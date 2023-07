La 11e édition annuelle « A Taste That Matters » de la Northern Illinois Food Bank recueille plus de 375 000 $ pour lutter contre la faim – Shaw Local

La Northern Illinois Food Bank a annoncé que la 11e collecte de fonds annuelle et événement culinaire «A Taste That Matters», présenté par Jewel-Osco, a permis de recueillir plus de 375 000 $.

Selon un communiqué de presse, la Northern Illinois Food Bank fournit 80 millions de repas par an à des voisins dans 13 comtés de la banlieue et de la campagne du nord de l’Illinois. Les profits de l’événement profiteront au réseau de 900 garde-manger, soupes populaires et programmes d’alimentation de la banque alimentaire.

L’événement a eu lieu le 22 juin au Drury Lane Theatre and Events, 100 Drury Lane, Oakbrook Terrace. Plus de 500 participants ont profité d’un encan silencieux, d’un bar ouvert et de dégustations d’aliments par des dizaines de chefs et de vendeurs locaux.

Cette année marque le 40e anniversaire de la Northern Illinois Food Bank.

« Nous sommes reconnaissants du généreux soutien de nos sponsors d’événements, partenaires de dégustation et invités qui nous soutiennent dans la lutte contre la faim », a déclaré Maeven Sipes, responsable de la philanthropie, Northern Illinois Food Bank, dans le communiqué. «Avec la hausse du coût des aliments, l’inflation et la fin des prestations d’urgence SNAP du gouvernement, nous voyons de plus en plus de voisins demander une aide alimentaire. Ensemble, nous pouvons nous assurer que les voisins obtiennent les aliments frais et nutritifs dont ils ont besoin pour prospérer avec dignité, équité et commodité.

Pour plus d’informations sur les dons, le bénévolat, les événements à venir ou l’épicerie, visitez www.SolveHungerToday.org.