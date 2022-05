La 3e plus grande ville des États-Unis introduit un mandat de vax intentionnellement «gênant» – News 24

Seuls ceux qui présenteront une preuve de vaccination et d’identité Covid-19 seront autorisés dans les bars, restaurants et gymnases de Chicago après la nouvelle année, a annoncé la mairesse Lori Lightfoot, qualifiant le mandat de “incommode par conception”.

Citant la flambée des cas de coronavirus dans la plus grande ville de l’Illinois, la maire démocrate a déclaré qu’elle avait “pas le choix” mais d’imposer le mandat, afin d’éviter que les hôpitaux ne soient débordés.

“Si vous souhaitez vivre la vie aussi normalement que possible, avec la facilité de faire les choses que vous aimez, vous devez être vacciné dans la ville de Chicago à partir du 3 janvier”, Lightfoot a annoncé mardi. “Cette ordonnance sanitaire peut constituer un inconvénient pour les personnes non vaccinées et est en fait gênante par sa conception.”













En vertu du mandat, toute personne de plus de cinq ans qui souhaite dîner à l’intérieur, s’entraîner dans une salle de sport ou visiter un lieu de divertissement de Chicago où de la nourriture ou des boissons sont servies, devra présenter une preuve de vaccination. Les personnes de 16 ans et plus devront également présenter un permis de conduire ou une autre pièce d’identité correspondant à leur carnet de vaccination.

Les épiceries sans salles à manger intérieures, les lieux de culte et les restaurants et bars des aéroports Midway et O’Hare seront exemptés du mandat, tout comme les cuisines caritatives, les écoles et les garderies.

L’ordonnance ne s’applique toutefois pas aux employés. Les établissements qui souhaitent embaucher des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées devront “veiller à ce que ces employés continuent à la fois de se masquer lorsqu’ils interagissent avec les clients et fournissent la preuve d’un test hebdomadaire négatif” pour le Covid-19.

Cette exemption était le produit du lobbying des associations de détaillants et de restaurants, qui ont également persuadé Lightfoot de reporter le mandat jusqu’après les célébrations de Noël et du Nouvel An, selon le Chicago Sun-Times.

Le président de l’Illinois Retail Merchants Association, Rob Karr, a souligné que le mandat ne s’appliquerait pas à toute personne entrant dans un établissement pendant moins de 10 minutes – comme les personnes qui ramassent des plats à emporter, effectuent des livraisons ou utilisent les toilettes.

Cela s’appliquera cependant aux mariages et aux fêtes privées où de la nourriture est servie, a déclaré Lightfoot lors de la conférence de presse de mardi. L’ordonnance sera appliquée avec des peines de plus en plus fortes.













« Je ne veux pas avoir à y aller. Nous devrions être bien au-delà de ce point où nous voyons des gens… essayer de faire passer leurs profits avant la santé et la sécurité de leurs clients et de leurs employés. Et si on voit ça, alors on va faire tomber le marteau. Il n’en est pas question,” dit-elle.

Demandé si “plus extrême” des mesures pourraient être nécessaires sur la route, a déclaré Lightfoot, cela dépendra de “les non vaccinés”.

“Notre avenir dépendra du fait qu’ils cessent ou non d’hésiter et se fassent vacciner”, dit-elle.

L’échevin Tom Tunney, propriétaire de trois restaurants de Chicago, a déclaré que le mandat ferait avancer les choses “plus contraignant” et augmenter les coûts pour les restaurants déjà aux prises avec une pénurie de personnel, mais c’est mieux qu’un verrouillage.

«Il n’y a rien de bon à sortir de cette chose. Mais, étant donné où nous en sommes et cette dernière poussée, je suppose que c’est la chose prudente à faire à ce stade. Nous ne voulons certainement pas être fermés », a-t-il déclaré au Sun-Times.

Environ 20% des plus de 7 300 restaurants de Chicago se sont repliés jusqu’à présent pendant la pandémie.