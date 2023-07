La 2e usine de traitement des eaux usées d’Ottawa va de l’avant – Shaw Local

Le conseil municipal d’Ottawa a fait un deuxième pas mardi vers la construction d’une éventuelle deuxième usine de traitement des eaux usées.

Narendra Patel, gestionnaire de projet pour la firme de conception Fehr Graham Engineering and Environmental à Champaign, a montré aux commissaires d’Ottawa lors d’une audience publique le travail de son entreprise en vue d’obtenir les permis de la nouvelle station avec le National Pollutant Discharge Elimination System et l’Illinois Environmental Protection Agency, ainsi que informations sur les demandes de prêt du Fonds renouvelable de l’État.

La présentation comprenait des conceptions préliminaires de l’infrastructure de l’usine, qui serait située du côté ouest de la route 71, au nord de l’endroit où l’US 6 tourne à l’est vers Marseille et au sud du restaurant Hank’s Farm.

Selon l’ingénieur de la ville d’Ottawa, Tom Duttlinger, le coût du projet serait de 29,9 millions de dollars, avec un intérêt de 1,5 % pour un prêt de 30 ans, avec une remise de prêt possible de 15 % en fonction du revenu médian des résidents de la ville.

« La réunion portait techniquement sur la détermination préliminaire de l’impact environnemental », a déclaré. « Le conseil n’en avait été pleinement informé que (mardi) parce qu’il n’y avait aucune raison de le faire jusqu’à ce que nous sachions si nous pouvions le faire … L’intention de la ville est d’aller de l’avant. »

Fehr Graham a commencé à travailler sur les préliminaires de mai 2021 à février 2022, puis a terminé la planification des installations IEPA et des demandes de prêt SRF de mai 2022 à mai 2023. La réunion commence une période de 10 jours pour les commentaires du public. Avec l’approbation du conseil, Fehr Graham commencera les travaux de conception qui devraient durer deux ans.

Le processus d’appel d’offres se déroulera d’août à novembre 2025, l’effort de construction de quatre ans commençant en décembre 2025.

Le plan révélé par Patel comprenait deux options autres que la nouvelle usine. Les autres convertissaient l’usine existante aux spécifications d’élimination biologique des nutriments pour un coût de 74 millions de dollars et une option sans rejet qui stockerait les eaux usées pour les transporter vers d’autres usines pour traitement, pour un coût de 47,9 millions de dollars.

Comme la ville a déjà de l’eau et des égouts allant à l’Interstate 80, la nouvelle usine soulagerait le stress sur l’usine actuelle et permettrait l’expansion à une propriété actuellement sans égouts en dehors des limites de la ville sur la zone nord-ouest et centre-nord, le parc industriel le long des États-Unis 6, le long de la route 71 et dans le secteur Heritage Harbour.

Lors de la réunion régulière du conseil, le maire Robb Hasty a fait état d’un accord intergouvernemental avec d’autres villes de la région et le Conseil des gouvernements du centre-nord de l’Illinois pour aider au programme de résilience des entreprises contre le coronavirus de Community Development Block Grant. Le programme a permis aux entreprises qui ont payé pour la modification pendant la pandémie de demander un remboursement jusqu’à 20 000 $.

Le maire a encouragé les entreprises à communiquer avec le directeur du développement économique et communautaire, David Noble, ou avec le directeur général de la Chambre de commerce de la région d’Ottawa, Jeff Hettrick, pour voir si elles sont admissibles.

Le conseil a approuvé l’installation de clôtures, le pavage et la construction de courts de tennis à Peck Park. L’équipement de l’aire de jeux sera retiré dans une semaine environ, a-t-elle déclaré, mais il est prévu de créer de nouveaux équipements, un terrain de basket réglementaire et une pataugeoire à l’avenir.

« Lorsque nous avons commencé à faire Thornton Park, j’ai reçu beaucoup de courriels de personnes souhaitant que quelque chose soit fait du côté sud, et Peck Park a également toujours été une cible », a déclaré Pearson. « Nous effectuons un entretien régulier de tous les parcs, mais l’équipement vieillit et lorsque vous avez terminé le dernier, vous devez en quelque sorte recommencer.

« C’est dommage que nous devions démonter l’équipement actuel car il reste encore beaucoup d’été, mais ce n’était pas sécuritaire. Cela peut prendre un peu de patience et peut-être un peu de chagrin, mais nous y arriverons. Les courts de tennis sont la première étape.

Dans d’autres actions, le conseil:

Conclusion d’un contrat de location entre North Central Area Transit et Horizon House de la vallée de l’Illinois au Pérou pour le transport.

A embauché Cortney DeArcos comme assistante de bureau à l’hôtel de ville.