L’« indépendance de Taiwan » est un obstacle aux relations sino-américaines, selon Pékin | Actualités politiques

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan se sont rencontrés pour discuter de la concurrence et de la coopération entre les deux pays.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, ont eu des entretiens visant à rester en contact, ont indiqué les deux parties, Wang soulignant que « l’indépendance de Taiwan » représentait le plus grand risque pour les relations sino-américaines.

Wang et Sullivan se sont rencontrés samedi à Bangkok, en Thaïlande, un peu plus de deux mois après la rencontre entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco.

Les deux hommes « ont eu une communication stratégique franche, substantielle et fructueuse sur la mise en œuvre du consensus obtenu lors de la réunion de San Francisco… et sur la gestion appropriée des questions importantes et sensibles dans les relations sino-américaines », a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Maison Blanche a déclaré que la rencontre entre les responsables « faisait partie des efforts visant à maintenir des lignes de communication ouvertes » entre les deux pays.

Il ajoute que « Sullivan a souligné que même si les États-Unis et la Chine sont en concurrence, les deux pays doivent l’empêcher de sombrer dans un conflit ou une confrontation ».

Pékin et Washington se sont déjà affrontés sur des questions liées à la technologie, au commerce, aux droits de l’homme et à Taiwan, que la Chine revendique comme son territoire.

Taïwan

Les récentes élections taïwanaises ont vu le Parti démocrate progressiste (DDP) remporter un troisième mandat. Le DPP résiste aux revendications de la Chine sur Taiwan.

Cette semaine, deux législateurs américains ont rencontré le nouveau dirigeant de Taiwan, Lai Ching-te, pour réaffirmer le soutien de Washington à l’île autonome.

Il s’agissait du deuxième groupe à arriver à Taiwan depuis les élections après que Biden ait envoyé une délégation non officielle pour féliciter Lai deux jours après le vote.

Mais, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Wang a souligné lors de la rencontre avec Sullivan que Taiwan était « une affaire intérieure de la Chine et que les élections régionales à Taiwan ne peuvent pas changer la réalité fondamentale selon laquelle Taiwan fait partie de la Chine ».

« Le plus grand risque pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan est le soi-disant mouvement pour l’indépendance de Taiwan. Le plus grand défi pour les relations sino-américaines est également le mouvement « indépendantiste de Taiwan » », ajoute le texte.

Avant la réunion, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que la Chine avait envoyé 33 avions, dont des chasseurs SU-30 et six navires de la marine, autour de Taïwan entre 6h00 vendredi et 6h00 samedi (22h00 jeudi – 22h00 vendredi GMT). Parmi ceux envoyés, 13 avions de combat ont traversé le détroit de Taiwan, frontière non officielle entre Taiwan et la Chine.

La Maison Blanche a déclaré que Sullivan « a souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taiwan », sans plus de détails.

Diplomatie de haut niveau

Outre les questions inter-détroit, les responsables ont également abordé d’autres questions, notamment la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Iran et le Moyen-Orient, la Corée du Nord, la mer de Chine méridionale et le Myanmar, a indiqué la Maison Blanche.

Les deux parties ont convenu que les deux présidents maintiendraient des contacts réguliers, fourniraient des orientations stratégiques sur les relations bilatérales et promouvraient les échanges entre les États-Unis et la Chine dans différents domaines et niveaux, a indiqué le ministère chinois.

Les deux parties organiseront un appel entre le président Xi et le président Biden, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué, dans le cadre des efforts de « diplomatie de haut niveau ».

Ils ont également convenu de lancer un groupe de travail conjoint sur la coopération antidrogue et d’établir un dialogue intergouvernemental sur l’intelligence artificielle.

Sullivan et Wang « ont reconnu les progrès récents dans la reprise des communications entre militaires et ont souligné l’importance de maintenir ces canaux », a ajouté la Maison Blanche.