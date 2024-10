L’« hôtel dans la nature » de Singapour nommé meilleur nouveau gratte-ciel au monde – 2oceansvibe News

[imagesource: Bookings.com]

Le magnifique Pan Pacific Orchard de Singapour vient d’être nommé meilleur nouveau bâtiment de grande hauteur au monde par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).

Annonçant le prix dans un communiqué de presse mercredi, le groupe industriel a décrit la tour comme un « hôtel dans la nature » qui démontre une « approche révolutionnaire de l’urbanisme à haute densité ».

Ce nouveau type d’hôtel présente des plantes tropicales qui rampent sur d’énormes colonnes structurelles et pendent sur des rebords au-dessus desquels les clients s’allongent autour de piscines de style lagon à l’abri de la chaleur brûlante de midi.

Une série de terrasses montantes se nichent dans la structure de la tour, comme des tunnels creusés à flanc de colline, donnant à l’ensemble du bâtiment une apparence de grotte.

Ce n’est pas un Holiday Inn. La forme distinctive de la tour consiste en une série de chambres en forme de L qui la divisent en quatre piles différentes, laissant ainsi de la place aux jardins et à la flore urbains. Chacune des quatre terrasses est basée sur un thème distinct lié à l’environnement tropical de Singapour : bois, plages, jardins et nuages, en ordre croissant.

« Pan Pacific Orchard représente aujourd’hui le meilleur de l’urbanisme vertical responsable. »

La « terrasse forestière » au rez-de-chaussée, la seule ouverte aux visiteurs, possède un plan d’eau en cascade et des dizaines d’espèces végétales, dont beaucoup sont endémiques au pays insulaire. Selon Phua, le design a été créé comme un geste public pour le distinguer des hôtels de grande hauteur plus traditionnels « podium et tour ».

« Vous ne voyez pas l’hôtel comme un très grand bâtiment, mais plutôt à l’échelle d’un quartier », a déclaré l’architecte Hong Wei Phua de WOHA, la société singapourienne à l’origine du design. « Au lieu d’arriver sur un podium – dans un espace intériorisé, ou un labyrinthe de pièces et de passages – vous entrez dans un espace forestier. »

En remontant la structure, la « terrasse de plage » surélevée dispose d’une piscine entourée de palmiers ; la « Garden Terrace » comporte des sentiers pédestres autour d’une pelouse rectangulaire ; et la « Cloud Terrace », située au sommet du bâtiment, est un espace événementiel verdoyant avec vue sur la ville.

La plupart des 347 chambres de l’hôtel comprennent des balcons donnant sur les espaces paysagers. Détenu et exploité par le géant immobilier singapourien UOL Group, l’hôtel dispose également d’une salle de bal de 400 places, de deux restaurants et d’un « auvent » de panneaux solaires sur le toit.

On pourrait penser qu’il faudrait se ruiner pour passer une nuit ici, mais selon Réservations.comune suite standard de deux chambres « dotée d’une douche à effet de pluie relaxante et d’une vue dégagée sur les jardins verdoyants et le paysage urbain dynamique des environs d’Orchard » ne vous coûtera qu’environ 4 918 R, ce qui n’est pas mal du tout.

Singapour a récemment acquis une réputation de design inspiré par la nature (ou « biophilique »), et le père fondateur du pays et ancien Premier ministre Lee Kuan Yew l’a surnommée la « ville-jardin » dans les années 1960.

On voit fréquemment de la verdure jaillir des bâtiments, ramper sur les façades urbaines ou être intégrée aux infrastructures publiques, et la cité-État de 6 millions d’habitants possède actuellement le plus grand bâtiment en bois d’Asie.

« Les gratte-ciel peuvent servir de poumons verts dans des environnements urbains denses. »

Créés en 2002, les CTBUH Awards récompensent les meilleurs immeubles de grande hauteur et leurs architectes. Parmi les autres lauréats récents du prix du meilleur bâtiment de grande hauteur au monde figurent One Vanderbilt Avenue, à New York, et la Quay Quarter Tower en Australie, surnommée le premier gratte-ciel « recyclé » au monde après que les architectes 3XN ont conservé plus des deux tiers de la tour des années 1970 auparavant. site.

