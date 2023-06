La 208 de Tammy Beaumont entre dans l’histoire avant que l’Australie ne réaffirme sa force

En tant que coup, ce fut une coupe assez anodine pour quatre points en arrière – rien de tel que le meilleur que Tammy Beaumont a joué dans ses manches de 208. En un instant, en revanche, cela restera dans l’histoire. Cela l’a amenée à 192, dépassant le score individuel le plus élevé précédent d’une Anglaise dans un test – 189 de Betty Snowball, frappé contre la Nouvelle-Zélande en février 1935. Le record était de 32 270 jours.

Six overs plus tard, Beaumont a franchi une autre étape, devenant seulement la huitième joueuse à faire un double cent dans un test féminin – et a reçu sa deuxième ovation debout en l’espace d’une heure. Ce n’est qu’après que Tahlia McGrath, qui a terminé avec trois pour 24, s’est frayé un chemin à travers la queue de l’Angleterre avec le ballon qui se balance qu’elle est finalement devenue imprudente, renversée par Ash Gardner qui a franchi la ligne: le dernier guichet d’Angleterre à tomber en première manche un total de 463 qui les a laissés derrière l’Australie par seulement 10 points.

Par souches, l’Australie avait augmenté cette avance à 92 alors que Phoebe Litchfield et Beth Mooney se déplaçaient à 4,3 et plus dans un partenariat d’ouverture invaincu. C’était une histoire familière pour l’Angleterre : Sophie Ecclestone à une extrémité, ne concédant que trois points sur ses quatre overs, tandis que Kate Cross, Lauren Bell et Lauren Filer luttaient pour le contrôle à l’autre.

Une seule chance très difficile a été mendiante – Litchfield offrant une faible prise de retour à Cross lorsqu’elle était sur 10 – mais même le bras doré de Heather Knight, dans l’attaque pour la première fois du match pour envoyer deux overs de son off-spin , n’a pas pu déloger la paire. La troisième journée à Trent Bridge a peut-être appartenu à Beaumont, mais des deux côtés, l’Australie sera probablement encore plus satisfaite de sa journée de travail.

Beth Mooney se dirige vers la frontière alors que l’Australie étend son avance dans le test des cendres. Photographie : Stu Forster/Getty Images

L’élément le plus impressionnant des manches de Beaumont a peut-être été qu’il s’est opposé à une équipe australienne à part entière, qui reste clairement favorite dans cette série Ashes. Le 189 de Snowball a été marqué lors du tout premier test de la Nouvelle-Zélande, contre une équipe nationale qui avait été constituée quelques jours avant le match, qui a passé la plupart des manches de Snowball à se plaindre des jupes et des bas qu’ils ont été forcés de porter à la demande de l’English Women’s Cricket Association. , et a perdu le match par une manche et 337 points. La Nouvelle-Zélande en 1935 étaient des amateurs au sens littéral du terme ; Beaumont vient de faire en sorte que les Australiens – tâtonnant à plusieurs reprises sur le terrain – ressemblent parfois à des amateurs.

Snowball aurait haussé les sourcils à l’idée d’un test de cinq jours – jusqu’aux années 1970, les femmes devaient se contenter de trois jours seulement – mais c’est la nature de cinq jours de cette occasion qui a permis à Beaumont l’indulgence de pouvoir voir ses manches sans la menace imminente d’une déclaration nécessaire. Administrateurs, prenez note.

Cela a failli ne pas arriver. Dans le quatrième après le déjeuner, alors que Beaumont venait juste de lever sa batte pour reconnaître son 150, la jambe cassée d’Alana King a battu sa tentative de balayage et l’a frappée à l’avant. Beaumont n’a été sauvée que lorsqu’elle a revu la décision, le suivi du ballon montrant que le ballon avait lancé un cheveu à l’extérieur du moignon de la jambe.

Elle a eu un soutien décent au cours de deux séances et demie au cours desquelles l’Angleterre a pratiquement effacé son déficit de points. Tout d’abord, elle a partagé un partenariat d’un siècle avec Nat Sciver-Brunt, qui a connu un moment d’alarme lorsqu’elle a été donnée lbw à Darcie Brown lors du premier bal de la journée, mais a été sauvée par un appel au DRS.

Ashleigh Gardner célèbre après avoir renvoyé Nat Sciver-Brunt pour un 78 animé. Photographie : Stu Forster/Getty Images

Après le déjeuner, les manches enjouées de Danni Wyatt de 44 sur 49 balles ont dissipé tout point d’interrogation quant à savoir si son bâton de match test pourrait ressembler à son approche agressive habituelle, prenant King de front et poussant le ballon jusqu’à la limite de couverture pour commencer son compte dans Le format.

Peut-être étonnamment, l’Australie a persisté avec l’ancienne balle pendant 19 overs de chaque côté du déjeuner, mais elle en a fait un certain usage. Gardner avait déjà éliminé Sciver-Brunt pour 78 avec une balle plus pleine qui était bordée derrière les souches, et elle avait la pleine mesure de Sophia Dunkley dès le départ : la n° 5 anglaise a pris 18 balles pour sortir de la marque, avant de finalement balayer Gardner nerveusement de l’autre côté de la ligne pour entendre la balle claquer dans ses moignons.

Lorsque Brown a finalement reçu le nouveau ballon, elle a fait attraper Wyatt au deuxième glissement essayant de couper, tandis qu’Amy Jones a réussi une prise directe à mi-chemin. Enfin, au risque de manquer de partenaires, Beaumont est devenu un double recordman. Il reste à voir si elle aura été un effort gagnant – mais à tout le moins, cela a donné une chance à l’Angleterre.