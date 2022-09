La 2e tentative de lancement de fusée lunaire de la NASA interrompue

CAP CANAVERAL, Floride –

La nouvelle fusée lunaire de la NASA a provoqué une autre fuite dangereuse samedi, alors que l’équipe de lancement a commencé à l’alimenter pour le décollage lors d’un vol d’essai qui doit se dérouler bien avant que les astronautes ne montent à bord.

Pour la deuxième fois cette semaine, l’équipe de lancement a commencé à charger près d’un million de gallons de carburant dans la fusée de 322 pieds (98 mètres), la plus puissante jamais construite par la NASA. La tentative de lundi a été interrompue par un mauvais capteur de moteur et une fuite de carburant.

Au lever du soleil, une alarme de surpression a retenti et l’opération de ravitaillement a été brièvement interrompue, mais aucun dommage ne s’est produit et l’effort a repris. Mais quelques minutes plus tard, du carburant hydrogène a commencé à fuir de la section moteur au bas de la fusée. La NASA a interrompu l’opération, tandis que les ingénieurs se sont efforcés de boucher ce que l’on croyait être un espace autour d’un joint dans la conduite d’alimentation.

Les horloges du compte à rebours ont continué à tourner vers un décollage de l’après-midi; La NASA a eu deux heures samedi pour faire décoller la fusée.

La NASA veut envoyer la capsule de l’équipage au sommet de la fusée autour de la lune, la poussant à la limite avant que les astronautes n’embarquent pour le prochain vol. Si la démonstration de cinq semaines avec des mannequins de test réussit, les astronautes pourraient voler autour de la lune en 2024 et y atterrir en 2025. Les gens ont marché pour la dernière fois sur la lune il y a 50 ans.

Les prévisionnistes s’attendaient à des conditions météorologiques généralement favorables au Kennedy Space Center, en particulier vers la fin de la fenêtre de lancement de deux heures de l’après-midi.

Lundi, de l’hydrogène s’est échappé d’ailleurs dans la fusée. Les techniciens ont resserré les raccords au cours de la semaine dernière, mais la directrice du lancement, Charlie Blackwell-Thompson, a souligné qu’elle ne saurait pas si tout était étanche avant le ravitaillement de samedi.

Encore plus problématique lundi, un capteur a indiqué que l’un des quatre moteurs de la fusée était trop chaud, mais les ingénieurs ont ensuite vérifié qu’il était en fait assez froid. L’équipe de lancement prévoyait d’ignorer le capteur défectueux cette fois-ci et de s’appuyer sur d’autres instruments pour s’assurer que chaque moteur principal était correctement refroidi.

Avant de s’allumer, les moteurs principaux doivent être aussi froids que l’hydrogène liquide qui y coule à moins-420 degrés Fahrenheit (moins-250 degrés Celsius). Si ce n’est pas le cas, les dommages qui en résultent pourraient entraîner un arrêt brutal du moteur et un vol interrompu.

Les chefs de mission ont accepté le risque supplémentaire posé par le problème du moteur ainsi qu’un problème distinct : des fissures dans la mousse isolante de la fusée. Mais ils ont reconnu que d’autres problèmes – comme des fuites de carburant – pourraient entraîner un autre retard.

Cela n’a pas empêché des milliers de personnes de brouiller la côte pour voir la fusée Space Launch System s’envoler. Les autorités locales s’attendaient à des foules massives en raison du long week-end de vacances de la fête du Travail.

Le vol d’essai de 4,1 milliards de dollars est la première étape du programme Artemis de la NASA d’exploration lunaire renouvelée, du nom de la sœur jumelle d’Apollon dans la mythologie grecque.

Douze astronautes ont marché sur la lune lors du programme Apollo de la NASA, la dernière fois en 1972.

Artemis – des années de retard et des milliards de dépassement de budget – vise à établir une présence humaine durable sur la lune, les équipages y passant éventuellement des semaines à la fois. Il est considéré comme un terrain d’entraînement pour Mars.

