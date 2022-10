La 17e course US House reste serrée, selon les sites de notation – Shaw Local

L’aiguille a légèrement bougé dans la course ouverte et compétitive du 17e district américain entre le démocrate Eric Sorensen et la républicaine Esther Joy King, selon l’un des sites indépendants d’évaluation des courses du pays.

Inside Elections avec Nathan Gonzales a déclaré dans sa note du 7 octobre que la course avait maintenant incliné démocrate.

C’est un mouvement par rapport à ce qu’il était depuis début août, lorsque la course avait été classée comme un tirage au sort.

Le rapport politique FiveThirtyEight a classé la course du 17e district de l’Illinois parmi ses 50 courses les plus compétitives. Les projections hebdomadaires du site sont restées pratiquement inchangées depuis le 24 septembre.

Pour son rapport du 15 octobre sur sa modélisation informatique, Sorensen a remporté 67 fois sur 100, King remportant 33 fois sur 100. La marge de vote reste mince de 51 à 48.

Le 12 octobre, Crystal Ball de Sabato à l’Université de Virginie a qualifié la course de tossup.

Le rapport politique de Cook a montré que la course faisait partie des 31 à la Chambre qui étaient un tirage au sort.

Sondage sur les courses à l’échelle de l’État

Le Sun-Times / WBEZ a publié vendredi des données de sondage sur les courses constitutionnelles des États qui ont montré à JB Pritzker un avantage de 49% à 34% sur Darren Bailey dans la course au poste de gouverneur.

Le sondage des électeurs réalisé les 10 et 11 octobre a montré que les candidats démocrates avaient des avantages dans les autres courses. Pour le secrétaire d’état, Alexi Giannoulias a mené Dan Brady 43% à 32% ; pour le procureur général, Kwame Raoul a mené Thomas DeVore 44% à 35% ; pour le contrôleur Susana Mendoza a conduit Shannon Teresi 46% à 32%; et pour le trésorier, Michael Frerichs a mené Tom Demmer 43% à 35%. Le sondage avait une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points de pourcentage.

