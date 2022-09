La 11e saison de Highway Thru Hell présente à nouveau Coquihalla Highway par Hope – Kelowna Capital News

L’autoroute Coquihalla sera présentée dans la dernière saison de Highway Thru Hell qui débutera lundi soir (26 septembre).

L’émission populaire est de retour pour sa 11e saison et mettra à nouveau en vedette l’autoroute Coquihalla alors que Jamie Davis Motor Truck & Auto Ltd. de Hope, ainsi que quelques autres entreprises de remorquage de sauvetage et de récupération de véhicules lourds, opèrent le long des autoroutes de BC . Un teaser posté par le compte twitter officiel de l’émission, @HWYThruHellfait allusion à une « coulée de boue dévastatrice » qui pose problème pour une mission de sauvetage.

Une coulée de boue dévastatrice interrompt une mission de sauvetage lors de la première de la saison 11 de #HWYThruHell! Ne le manquez pas LUNDI 26 septembre le @DiscoveryCanada à 21 h HE / 18 h HP pic.twitter.com/l7JhI78HxO – Autoroute à travers l’enfer (@HWYThruHell) 20 septembre 2022

Diffusée pour la première fois en septembre 2012, l’émission a acquis une renommée et une popularité internationales et a donné naissance à deux programmes dérivés – Heavy Rescue: 401 et Mud Muntain Haulers. Se concentrant à l’origine sur les autoroutes autour de Hope, la couverture a inclus des parties de l’Alberta lorsque Jamie Davis Motor Truck a tenté d’accepter des contrats dans la province voisine. L’entreprise a également pu continuer à travailler tout au long de la pandémie malgré les restrictions et les mandats.

Le premier épisode sera diffusé ce lundi sur Discovery Canada à 18 h PT.

Bouclez votre ceinture pour une toute nouvelle saison de #HWYThruHell à partir du LUNDI 26 septembre sur Discovery Canada. Branchez-vous à 21 h HE / 18 h PT pic.twitter.com/PtFQ0Izio4 – Autoroute à travers l’enfer (@HWYThruHell) 16 septembre 2022

