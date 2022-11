La 109e Coupe Grey mettra en vedette Kelowna, à la recherche d’un troisième titre consécutif

Besoin d’un enracinement d’intérêt pour la Coupe Grey?

La 109e édition de la Coupe Grey aura lieu au Mosaic Stadium de Regina, en Saskatchewan. entre les Argonauts de Toronto et les Blue Bombers de Winnipeg. Et si vous êtes un fan occasionnel et que vous ne savez pas qui encourager dans le grand match, peut-être qu’une connexion locale vous aidera à prendre une décision.

Les Blue Bombers mettent en vedette le secondeur Jesse Briggs, qui est né à Kelowna.

À sa huitième saison dans la ligue, le joueur de 32 ans est aussi un spécialiste des unités spéciales et tente d’aider Winnipeg à remporter sa troisième coupe Grey consécutive.

Cette saison, Briggs a disputé 12 matchs de saison régulière, récoltant trois plaqués défensifs et quatre plaqués sur les unités spéciales. Il a un tacle d’équipes spéciales dans les séries éliminatoires de son année.

La Coupe Grey débutera à 15 h, heure du Pacifique, dimanche.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CFLFootballKelownaOkanagan