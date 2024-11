La 10e édition de The Match est un événement de deux soirées aux heures de grande écoute, sans golfeurs professionnels mais avec des tonnes de célébrités.

TNT prend de l’ampleur avec le 10e opus de The Match.

Cette fois-ci, ce sera un événement de deux nuits aux heures de grande écoute, sans golfeurs professionnels mais avec huit grandes célébrités ainsi qu’une équipe d’annonceurs de stars.

Surnommée « The Match : Superstars », la compétition sera télévisée les jeudi 21 et vendredi 22 novembre, avec une couverture simultanée sur TNT et Max. L’événement a été filmé au parcours de golf Breakers Rees Jones du Breakers West Country Club à West Palm Beach, en Floride.

Découvrez la programmation des célébrités : Bill Murray, Mark Wahlberg, Charles Barkley, Wayne Gretzky, Michael Phelps, Nate Bargatze, Ken Griffey, Jr. et Blake Griffin.

Les premiers matchs opposeront Murray et Gretzky à Barkley et Griffey ainsi que Wahlberg et Phelps contre Bargatze et Griffin.

Il y aura ensuite des demi-finales et un match final. Il s’agira de compétitions de match play individuelles, le vainqueur éventuel encaissant 1 million de dollars.

Ernie Johnson de TNT, de retour au Match pour la cinquième fois, est à l’origine de l’action. Il est rejoint par Charles Barkley, qui fera sa neuvième apparition à The Match en tant que joueur ou commentateur. De plus, deux champions du Masters – Trevor Immelman et Bubba Watson – fourniront une analyse. Kathryn Tappen revient en tant que journaliste sur le parcours.

En septembre, Semaine du golf a rendu compte d’un match mettant en vedette Rory McIlroy et Scottie Scheffler contre Brooks Koepka et Bryson DeChambeau. Cet événement PGA Tour vs LIV est prévu le mardi 17 décembre à Las Vegas.

Voici quelques photos de The Match Superstars.

Le Match 10 au Breakers à Palm Beach, en Floride. (Carmen Mandato/Getty Images)

