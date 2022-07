La 5G est-elle indispensable ? Considérez ceci avant d’acheter votre prochain téléphone

Accès à 5G coûtait cher il y a quelques années seulement. Maintenant, la technologie est standard dans la plupart nouveaux smartphones et est disponible dans des appareils pouvant coûter moins de 300 $.

Mais il y a des moments où vous vous demandez peut-être si la 5G est une fonctionnalité nécessaire dans un téléphone. Peut-être obtenez-vous beaucoup sur un appareil remis à neuf d’il y a quelques années qui ne prend pas en charge la 5G. Peut-être que vous regardez l’iPhone 11, l’un des téléphones les moins chers qu’Apple vend actuellement à 500 $, mais qui ne peut pas se connecter à la 5G.

Pour les acheteurs américains, la réponse dépend en grande partie de votre opérateur, du montant que vous êtes prêt à dépenser et de la durée pendant laquelle vous prévoyez de conserver votre prochain téléphone. Étant donné que la 5G est disponible dans presque tous les nouveaux téléphones sans frais supplémentaires, il y a peu de raisons de ne pas acheter un téléphone compatible 5G.

Combinez cela avec le fait que les transporteurs construisent leur réseaux milieu de bande – qui offrent des vitesses plus rapides que les offres 5G à bande basse ainsi qu’une couverture plus large que les réseaux à ondes millimétriques les plus rapides – et l’argument en faveur de l’achat d’un téléphone 5G est encore plus fort.

Dans le même temps, il est important de se rappeler que les vitesses et la couverture 5G varient en fonction de votre opérateur. Et les téléphones 4G continueront de fonctionner pendant des années.

“Ils n’éteignent pas ces réseaux 4G de si tôt”, a déclaré Avi Greengart, président et analyste principal de la société de recherche et de conseil Techsponential. “Votre téléphone sera mort avant que vous n’ayez à vous en soucier.”

Comprendre la 5G

Déterminer si vous avez besoin de la 5G dans votre prochain téléphone commence par comprendre l’état actuel de la 5G. Les trois principaux fournisseurs de réseau aux États-Unis offrent la 5G, et il y a trois saveurs principales à connaître.

Il y a la 5G à bande basse, qui est largement disponible mais offre des vitesses similaires à la 4G LTE, et ondes millimétriques 5G, la version ultra rapide qui ne fonctionne qu’à courte portée. Vous ne remarquerez probablement pas la différence entre la 4G et la 5G lorsque vous êtes sur un réseau à bande basse. Mais les réseaux à ondes millimétriques sont si rares que vous ne vous retrouverez probablement pas régulièrement à proximité, à moins que vous ne fréquentiez des lieux très fréquentés comme des stades, des arénas ou des aéroports. Même dans ce cas, la couverture n’est souvent que dans certains endroits.

Le juste milieu entre ces deux réseaux est la 5G à bande médiane qui offre des vitesses plus rapides que la 4G mais peut également couvrir des distances beaucoup plus grandes que les ondes millimétriques. AT&T, Verizon et T-Mobile sont tous à des phases différentes de leur déploiement du milieu de bande, T-Mobile prenant actuellement la tête. Le transporteur a déclaré en février que son réseau Ultra Capacity, qui est principalement composé d’un spectre de bande médiane acquis auprès de Sprint, atteint 210 millions de personnes d’ici la fin de 2021. T-Mobile prévoit d’atteindre 300 millions de personnes avec son réseau à bande moyenne, Ultra Capacity 5G, d’ici la fin de 2023.

Verizon, en revanche, est visant à couvrir 175 millions de personnes avec son réseau Ultra Wideband, qui utilise les ondes millimétriques et son spectre médian, en 2022. AT&T prévoit de couvrir 200 millions de personnes avec son propre réseau midband d’ici la fin de l’année.

T-Mobile, Verizon et AT&T 5G Portée plus rapide du réseau 5G Plage de temps T Mobile 210 millions de personnes 2021 Verizon 175 millions de personnes 2022 AT&T 200 millions de personnes 2022

Toutes ces technologies peuvent fonctionner ensemble pour offrir une couverture, une vitesse et des performances supérieures à celles de la 4G LTE.

“Nous ne parlons donc pas seulement des villes, mais une grande partie du pays où vivent les gens est couverte par T-Mobile 5G”, a déclaré Greengart. “Et donc vous allez vouloir acheter un téléphone 5G à la fois pour des raisons de couverture et de vitesse.”

Combien êtes-vous prêt à dépenser ?

Angela Lang/Crumpe



Le facteur le plus important pour déterminer si vous devriez acheter un téléphone 5G est le montant que vous êtes prêt à dépenser. Si vous avez moins de 200 $ à dépenser pour un nouvel appareil, il peut être difficile de trouver un téléphone 5G valable.

Si votre budget vous permet de dépenser plus de 400 $, il existe plusieurs options 5G convaincantes comme le 429 $ iPhone SE et 450 $ Galaxy A53 5G. Le prochain 450 $Google Pixel 6A prendra également en charge la 5G lors de son lancement le 28 juillet. C’est un changement significatif par rapport au moment où le SamsungGalaxy S10 5G lancé il y a environ trois ans pour un prix exorbitant de 1 300 $.

Les téléphones moins chers peuvent ne pas prendre en charge toutes les saveurs de la 5G, à savoir les réseaux à ondes millimétriques les plus rapides, mais cela ne devrait pas être un facteur décisif pour la plupart des gens qui achètent aujourd’hui. Avec ses avantages en termes de vitesse et de portée, les trois principaux réseaux ont donné la priorité aux déploiements de la 5G à bande moyenne au cours de l’année écoulée. Tant que votre nouveau téléphone prend en charge la 5G à bande médiane, vous devriez pouvoir vous connecter à des vitesses plus rapides dans plus d’endroits.

Il est important de considérer ce qui compte le plus pour vous dans un téléphone et combien de temps vous prévoyez de conserver un appareil. Si vous préférez un écran plus grand, un design plus contemporain, des caméras doubles et que vous envisagez de mettre à jour votre téléphone dans deux ans, le compatible 4G L’iPhone 11 à 500 $ pourrait être un meilleur choix que l’iPhone SE compatible 5G à 429 $.

Mais si vous recherchez un téléphone qui peut vous permettre de traverser les trois prochaines années environ, il est probablement préférable de rechercher un appareil 5G. La plupart des téléphones Android dans la gamme de 400 $ à 500 $ ont la 5G et des fonctionnalités modernes comme les caméras multi-objectifs et les grands écrans.

La situation est différente pour les fans d’Apple. La seule option compatible 5G à moins de 600 $ est l’iPhone SE 2022, qui possède la dernière puce pour smartphone d’Apple mais qui manque d’autres éléments de base comme un grand écran et plusieurs caméras. Cela pourrait changer cet automne lorsque le selon la rumeur iPhone 14 lance et Apple laisse tomber le iPhone 12 et 12 mini prix en conséquence.

Bob O’Donnell, président et analyste en chef de Technalysis Research, affirme que la 5G se sentira probablement plus essentielle au début de 2024. D’ici là, les opérateurs auront eu plus de temps pour développer leurs réseaux à bande moyenne.

“Vous obtiendrez des vitesses plus rapides”, a déclaré O’Donnell. “J’espère que d’ici là, nous verrons des services et des applications supplémentaires qui tirent parti de la 5G.”

La ligne du bas

Sarah Tew / Crumpe



Pour décider si vous avez besoin de la 5G dans votre prochain téléphone, considérez combien vous êtes prêt à dépenser, combien de temps vous prévoyez de conserver votre téléphone avant la mise à niveau et quel type de couverture votre opérateur offre.

Investir dans un nouveau téléphone 5G est généralement la meilleure décision si vous pouvez vous le permettre, car cela garantit que votre appareil se sentira rapide et pertinent pour les années à venir. Mais si votre budget est limité ou si les téléphones 5G dont vous disposez actuellement ne correspondent pas à vos besoins, vous ne manquerez pas grand-chose en optant plutôt pour la 4G.

“En tant que téléphone purement fonctionnel, vous ne pouvez pas vous tromper avec un bon téléphone LTE”, a déclaré O’Donnell.