La 2e place en I8FA remporte le prix d’entraîneur de football Payne SVM de l’année d’Amboy-LaMoille-Ohio – Shaw Local

AMBOY – La saison 2022 de l’Illinois 8-Man Football Association a été historique pour les Amboy-LaMoille-Ohio Clippers, qui ont persévéré malgré la perte de deux partants et une absence de six matchs du quart-arrière de tous les États Tucker Lindenmeyer pour aller 10-3 avec une deuxième place à l’état.

Pour avoir guidé son équipe à travers une adversité majeure et avoir atteint le match de championnat d’État, Scott Payne a été reconnu comme l’entraîneur de football SVM de l’année 2022.

À partir du moment où leur saison 2021 s’est terminée par une défaite 34-12 en demi-finale d’État contre Orangeville, les Clippers étaient motivés pour atteindre le match de championnat d’État 2022. Tout au long de l’été, la perte de fin de saison a servi d’outil de motivation – apparemment avec un grand effet.

« C’est quelque chose dont nous avons parlé tout l’été. Chaque fois que nous sentions que les enfants avaient besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire, nous évoquions ce jeu et à quel point nous nous rapprochions. Et ils ont très bien réagi », a déclaré Payne. « Les enfants ont toujours eu ça en tête. Je pense que le premier jour de l’haltérophilie, l’un des enfants a écrit le score de la demi-finale sur le miroir avec un marqueur effaçable à sec, et il est resté là tout l’été. Nous en avons parlé autant que nous le pouvions juste pour leur faire savoir à quel point nous étions proches, et cela n’a tout simplement pas fonctionné en notre faveur cette fois-là.

Une saison de grandes attentes a commencé sur une bonne note avec une victoire d’ouverture 28-12 contre le champion d’État en titre à huit hommes Polo. Cette trajectoire positive s’est poursuivie pendant deux semaines supplémentaires avec des victoires de 68-12 et 40-36 contre River Ridge et Milledgeville, mais au cours de la semaine 4, les espoirs de championnat d’État d’Amboy ont reçu un coup dur.

Avec deux partants quittant le programme et une blessure aux ischio-jambiers de Lindenmeyer subie lors du premier match contre Milford / Cissna Park lors de la semaine 4 menaçant de mettre fin à sa saison, les perspectives des Clippers pour 2022 étaient soudainement très différentes.

« Ces gars-là ont fait face à beaucoup d’adversité cette année. Après le match de Milledgeville, beaucoup de gens ne le savent pas, nous avons perdu trois joueurs », a déclaré Payne. “Tucker s’est blessé, évidemment, puis nous avons eu quelques autres enfants qui se sont en quelque sorte éloignés de l’équipe. Ils étaient tous les deux débutants, mais ces enfants ne se sont pas laissés déranger.

“C’était juste une mentalité de prochain homme, et je suis très fier d’eux pour cela.”

Les Clippers ont perdu leur match de la semaine 4 40-30, mais sont allés 4-2 avec le quart-arrière de deuxième année Eddie Jones.

Avec une victoire de 44-0 sur Orangeville, une victoire de 26-12 sur Hiawatha, une victoire de 62-8 sur Bushnell-Prairie City et une victoire de 42-14 sur Aquin des semaines 5 à 8, Jones a maintenu les Clippers à flot pendant une tumultueuse temps.

L’entraîneur d’Amboy-LaMoille-Ohio, Scott Payne, a mené les Clippers à une deuxième place dans le football à huit cette saison, ce qui lui a valu les honneurs de l’entraîneur de l’année de Sauk Valley Media. (Alex T. Paschal — apaschal@shawmedia.com/credit)

Pour Payne, cet effort de soulagement est l’une des premières choses dont il se souviendra en repensant à cette saison.

Une autre chose importante dont il se souviendra : le retour de Lindenmeyer sur le terrain d’entraînement.

«Je me souviendrai à quel point Eddie est entré et a joué le quart-arrière, en tant que remplaçant, en deuxième année. Mais une chose dont je me souviens, c’est que la première semaine des séries éliminatoires, ce lundi-là, j’ai vu le sourire sur le visage de Tucker Lindenmeyer alors qu’il sortait pour s’entraîner en sachant qu’il allait pouvoir jouer », a déclaré Payne. « Parce qu’il ne savait pas s’il allait pouvoir revenir après la blessure. Et je l’ai juste en quelque sorte regardé, et je me suis dit: ‘Je ne t’ai jamais vu aussi heureux de venir t’entraîner auparavant.’ Et il est juste parti en courant. Pour voir le regard sur son visage quand il a réalisé qu’il avait pu jouer au football au lycée, au moins un match de plus à ce moment-là, j’étais juste content pour lui pour ça.

Amboy est entré dans les séries éliminatoires avec une fiche de 7-2. Il a battu l’adversaire du premier tour Blue Ridge / DeLand-Weldon 48-0 au retour de Lindenmeyer, puis a devancé Milford / Cissna Park 30-28 au deuxième tour, gagnant de manière miraculeuse avec un quatrième arrêt et un échappé forcé sur la ligne de but. comme le temps a expiré pour maintenir sa saison en vie.

Payne a déclaré que le match de Milford – et en particulier la position défensive à la fin – restera avec lui pendant longtemps.

« Honnêtement, je n’ai pas vu le fumble, parce que c’était de l’autre côté du terrain. Je ne l’ai pas vu, et l’un des gars dans le casque a dit: “Oh, ils ont tâtonné et nous l’avons eu.” Et la prochaine chose que vous savez, c’était juste que les deux parties criaient, et c’était juste une excellente position défensive », se souvient Payne. “Ils déplaçaient le ballon vers nous, et j’ai appelé un temps mort en pensant:” OK, nous devons gagner un peu de temps au cas où nous ne pourrions pas les arrêter. Et puis ils se sont rapprochés, et finalement j’ai regardé l’un de mes assistants, j’ai dit: ‘La défense va devoir gagner maintenant. Tout dépend d’eux. Et ils l’ont fait.

“Je pense que c’était [Brennan] Blaine et Lindenmeyer ont tous deux fait un bon tacle sur le porteur de ballon, ont forcé le fumble, et Quinn Leffelman l’a récupéré dans la zone des buts. C’était un bon jeu. C’est l’un de ces jeux que vous détestez voir une équipe perdre, c’est ce type de jeu, mais c’était plutôt bien de sortir avec une victoire là-bas, et c’était juste un match passionnant. C’est probablement ce dont je me souviendrai le plus, c’est cette position défensive sur la ligne de but.

Trey Payne d’Amboy (à gauche) célèbre le touché de Tucker Lindenmeyer lors du match de championnat d’État I8FA le mois dernier à Monmouth. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

En demi-finale d’État, les Clippers ont battu St. Thomas More 54-22, assurant leur voyage à Monmouth, puis ont terminé leur saison par une défaite 44-36 contre West Central dans le championnat d’État.

Bien qu’il ait été juste en deçà de son objectif ultime cette saison, Amboy a beaucoup d’optimisme à poursuivre la saison prochaine.

Payne sera triste de voir son quart-arrière senior partir, mais il est ravi de ramener tout le monde de la course au championnat d’État et, espérons-le, de pouvoir franchir cette dernière étape.

« Il a beaucoup compté. L’année dernière, cette année. Tucker, c’était un leader », a déclaré Payne. « Il n’a pas eu à dire grand-chose. Il l’a juste fait par son exemple. Tucker signifie beaucoup pour ce programme. Je lui ai dit : « Clipper un jour, toujours Clipper, et ce n’est pas parce que tu es diplômé que tu ne peux pas être dans l’équipe ou quoi que ce soit. Vous détestez voir un enfant comme Tucker obtenir son diplôme et passer à autre chose, mais cela fait partie du football au lycée, et il va vraiment manquer au programme Amboy.

“Nous sommes vraiment excités, non seulement d’avoir tous les juniors de retour, mais dans les séries éliminatoires, nous avons eu environ trois ou quatre étudiants de deuxième année pour nous, et nous cherchons à en voir beaucoup”, a poursuivi Payne. . «Nous avons même eu un étudiant de première année qui a joué pas mal de défense contre St. Thomas More, au poste de demi défensif, donc nous sommes vraiment excités avec le groupe d’enfants que nous avons. Ils ont pris deux semaines de congé, et maintenant ils recommencent à se soulever. Je n’ai pas eu à les supplier d’entrer ; ils ont juste commencé à apparaître. Habituellement, nous attendons après le premier de l’année et recommençons tout cela, mais ils voulaient commencer maintenant. Et je ne vais en aucun cas discuter avec eux.

«Mais nous sommes vraiment excités avec nos juniors qui vont être seniors, et notre classe de première et de deuxième année. Nous avons de très bons joueurs de football.