La “19e malédiction” de l’Inde se poursuit contre le Pakistan alors que les fans de Desi se moquent de Death Bowling avec des mèmes

Arshdeep Singh a eu une journée phénoménale avec le ballon lors de la Coupe du monde Inde-Pakistan T20 dimanche, à l’exception du 19e. Le jeune stimulateur indien a écarté les deux ouvreurs Babar Azam et Mohammad Rizwan dans un laps de temps serré alors que le Pakistan était sous le choc pour 15/2 en moins de quatre overs après que Rohit Sharma ait décidé de jouer en premier. Shan Masood (52 *) et Ifthikhar Ahmed (51) ont apporté une certaine stabilité aux manches, mais une fois Ahmed parti, les guichets ont continué à dégringoler à l’autre bout.

Le Pakistan avait rassemblé 135/7 en 18 overs quand Arshdeep Singh a été amené à l’attaque.

Et… la 19e malédiction s’est poursuivie pour l’Inde alors que Singh a perdu 14 points. Shaheen Shah Afridi a canalisé son frappeur intérieur et a brisé un six et un quatre dans l’avant-dernier. Le Pakistan a marché vers un total respectable alors que Singh ne parvient pas à retenir ses nerfs au 19e. Au final, le Pakistan s’est fixé un objectif délicat de 160 au tableau.

Les fans de cricket indiens qui ont vu le bowling indien souffrir dans le 19e siècle ces derniers temps ont été rapidement armés de mèmes pour se moquer du bowling de la mort ordinaire livré par leur équipe.

Pendant ce temps, l’Inde a pris un départ chancelant après que les deux ouvreurs – Rohit Sharma et KL Rahul – soient de retour dans la hutte dans les quatre premiers overs. Tout d’abord, KL Rahul a été battu par le rythme de Naseem Shah alors qu’il essayait de jouer avec des mains douces et a poussé le ballon vers les souches. Ensuite, une excellente prise d’Iftikar Ahmed a vu Rohit Sharma partir pour 4. Haris Rauf a empoché le gros guichet.

