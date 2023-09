La 1 000e bobine du vidéaste de Vernon offre une vue du Big White de Kelowna en 1979

Un vidéaste de Vernon a franchi une étape importante dans sa chronique de l’histoire de l’Okanagan.

Le 1 000e épisode de Reel Life de François Arseneault présente un aperçu du village de ski Big White de Kelowna en 1979.

Reel Life est un référentiel unique de films amateurs vintage et de vidéos contemporaines.

En 1923, Kodak a lancé le premier appareil photo cinématographique 16 mm grand public, le modèle A, modeste mais extrêmement populaire. Cet appareil photo s’est avéré populaire auprès de plusieurs milliers d’appareils entre les mains de personnes moyennes à travers le monde dans les années 1930.

Pendant la Grande Dépression, Kodak a produit et commercialisé des appareils photo argentiques 8 mm plus abordables.

« Ce qu’ils ont capturé était peut-être ordinaire à l’époque, mais aujourd’hui, c’est devenu merveilleux », a déclaré Arseneault. « Ce sont des moments de vie à des époques bien différentes, avant la télévision, les ordinateurs et Internet. »

Arseneault a lancé sa chaîne YouTube il y a trois ans et demi pendant la pandémie, un exercice pour l’occuper et divertir amis et collègues. Il a plongé dans sa collection de 30 ans de films 16 mm et a commencé à produire de courts épisodes.

Aujourd’hui, 1 000 épisodes plus tard, il a couvert plus de 70 pays de 1923 à ce jour, avec une grande variété de sujets. Beaucoup de ces bobines qu’il a collectées depuis le début des années 1990 auraient autrement été jetées à la décharge.

Arseneault est toujours à la recherche de vieux moulinets, en ajoutant chaque mois quelques nouveaux à sa collection, puis en les restaurant et en les préservant pour les générations futures.

« Je ne suis que le gardien actuel de ces merveilleux vieux moulinets. C’est enrichissant de partager ces bobines de films amateurs capturées par des gens ordinaires », a déclaré Arseneault.

Certains épisodes ont réussi à relier les images aux descendants de personnes filmées.

En 2021, une femme de 65 ans à Cadix, en Espagne, a vu des images d’un jeune garçon et d’une jeune fille en 1954. Il s’agissait de son frère aîné et d’elle-même, jeunes enfants, marchant dans le centre de Cadix pendant la dictature de Franco. Elle a contacté Arseneault et la famille a maintenant quelques instants d’images de son frère décédé depuis longtemps – des images dont ils ignoraient l’existence. La famille était pauvre à l’époque et n’avait aucune photo de son frère.

Arseneault a déclaré que les épisodes vintage de la Colombie-Britannique sont une joie à produire et à partager, reliant les Britanno-Colombiens à l’histoire colorée de la province.

Les épisodes précédents présentent le village de la Première Nation à Alert Bay en 1926, les visites royales en 1939 et 1958 et les missions aériennes de ravitaillement à la mine de cuivre Granduc près de Stewart en 1961. Presque toutes les régions de la Colombie-Britannique sont présentées.

Le dernier épisode est un retour sur Big White, la station de ski de Kelowna, au cours de l’hiver 1979. Captées par Hugo Koller, les images bien filmées et montées offrent un aperçu de la vie dans le village. Les spectateurs peuvent voir le lever du soleil depuis le sommet de la montagne, le ski aux hot-dogs à l’époque des Crazy Canucks, l’architecture et la mode, les remontées mécaniques et les snowcats, avec beaucoup de poudreuse profonde.

« Il y a plein de visages reconnaissables vers la fin. Big White a évolué et grandi au cours des 44 dernières années. À 25 minutes, cet épisode est un peu plus long que d’habitude, mais il y a beaucoup à voir. Profitez de ce retour en arrière. Merci à Hugo d’avoir partagé cette incroyable séquence de film Super8 », a déclaré Arseneault.

Brendan Shykora

