vitesses de connectivité pour réduire leur consommation d’énergie, ouvrant la porte à des capteurs et des appareils portables plus durables qui agissent comme des nœuds dans un écosystème connecté.

“La 5G va faire la différence car elle est déjà en cours de construction à un rythme effréné et avec les capacités du réseau pour créer une tranche pour ce type de services”, a déclaré Peter Linder, responsable du marketing 5G d’Ericsson en Amérique du Nord.

Les réseaux nécessaires pour prendre en charge ces applications à l’échelle de la ville viendront bien plus tard que les réseaux 5G à bande médiane, a déclaré Solis d’IDC, en particulier après la diffusion de l’informatique de périphérie à accès multiple, qui déplace le traitement des fermes de serveurs distantes vers des sites physiques en périphérie du réseau, ce qui sont plus proches des populations et plus rapides d’accès.

La mise en place des réseaux 5G n’est qu’une partie de ce qui va inaugurer une nouvelle ère de connectivité. Sans ces vitesses et cette fiabilité, nous ne pouvons pas encore imaginer les meilleures applications, car nous pensons toujours en termes d’utilisation des téléphones avec 4G LTE. À cette époque, il a fallu un certain temps aux développeurs pour réfléchir à la manière d’utiliser la bande passante mobile plus élevée pour des applications entièrement nouvelles.

Solis le compare à la façon dont, à l’époque de la 3G, notre accès aux données en déplacement était si limité que nous ne pouvions même pas imaginer quelque chose comme des applications de covoiturage, mais ces jours-ci, Uber et Lyft sont essentiellement des infrastructures de voyage modernes.

“Personne n’a dit:” Oh, nous avons besoin d’un réseau plus rapide pour pouvoir (prendre en charge les applications de covoiturage) “”, a déclaré Solis. “Les réseaux et les téléphones sont devenus plus rapides, puis c’est venu parce que c’était là. C’est un peu comme une mentalité” Si vous le construisez, ils viendront “.”