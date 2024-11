La 17e collecte annuelle de beurre de cacahuète et de gelée est en cours

C’était le premier à planifier un « événement » de collecte après le 1er novembre, c’est pourquoi l’American Legion Post 873, basé à Newfane, a l’honneur de lancer officiellement la campagne 2024 de beurre de cacahuète et de gelée.

Aujourd’hui et dimanche, la poste collecte des pots de beurre de cacahuète, de gelée et de pâte à tartiner à la guimauve au marché Tops à Newfane ; et les membres nommés apporteront ensuite le transport au siège social de PB&J Drive à Lockport. Le poste permet généralement de récolter environ 500 livres de bonnes choses en quelques jours chaque année, a déclaré Ricci Hoffer, membre de la Légion.

La 17e collecte annuelle PB&J a débuté vendredi alors que des bacs de dons ont été installés à 98 endroits autour du comté de Niagara et dans les comtés d’Orléans et d’Érié. Les bacs seront en place, prêts à être remplis et remplis à nouveau, jusqu’au 10 décembre.

Cinquante-sept garde-manger de l’ouest de l’État de New York, qui s’étendent jusqu’au sud, sont les bénéficiaires de cette campagne, selon la bénévole principale Liz Allore, qui s’occupe de la logistique.

A Hand Up Inc. est le « parapluie » à but non lucratif de la campagne dont le siège est dans l’ancienne deuxième église presbytérienne de la rue Van Buren. L’effort est mené par 12 bénévoles de base, environ 30 chauffeurs bénévoles et une équipe en constante évolution d’aides occasionnelles qui travaillent avec les sites de collecte, déposent et ramassent les bacs, trient le transport, emballent et livrent les actions aux garde-manger et/ou gérer l’inventaire.

Bien que le PB&J Drive officiel ne dure qu’environ six semaines, idéalement, il y a suffisamment de récolte pour maintenir la distribution de bonnes choses toute l’année, a déclaré Allore. Les garde-manger recevront 25 pots de beurre de cacahuète et 25 pots de gelée (ou peluches) à la fois, certains tous les mois, d’autres tous les deux mois ou quelques fois par an, selon leurs besoins. Les organisateurs essaient de garder suffisamment de place au siège pour pouvoir répondre à une situation d’urgence à tout moment, a-t-elle déclaré.

Les mécanismes du PB&J Drive sont à peu près les mêmes aujourd’hui que lorsque Pete Robinson a organisé une initiative de deux semaines pour « répandre l’amour » en 2008. Le nombre de sites de collecte et de garde-manger de réception peut varier d’une année à l’autre, mais la façon dont cela a été réalisé n’a pas changé parce que « ça marche », a déclaré Allore. « Cela ne demande pas beaucoup d’efforts. »

Il n’y a pas d’objectif numérique pour la campagne annuelle. Au lieu de cela, il y a généralement une compétition amicale entre les collectionneurs de PB&J – des entreprises rivales, peut-être, ou des salles de classe – ou une sorte de défi pour voir qui peut collecter le plus de pots. Tout en parlant de la campagne 2024 plus tôt cette semaine à la radio WLVL-AM, Robinson s’est engagé à organiser le Swim for Sight d’hiver 2025 à Olcott si la station de radio et la Boy Scout Troop 18 de Gasport collectent ensemble 2 000 pots.

« Je ne veux pas, ne vous méprenez pas », a plaisanté Robinson, « mais pour 2 000 pots, je sauterai dans le lac. »

Les événements PB&J Drive 2024 et plus d’informations sont publiés sur https://www.facebook.com/groups/peanutbutterandjellydrive/

Depuis vendredi, voici les emplacements hébergeant une corbeille de dons :

ALBION : Bibliothèque Hoag

APPLETON : La cave du Marjim Manor

BUFFALO : KEDPlasma, stockage sécurisé

GASPORT : East Avenue Eclectics, Compagnie de pompiers volontaires de Hartland

GETZVILLE : CITI

GRAND ÎLE : Pizza Amore

KENMORE : le pop-corn de Chenez

LEWISTON : Deal Realty, DiCamillo’s, Tim Hortons (790, rue Centre)

LOCKPORT : (ville) 9 Regent Street, Chenez’s Popcorn, The Dale Association, First Presbyterian Church, Frames By Ames, Gould’s Flowers and Gifts, Great Lakes Asset Solutions, Herbal Magick, Imagine That, Lake Effect Ice Cream, LCTV, Lockport Board of Éducation, Lockport Rehab and Healthcare, Navy Marine Club, Papa Leo’s Pizzeria, Tom’s Diner, Windsor Village, WLVL, YWCA ; (ville) Advantage Physical Therapy, Allie Brandts Bowling Alley, Body Mechanix Physical Therapy, Cornerstone Community Federal Credit Union (5810 S. Transit Road et 6485 S. Transit Road), Cornerstone Veterinary Clinic, Countryside Veterinary Clinic, Edward Jones Financial — John Gibson , Evans Bank, directeur général (UAW), Heinrich Chevrolet, écoles de Lockport (jusqu’au 20 novembre), église luthérienne Mount Olive, bureau du shérif du comté de Niagara, studio de danse sur scène, Ridge Road Express, Ridgewood Église biblique, district scolaire de Starpoint ; T&K Martial Arts, Warrens Corners Methodist Church, Wrights Corners Volunteer Fire Company (9 novembre et 16 novembre uniquement), 9 novembre et 16 novembre uniquement), Lockport Family YMCA

LYNDONVILLE : Compagnie de pompiers volontaires de Lyndonville

MEDINA : Entre Les Vignes

MIDDLEPORT : Cornerstone Community Federal Credit Union

NEWFANE : 2662, avenue Van Horn (en bas), école primaire Newfane, bibliothèque publique de Newfane, coopérative de crédit fédérale Ontario Shores

NIAGARA FALLS : Cornerstone Community Federal Credit Union, Encompass Niagara, GHD, Niagara SPCA, Papa Leo’s Pizzeria, Tim Hortons (2720 Military Road, 4700 Military Road, 8500 Niagara Falls Boulevard, 2248 Niagara Road, 3024 Pine Avenue et 6021 Porter Road), Sous-maison de Viola

NORTH TONAWANDA : Hôtel de ville, Confer Plastics, Cornerstone Community Federal Credit Union, Granto’s Barbershop, Pizza Amore, Secure Storage, Shannon Global, Wheatfield Community Center, Woodcock Brothers Brewing Company

PENDLETON : Café artisanal, hôtel de ville, salon Trinity, église méthodiste unie Pendleton Center

RANSOMVILLE : Consignation du coin pour enfants

ROYALTON : Hôtel de ville

SANBORN : Laiterie Hoover, Orléans/Niagara BOCES / Niagara Academy, Tim Hortons

TONAWANDA : 337, avenue Forbes

WHEATFIELD : Associés en soins dentaires, Hôtel de ville

WILLIAMSVILLE : l’animal hospitalier

WILSON : Le Cookie Cottage de WNY, Wilson Brew Company, Woodcock Brothers Brewing Company

WOLCOTTSVILLE : Église luthérienne et école maternelle St. Michael’s