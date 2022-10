La 19e sortie de golf annuelle de la Montgomery Economic Development Corporation a attiré une grande foule – Shaw Local

La Montgomery Economic Development Corporation (MEDC) a tenu sa 19e sortie de golf annuelle à Bliss Creek à Sugar Grove le 8 septembre.

Plus de 147 personnes ont assisté à l’événement, dont 134 golfeurs inscrits ainsi que le personnel, les bénévoles, les administrateurs du village et les membres du MEDC et les membres du conseil d’administration.

Dans un communiqué, les responsables du MEDC ont déclaré qu’ils souhaitaient remercier tous les chefs d’entreprise qui ont pris le temps d’en faire un événement réussi. Félicitations à l’équipe de Brian Dolan qui a pris la première place. L’une des équipes ODFL dirigée par Becky Marolda avec des membres de l’équipe de Marolda, Mike Knight, Cody Dixon et Kyle Magolanhhg a fait son entrée dans l’équipe mixte / féminine.

Les gagnants individuels pour le plus proche du trou et le plus long trajet étaient Brian Dolan et Steve Mathews de l’USMG : Du côté féminin, Becky Marolda a remporté à la fois le plus long trajet et le plus proche du trou.

L’un des points forts de l’événement comprenait le tirage au sort qui comprenait quatre ensembles différents de billets de Cub, donnés par Brian Dolan et Dolan & Murphy de l’équipe commerciale de Caton, le fiduciaire Steve Jungermann et le membre du conseil d’administration de MEDC Joel Pyle III de la section locale IBEW 461.Nous ont été extrêmement chanceux d’avoir une variété de tombolas avec des dons de toute la région.

Un merci spécial au comité de golf, ainsi qu’à tous les bénévoles, commanditaires et donateurs de la tombola.

Comité de golf : Suzette Murray, présidente du MEDC ; Jim Miller, Old Dominion Freight; et les administrateurs Dan Gier et Steve Jungermann.

Panneaux de golf : Pete Wallers et Angie Smith, Entreprises d’ingénierie ; et le détroit de Paul, Vesco.

Terrain de golf: David O’Neil et la gamme ouverte.

Bénévoles : Administrateurs Dan Gier, Steve Jungermann, Liz Pattermann de Old Dominion Freight Line, Christopher Coulombe, Suzette Murray et Sarah Dwinnells du Waubonse Community College, Dr Neil Schlupp et Jan de Montgomery Chiropractic.

Commanditaires de l’événement : CenterPoint, Crown Trophy, Performance Food service, Reich Brothers et USMedical Glove.

Co-sponsors : Ozinga Ready Mix & The Lakone Company.

Commanditaires des boissons : Dolan & Murphy-Caton Commercial.

Commanditaires alimentaires : Carl Buddig et Waubonee Community College.

Entreprises commanditaires : Darwin Realty, First National Bank, Montgomery Chiropractic, We Park Semis.

Commanditaires du trou du concours spécial : Société USMG – Concours Hole in One de 5 000 $, CSSI

Commanditaires du trou : Douglas Carpet One ; Engineering Enterprises, Inc. ; Mutuelle de crédit des engins de terrassement ; district de récupération d’eau du métro Fox ; Farmers Insurance Group-Ryan Watson; Construction commerciale G.Fisher ; Chambre de commerce de la région du Grand Montgomery ; technologies appliquées au gcp ; section locale 461 de la FIOE ; métronet ; Ancienne ligne de fret Dominion ; Ancienne deuxième Banque nationale ; Centre médical Rush Copley; Le groupe Pizza.

Dons de tombola : Carl Buddig ; M. Wonderful Motor Sports; Probst Services ; Ancienne ligne de fret Dominion ; Ozinga ; Maison hantée du massacre ; Théâtre Paramount; Syndic Gier; Hampton Inn; Vins BTB ; Trophée de la Couronne ; aliments de performance ; parcours de golf de Bliss Creek ; Reine laitière ; Table de grand-mère ; Pub du pauvre garçon ; Probst Autol ; La Chiquita; Ferme et flotte de Blains.

Des photos de la sortie sont disponibles sur la page Facebook du MEDC.

Des informations sur le MEDC peuvent être trouvées sur montgomery-illinois.org ou en contactant Charlene Coulombe au 630-897-6748, 815-703-1338 ou char@montgomery-illinois.org.