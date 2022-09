Le 5e événement annuel Rockin the Runway au profit des drapeaux de la liberté aura lieu à 13 h 30 le dimanche 6 novembre au verger de Hundred Acres, situé au 14180 1800 E. St. à Princeton.

Le coût de l’événement est de 35 $ par personne et de 60 $ par couple. L’événement mettra également en vedette Quilts of Valor pour honorer les anciens combattants avec des courtepointes de guérison.

L’événement comprendra une vente aux enchères en direct et silencieuse, un DJ avec de la musique en direct et de la nourriture.

Pour les billets, visitez ou appelez Central Bank à Princeton, Heartland Bank and Trust à Princeton, First State Bank à Princeton, Rodney Johnson au 815-866-1534, Victor Register au 815-325-3865, Brad Oeder au 815-866-9349 et Terry Robison au 309-854-2692.