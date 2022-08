La 38e circonscription du Sénat entreprendra des projets routiers d’une valeur de 112,3 millions de dollars – Shaw Local

Selon le programme d’amélioration des autoroutes de six ans du ministère des Transports de l’Illinois, le 38e district du Sénat devrait faire l’objet de 22 projets d’autoroute nationale et de neuf projets d’autoroute locale qui coûteront environ 112,3 millions de dollars pour l’exercice à venir.

De plus, le plan de six ans d’IDOT comprendra 120 autres projets d’autoroutes étatiques et locales entre les exercices 2024 et 2028 qui verront l’État investir 584 millions de dollars supplémentaires tout au long du 38e.

« Je suis heureuse de voir le financement nécessaire dirigé vers ces projets afin de sécuriser les infrastructures de notre région, de promouvoir le développement économique futur et d’assurer la sécurité des automobilistes », a déclaré la sénatrice du 38e district, Sue Rezin. “Il est encourageant de voir IDOT s’engager dans des améliorations rentables à long terme qui feront progresser les voyages pour les générations futures.”

Une liste complète des projets dans le 38e district du Sénat peut être consultée ici.