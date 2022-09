La 20e saga d’Arshdeep Singh contre SL, au Pakistan, a offert aux fans indiens leur nouveau Death Bowler

7 courses nécessaires sur 6 balles. Placez les pâtes sri lankaises sur le pli. L’objectif de 174 de l’Inde semble peut-être court de 15 à 20 points. Le jeune stimulateur indien Arshdeep Singh avec une économie de 10+ au bowling dans le match crucial de la Coupe d’Asie reçoit le ballon pour livrer le 20e. Le stimulateur de 23 ans est largement salué malgré la défaite de l’Inde.

Pourquoi?

Arshdeep Singh a gardé les frappeurs lankais sur leurs orteils, littéralement, avec un bowling exceptionnel à mort, qui a entrevu le fer de lance Jasprit Bumrah, le pilier de l’Inde. Outre le travail bâclé de l’Inde sur la cinquième balle de Singh qui aurait très bien pu changer l’issue du match, le quilleur du Madhya Pradesh en a impressionné plus d’un avec ses yorkers et son incroyable discipline.

Le fait que Singh n’ait pas grand-chose à défendre, pour commencer, mais qu’il ait également traîné la course-poursuite jusqu’à l’avant-dernier bal de la soirée, gardant en vie les espoirs des fans de cricket indiens désespérément optimistes, n’a échappé à personne.

Des tweets et des messages d’appréciation sont apparus pour le jeune quilleur dès que la sortie virtuelle de l’Inde de l’Aisa Cup 2022 a suivi.

Arshdeep Singh qui joue au bowling dans les finales est le plus grand positif pour l’Inde menant aux WC, c’est vraiment un héros. pic.twitter.com/ppuLTFUgrq

Une grande mention à Arshdeep Singh, qui s’est démené dans les deux rencontres avec 7 points à défendre dans le dernier over et l’amenant à la 5e balle et le rendant très difficile pour l’opposition. Lanceur brillant avec une grande habileté de bowling Yorkers dans la mort👏👏#INDvsSL #SLvIND pic.twitter.com/72qVSPloXv

— Aadi Chishti 🇵🇰 (@TheAdnanChishti) 6 septembre 2022