Kamie Ethridge a été surprise d’apprendre que l’État de Washington n’avait jamais été classé auparavant.

Maintenant, l’entraîneur des Cougars peut ajouter cela à la liste des réalisations de l’équipe: ils sont entrés dans le sondage de basket-ball universitaire féminin de l’Associated Press au n ° 25 lundi.

Honnêtement, je ne savais pas que nous n’avions jamais été classés, a déclaré Ethridge. J’ai beaucoup entendu parler des creux que nous avons connus et j’ai parlé à notre équipe du fait que nous n’avons pas de bannières. Nous avons une apparition au tournoi de la NCAA dans l’histoire des NCAA. Une grande partie de nos recruteurs consistait à accrocher la première bannière et à être une première. Comme c’est excitant d’être en train de monter.

Le classement intervient un jour après que l’État de Washington ait battu alors-Non. 7 Arizona 71-69 en prolongation sur un layup buzzer-battant par la recrue Charlisse Leger-Walker. L’État de Washington (7-1) a remporté cinq de ses six premiers matchs du Pac-12 pour la première fois depuis la saison 2013-14.

Nous apprécions le processus en ce moment, a déclaré Ethridge, qui a repris le programme en 2018. L’équipe a eu beaucoup de premières et celle-ci en est une autre. Eh bien, célébrez et reconnaissez et appréciez le sentiment.

Alors que l’État de Washington jouissait de son premier classement, Stanford a resserré son emprise sur la première place du sondage. Le Cardinal a reçu 29 des 30 votes de première place d’un panel de médias nationaux. Ils ont été suivis par Louisville, l’État de Caroline du Nord, UConn et la Caroline du Sud. Le Wolfpack a reçu l’autre vote n ° 1.

On n’attendait pas grand-chose des Cougars cette saison, qui ont été sélectionnés en dernier lors des sondages de pré-saison du Pac-12 par les médias et les entraîneurs.

L’équipe s’est emparée d’être choisie 12e et l’a portée avec une grosse puce sur l’épaule, a déclaré Ethridge. Ils ne parlent pas beaucoup. … Ils sont très fiers de ce qu’ils peuvent faire avec ce programme.

Ils ont définitivement ouvert les yeux avec deux victoires sur les 25 meilleures équipes après avoir également battu l’Oregon State le mois dernier. C’est la première fois depuis la saison 2014-15 qu’ils remportent deux victoires sur des adversaires classés. La seule défaite est venue de quatre points contre l’Oregon.

Ethridge espère guider l’équipe vers sa première apparition au tournoi NCAA depuis 1991.

Le calendrier ne devient pas plus facile pour les Cougars, avec quatre matchs consécutifs sur la route, à commencer par un voyage à Los Angeles ce week-end pour affronter l’USC et le n ° 8 UCLA. Les Cougars ne rentreront chez eux que le 27 janvier, lorsqu’ils auront des matchs consécutifs contre le n ° 1 Stanford. Le Cardinal a poursuivi sa victoire cette semaine, battant alors-Non. 11 Oregon. Les Ducks ont grimpé d’une place au 10e rang.

Les n ° 6 Baylor, Texas A&M, UCLA et Maryland complètent les autres équipes du top 10.

Fraîchement sorti d’une victoire sur alors-Non. 13 Arkansas, Tennessee a obtenu son premier classement de la saison, arrivant au n ° 23. Les États du Missouri et du Michigan sont tombés hors du sondage.

Voici quelques autres informations issues du sondage:

REJOINDRE LE RESTE DU PACK

L’État de Washington était le dernier programme Power Five à obtenir un classement. Toutes les autres équipes du Pac-12, ACC, Big 12, Big Ten et SEC ont eu au moins une apparition dans le Top 25.

HONORER SON PAPA

Kysre Gondrezick, de Virginie-Occidentale, a marqué 14 de ses 24 points en première période pour aider son équipe à mettre en déroute le 17e Texas 92-58 samedi soir.

Gondrezick a publié vendredi sur son compte Twitter que son père, Grant Gondrezick, 57 ans, était décédé. Il a joué à Pepperdine au milieu des années 1980 et a passé deux saisons en NBA avec les Phoenix Suns et Los Angeles Clippers. Les alpinistes ont remporté des votes cette semaine dans le sondage et se trouvaient en dehors du Top 25.

JEU DE LA SEMAINE

NC State à Louisville, dimanche. La première place de l’ACC sera en jeu alors que le Wolfpack rendra visite aux Cardinals lors de la seule rencontre de saison régulière entre les équipes cette saison. L’équipe de Jeff Walz à Louisville vient de terminer une séquence de cinq matchs en 10 jours. Le Wolfpack a dû reporter ses deux matchs la semaine dernière en raison de la recherche de contacts.

