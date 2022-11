La 3e enquête ne révèle aucune contamination à l’école du Missouri

FLORISSANT, Mo. (AP) – Une autre série de tests n’a révélé aucune contamination radioactive nocive dans une école primaire du Missouri, laissant les membres du conseil scolaire se demander s’il existe vraiment un risque dans l’école désormais fermée.

L’école élémentaire Jana de la banlieue de St. Louis à Florissant a été fermée le mois dernier après que des tests effectués par une entreprise privée aient révélé une contamination sur la cour de récréation de la maternelle et à l’intérieur du bâtiment. L’étude privée a été financée par des avocats dont les clients poursuivent pour contamination radioactive à Coldwater Creek, qui passe près de l’école.

Les résultats ont incité le US Army Corps of Engineers à mener sa propre enquête. L’agence a annoncé la semaine dernière qu’elle n’avait trouvé aucune contamination à l’intérieur de l’école ou dans plusieurs échantillons de sol à l’extérieur.

Le district scolaire de Hazelwood a ensuite ordonné une troisième série de tests à SCI Engineering. Jessica Keeven de SCI a déclaré au conseil scolaire mardi soir que le bâtiment et le terrain ne contiennent pas de niveaux nocifs de matières radioactives, a rapporté le St. Louis Post-Dispatch.

L’école a ouvert ses portes en 1970 et se trouve dans la plaine inondable de Coldwater Creek, qui a été contaminée par des déchets radioactifs générés lorsque Mallinckrodt Chemical a traité l’uranium dans les années 1940 et 1950 pour fabriquer des armes atomiques. Les déchets ont d’abord été stockés à l’aéroport de Lambert, près du ruisseau, puis plus tard transportés par camion vers une zone industrielle qui borde également le ruisseau.

Le site près de l’aéroport a été en grande partie nettoyé, mais l’assainissement de la crique elle-même ne sera pas terminé avant 2038, ont déclaré des responsables du Corps.

La découverte de contamination dans un rapport publié en octobre par Boston Chemical Data Corp. a suscité suffisamment d’inquiétude pour que le conseil scolaire ferme l’école et déplace les cours en ligne. Les élèves et le personnel de Jana seront transférés dans d’autres écoles après la pause de Thanksgiving.

Les membres du Conseil ont reconnu que les rapports « contradictoires » avaient créé une certaine confusion quant à la marche à suivre. Le membre Kevin Langley a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le risque pour la santé des enfants dans le bâtiment de l’école soit supérieur à leur risque dans leurs maisons près de Coldwater Creek.

“Que faisons-nous pour assainir l’école primaire de Jana et comment pouvons-nous la déclarer comme sûre pour la réutilisation ?” Il a demandé.

Marco Kaltofen de Boston Chemical a déclaré au conseil que son processus différait de celui du Corps. Il a dit avoir utilisé une analyse aux rayons X sur les échantillons de poussière et de sol.

Kaltofen a déclaré qu’il “s’inquiétait” des résultats, mais “en tant que parent, en tant qu’être humain, je comprends que ce ne sont pas des choses auxquelles nos enfants devraient être exposés”.

