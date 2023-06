La 25e soirée croisière annuelle à Ottawa sera une affaire de famille – Shaw Local

Ce qui a commencé il y a 25 ans comme un événement peu désorganisé, peu fréquenté et peu fréquenté par une nuit d’octobre froide et pluvieuse est devenu l’un des plus grands et des meilleurs événements du genre dans la vallée de l’Illinois.

La 25e soirée croisière annuelle, présentée par les croiseurs du comté de La Salle et parrainée par le groupe des événements spéciaux d’Ottawa, aura lieu vendredi au centre-ville d’Ottawa et promettait d’être aussi importante, aussi diversifiée et aussi divertissante que ses prédécesseurs.

« Nous avons beaucoup appris cette première année », a déclaré le coordinateur de l’événement, Mike Dougherty. «Nous sommes revenus l’année suivante un peu mieux, puis un peu mieux et maintenant 25 ans plus tard, nous le faisons toujours et nous apprenons toujours… Nous avons en moyenne environ 300 participants chaque année et nous nous attendons à ce que le vendredi . Ça va être très amusant.

Le produit de l’événement de cette année sera entièrement reversé aux avocats spéciaux nommés par la Cour.

Vendredi, les participants doivent rechercher des cercles vert citron avec des flèches directionnelles pointant vers les voies d’inscription, les faisant descendre Paul Street jusqu’à Jackson Street, juste après Columbus Street.

Cette inscription, le paiement de frais d’inscription de 10 $, la réception de plaques de tableau de bord et de sacs cadeaux pour les 300 premiers véhicules et la mise en scène anticipée commenceront à 15 h 15. Les groupes souhaitant que leurs voitures soient garées ensemble doivent se présenter ensemble.

Le stationnement des voitures sur la rue La Salle devrait débuter vers 17h15

Le jugement des voitures débutera à 19 h, par le maire d’Ottawa Robb Hasty, les commissaires Wayne Eichelkraut, Thomas Ganiere, Marla Pearson et Brent Barron, le chef de police Brent Roalson, le chef des pompiers Brian Bressner et un membre du club Cruisers.

« Nous avons hâte d’y être, du beau temps et de beaucoup de monde pour participer. » — Mike Dougherty, coordinateur de l’événement

Cela donne le point culminant de l’événement : Les prix seront annoncés à 21 heures. Le gagnant du tirage 50/50 sera également nommé à ce moment-là.

Une note spéciale pour tous les participants, à 20 heures précises, il y aura une minute « Rev The Engines » pour honorer le regretté Joe VeZain, un membre du club et passionné de voitures qui est décédé l’été dernier.

« Joe était un gars formidable », a déclaré Dougherty. « Nous l’avons appelé ‘The Go-To Guy’ parce qu’il était toujours prêt à aider et avait toujours le bon outil pour résoudre n’importe quel problème. »

Mais tout au long, il y aura suffisamment d’attractions familiales pour plaire à tous.

Les véhicules spécialisés, qui seront garés devant les cinémas Roxy, 827, rue La Salle, devraient inclure la Batmobile, une voiture de l’émission télévisée « Starsky et Hutch » et « The Mullet Machine », la version d’un participant du Scooby-Doo la fourgonnette « Mystery Machine » du dessin animé.

Seront également présents un vélo à pédales extensibles transformé en croiseur électrique créé par Brett Noonan, une moto personnalisée Harley Davidson primée appartenant à Dean Weiss d’Ottawa et un dragster appartenant à Jay Allen d’Ottawa.

Près de l’intersection des rues Madison et La Salle, il y aura des T-shirts et des billets de tirage 50/50 disponibles, des vendeurs de nourriture et des tentes de sponsors. Parmi les commanditaires à but non lucratif de l’événement figurent l’Ottawa River Rescue Squad, l’Illinois Valley Public Action to Deliver Shelter, A Servant’s Heart, le Naplate Fire Department et les Boy Scouts.

Des voitures Hot Wheels seront distribuées au hasard aux enfants de la rue La Salle tout au long de la soirée.

Dave Palmer avec 3-D Sound fournira la musique de trois camionnettes avec des haut-parleurs montés sur le dessus, garés stratégiquement dans le centre-ville pour que tout le monde puisse entendre.

« Nous avons hâte d’y être », a déclaré Dougherty, « du beau temps et de beaucoup de gens qui viennent participer. »