La 4e sous-station électrique de l’État de Washington vandalisée

TACOMA, Washington (AP) – Une quatrième sous-station électrique a été vandalisée tard le jour de Noël dans l’État de Washington, laissant les maisons de Kapowsin et Graham temporairement sans électricité, selon le bureau du shérif du comté de Pierce.

Lundi à 7 heures du matin, plus de 10 500 clients de Puget Sound Energy étaient sans électricité dans la région, a rapporté KOMO-TV.

Les suspects sont entrés par effraction dans une zone clôturée et ont vandalisé du matériel, provoquant un incendie, ont indiqué des responsables. L’incendie a été éteint et le courant a ensuite été rétabli, mais aucun suspect n’est en garde à vue, ont indiqué des responsables.

Les attaques surviennent alors que les responsables fédéraux avertissent que le réseau électrique américain a besoin d’une meilleure sécurité pour prévenir le terrorisme intérieur et après une panne importante en Caroline du Nord au début du mois qui a pris des jours à réparer.

La première sous-station a été vandalisée vers 5 h 30 dimanche, suivie d’une deuxième sous-station, selon Tacoma Public Utilities. Les pannes ont touché environ 7 300 clients dans une zone au sud-est de Tacoma. Juste avant midi, le service public avait rétabli le courant à tous sauf 2 700 clients dont le courant devait être rétabli vers 18h30 dimanche.

Pendant ce temps, juste avant midi, Puget Sound Energy a signalé qu’un vandalisme qui s’était produit vers 2 h 30 dimanche avait provoqué une panne de courant dans l’une de ses sous-stations. Les quelque 7 700 clients qui ont perdu le courant l’ont rétabli à 5 heures du matin, a déclaré le porte-parole de Puget Sound, Andrew Padula. La société enquête, avec les autorités, et a refusé de commenter davantage, selon Padula.

Dans les quatre cas, le bureau du shérif a déclaré que quelqu’un s’était introduit de force dans la zone clôturée entourant les sous-stations et avait endommagé l’équipement pour provoquer une panne de courant.

Des centrales électriques ont été touchées à Washington et en Oregon au cours du mois dernier.

Portland General Electric, la Bonneville Power Administration, le Cowlitz County Public Utility District et Puget Sound Energy ont confirmé six attaques distinctes contre des sous-stations électriques à Washington et en Oregon au cours des semaines précédentes, selon Oregon Public Broadcasting et KUOW-FM à Seattle.

