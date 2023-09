La 104e foire d’automne de Peachland connaît une participation positive malgré les incendies de forêt et la fumée

La 104e foire d’automne de Peachland se termine aujourd’hui au centre communautaire.

La participation a été bonne selon Linda Schneider, trésorière.

« Nous étions inquiets à cause de la fumée, de l’incendie, du temps, les fleurs ont été réduites à cause de cela, mais nous sommes un peu meilleurs que l’année dernière. »

Les catégories couvrent tout, de la pâtisserie aux conserves, en passant par les fleurs et la photographie, en passant par l’artisanat et les légumes, les œufs et le miel.

« Dans certains domaines, nous sommes en hausse et dans d’autres, en baisse », a ajouté Schneider. « Dans la photographie, nous avons tous de nouvelles personnes, et nos juniors sont bien plus élevés que jamais. »

Les rubans et les prix seront remis à 16 heures. La foire d’automne se déroulera au centre communautaire au 4450 6 Street à Peachland.

Le marché des fermiers et des artisans de Peachland a également lieu aujourd’hui jusqu’à 14 heures au Heritage Park sur Beach Avenue.

Des dizaines de candidatures ont été soumises à la 104e foire d’automne de Peachland. (Gary Barnes/Capital Nouvelles)

Une entrée pour le premier prix de la foire d’automne de Peachland de 1949. (Gary Barnes/Capital Nouvelles)

