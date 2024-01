La 10e édition des Winter Stations de Toronto annonce les projets gagnants

WINTERACTION par l’Université de Guelph – Département d’architecture paysagère (Afshin Ashari, Ali Ebadi, Jacob Farrish, Cameron Graham, Ngoc Huy Pham, Ramtin Shafaghati, Zackary Tammaro-Cater) et Ashari Architects (Amir Ashari, Sara Nazemi, Anahita Kazempour, Hakimeh Elahi , Yasaman Sirjani, Zahra Jafari). Image fournie par les stations d’hiver

Winter Stations, qui en est maintenant à sa 10e édition, a dévoilé les créations gagnantes sélectionnées parmi un pool de centaines de soumissions dans le monde entier. Lancé par RAW Design, Ferris + Associates et Curio en 2014, l’événement vise à rassembler une communauté internationale de design et d’art pour réinventer les postes de secours le long des plages de l’est de Toronto pour l’hiver.

Pour ses 10ème édition anniversaire, le thème choisi pour cette année est « Résonance », dans l’espoir d’inciter les designers à réfléchir à l’héritage artistique et à l’impact durable des Stations d’hiver et à se lancer dans un voyage de réinvention et de réimagination. Les projets sont invités à recréer et réinventer les installations des éditions précédentes de Winer Stations, offrant des moments de contemplation et de souvenir. L’événement perpétue également la tradition des Lifeguard Sands, invitant les designers à les intégrer dans leurs conceptions sans altérer la structure des stands de quelque manière que ce soit.

+ 5

Les installations gagnantes devraient être lancées le week-end du Jour de la Famille à la mi-février et continueront d’être exposées jusqu’à la fin mars.

Article associé Communauté et identité : sujets centraux de l’architecture éphémère en 2022

Poursuivez votre lecture pour découvrir les gagnants des Stations d’hiver 2024.

Nous avons attrapé un OVNI !

Xavier Madden et Katja Banovic

Nous avons attrapé un OVNI ! par Xavier Madden et Katja Banovic, Croatie et Australie. Image fournie par les stations d’hiver

Le projet s’appuie sur le projet « Dans le ventre d’un ours », réimaginant le chai de sauveteur comme un espace confortable mais surréaliste. Le titre fait référence aux rumeurs et aux chuchotements d’observations d’UFA à travers le lac Ontario, mais ajoute une preuve physique de son existence. Pris sous un filet, l’OVNI est recouvert d’une feuille d’aluminium scintillante, signalant son statut d’étranger. Le public est encouragé à se protéger du vent et du froid en grimpant à l’intérieur et en explorant une perspective différente du lac à travers des fenêtres teintées en rose.

UNE ODYSSÉE KALÉIDOSCOPIQUE

Brander Architects Inc (Adam Brander, Nilesh Parge, Ingrid Garcia, Maryam Emadzadeh)

UNE ODYSSÉE KALÉIDOSCOPIQUE par Brander Architects Inc (Adam Brander, Nilesh Parge, Ingrid Garcia, Maryam Emadzadeh), Canada. Image fournie par les stations d’hiver

L’intervention vise à créer une expérience immersive qui remet en question la réalité et stimule l’imagination. L’installation, une adaptation de Kaleidoscope of the Senses, 2020, met à l’échelle un kaléidoscope traditionnel 84 fois à l’échelle humaine, permettant aux visiteurs d’entrer dans l’instrument et de faire partie de ses merveilles. Le dispositif est volontairement divisé en deux parties, avec un espace unique entre elles.

Faire des vagues

Adria Maynard et Purvangi Patel

Faire des vagues par Adria Maynard et Purvangi Patel, Canada. Image fournie par les stations d’hiver

L’installation propose un meuble fantaisiste qui montre comment des actions simples peuvent avoir des effets d’entraînement, résonnant dans le temps et l’espace et déplaçant les autres de manière surprenante. Prenant la forme d’un canapé exagéré, l’intervention vise à créer un salon urbain inhabituel où les voisins peuvent se rassembler, jouer et s’asseoir ensemble au bord de l’eau. Inspiré des sculptures cinétiques et des tourbillons, le design est composé d’une série de pièces qui dansent lorsque les manivelles sont tournées. M.faire des vagues rend hommage aux 10 ans de Winter Stations et à la manière dont l’art public peut favoriser le plaisir, la contemplation et le jeu partagés.

NIMBUS

David Stein

WINTERACTION par l’Université de Guelph – Département d’architecture paysagère (Afshin Ashari, Ali Ebadi, Jacob Farrish, Cameron Graham, Ngoc Huy Pham, Ramtin Shafaghati, Zackary Tammaro-Cater) et Ashari Architects (Amir Ashari, Sara Nazemi, Anahita Kazempour, Hakimeh Elahi , Yasaman Sirjani, Zahra Jafari). Image fournie par les stations d’hiver

Inspirée de l’installation Floating Ropes de 2016, l’installation apporte des formes et des couleurs ludiques, faisant évoluer le concept précédent en ajoutant des cordes bleues saturées suspendues sous une structure blanche pétillante. La station demande aux visiteurs de considérer la présence et l’absence de pluie dans notre monde contemporain en attirant leur attention sur les conditions météorologiques extrêmes, les tempêtes violentes et les inondations, contrastant avec la sécheresse et la désertification.

Bobine’

Max Perry, Jason Cai, Kenneth Siu, Simon Peiris, Yoon Hur, Angeline Reyes, Oluwatobiloba Babalola, Yiqing Liu, Kenyo Musa, Ali Hasan ; École d’architecture de l’Université de Waterloo

Bobbin’ de Max Perry, Jason Cai, Kenneth Siu, Simon Peiris, Yoon Hur, Angeline Reyes, Oluwatobiloba Babalola, Yiqing Liu, Kenyo Musa, Ali Hasan ; École d’architecture de l’Université de Waterloo. Image fournie par les stations d’hiver

L’installation représente une invitation pour les visiteurs à puiser dans leurs souvenirs fantaisistes. Il abrite les visiteurs grâce à des lattes qui créent un seuil en constante évolution entre la zone de balancement et la plage environnante. À l’intérieur, les balançoires s’inspirent des projets Sling Swing et Lifeline, semblables à un terrain de jeu. Tous les matériaux proviennent de projets étudiants antérieurs ou récupérés de la communauté de Cambridge. Au fur et à mesure que vous naviguez de haut en bas, une nouvelle perspective se dévoile, encourageant la résonance avec les stations d’hiver environnantes et passées.

Nova

Jake Levy, Emily Lensin, Luca Castellan et Nathaniel Barry ; Université métropolitaine de Toronto – Département des sciences architecturales

Nova de Jake Levy, Emily Lensin, Luca Castellan et Nathaniel Barry ; Université métropolitaine de Toronto – Département des sciences architecturales. Image fournie par les stations d’hiver

Nova réinvente le motif géométrique créé par une étoile s’écrasant au sommet d’un poste de secours et illuminant la plage de Woodbine tout au long de la nuit. Inspirée par l’origami et s’inspirant de la dernière décennie de Winter Stations, Nova a introduit l’impression 3D soutenant un auvent textile avec des connecteurs de tuyaux raides. Le pavillon étoilé protège les utilisateurs et les encourage à interagir avec leur environnement, et le poste de secours constitue un phare permettant aux utilisateurs d’accéder à des vues panoramiques sur la plage.

ACTION HIVERNALE

Université de Guelph – Département d’architecture paysagère (Afshin Ashari, Ali Ebadi, Jacob Farrish, Cameron Graham, Ngoc Huy Pham, Ramtin Shafaghati, Zackary Tammaro-Cater) et Ashari Architects (Amir Ashari, Sara Nazemi, Anahita Kazempour, Hakimeh Elahi, Yasaman Sirjani, Zahra Jafari)

WINTERACTION par l’Université de Guelph – Département d’architecture paysagère (Afshin Ashari, Ali Ebadi, Jacob Farrish, Cameron Graham, Ngoc Huy Pham, Ramtin Shafaghati, Zackary Tammaro-Cater) et Ashari Architects (Amir Ashari, Sara Nazemi, Anahita Kazempour, Hakimeh Elahi , Yasaman Sirjani, Zahra Jafari). Image fournie par les stations d’hiver

WINTERACTION est une double installation en Iran et au Canada, visant à favoriser la solidarité et l’interaction sociale entre les deux nations. Conçues comme un voyage introspectif à travers un labyrinthe, les installations symbolisent la quête complexe pour atteindre la paix intérieure. Au centre, un arbre virtuel apparaît comme un symbole de paix et d’alliance, évoluant avec l’interaction de chaque visiteur aux deux endroits.

Deux autres stations reviendront sur la plage cette année : CONRAD de Novak Djogo et Daniel Joshua Vanderhorst et Delighthouse de Nick Green et Greig Pirrie.