L’« hormone de l’amour » est la clé d’une meilleure mémoire, selon une nouvelle recherche en neurosciences

Dans sa quête pour percer les mystères de la façon dont notre cerveau forme et conserve les souvenirs, une équipe de scientifiques de l’Université des sciences de Tokyo, dirigée par le professeur Akiyoshi Saitoh et Junpei Takahashi, a fait une découverte révolutionnaire. Leurs recherches, publiées dans PLOS Unse penche sur le rôle d’une substance chimique naturelle du cerveau connue sous le nom d’ocytocine dans l’amélioration de la mémoire chez la souris.

Plus précisément, ils ont exploré comment l’activation des neurones producteurs d’ocytocine dans une zone particulière du cerveau pourrait améliorer considérablement la capacité des animaux à reconnaître des objets au fil du temps. Cette étude met non seulement en lumière le fonctionnement complexe de nos fonctions cognitives, mais ouvre également de nouvelles voies pour lutter contre les troubles liés à la mémoire.

L’ocytocine : une hormone aux effets considérables

L’ocytocine, souvent surnommée « l’hormone de l’amour », est célèbre pour son rôle dans le renforcement des liens entre les mères et leurs nouveau-nés, ainsi que dans les relations amoureuses. Mais au-delà de ses impacts émotionnels, l’ocytocine est une hormone peptidique jouant un rôle complexe dans le cerveau, influençant diverses fonctions cognitives, notamment l’apprentissage et la mémoire. Produite dans l’hypothalamus et agissant dans différentes régions du cerveau, l’ocytocine se lie à des récepteurs spécifiques, déclenchant une cascade de signaux cellulaires qui affectent la libération des neurotransmetteurs et l’activité neuronale.

La motivation derrière cette dernière étude découle de recherches antérieures faisant allusion au potentiel de l’ocytocine en tant que cible thérapeutique pour la démence et la maladie d’Alzheimer. Compte tenu de l’implication de l’hormone dans la mémoire sociale, les chercheurs ont cherché à comprendre si et comment l’ocytocine endogène – l’ocytocine produite dans le corps – contribue aux aspects non sociaux de la mémoire, tels que la reconnaissance de nouveaux objets dans son environnement.

« Auparavant, nous avions suggéré que l’ocytocine pourrait être un nouveau candidat thérapeutique pour la démence, sur la base d’études utilisant un modèle murin de la maladie d’Alzheimer. Pour approfondir cela, dans cette étude, nous avons examiné le rôle de l’OXT endogène dans la fonction cognitive de la souris. Cela a été réalisé en utilisant des techniques pharmacogénétiques pour activer spécifiquement les neurones OXT dans des régions spécifiques du cerveau. La fonction cognitive des souris a ensuite été évaluée à l’aide de la Novel Object Recognition Task », a expliqué Saitoh.

Enquêter sur le rôle de l’ocytocine dans la mémoire

Pour examiner les effets de l’ocytocine sur la mémoire, les chercheurs ont utilisé une approche chimiogénétique sophistiquée pour activer sélectivement les neurones producteurs d’ocytocine dans le noyau paraventriculaire (PVN) de l’hypothalamus chez la souris. Cette méthode a permis un contrôle précis de l’activité de ces neurones, fournissant ainsi une image claire de la manière dont l’ocytocine endogène influence la fonction cognitive.

L’étude a porté sur 51 souris mâles, spécialement conçues pour permettre l’activation ciblée des neurones à ocytocine. Les souris ont subi une série de tests comportementaux, notamment la Novel Object Recognition Task (NORT) et le test Y-maze, pour évaluer leurs capacités de mémoire. En comparant le comportement de souris dotées de neurones à ocytocine activés à ceux ayant une activité neuronale normale, les chercheurs ont pu discerner la contribution spécifique de l’ocytocine aux processus de mémoire.

Résultats : l’ocytocine améliore la mémoire à long terme

L’activation des neurones à ocytocine dans le PVN n’a pas affecté la mémoire spatiale à court terme, comme le montre le test du labyrinthe en Y. Cependant, cela a considérablement amélioré la mémoire de reconnaissance d’objets à long terme dans le NORT. Cette amélioration était liée à une activité accrue à la fois dans le noyau supramammillaire (SuM) et dans le gyrus denté (DG) de l’hippocampe – zones du cerveau connues pour être impliquées dans la formation et la récupération de la mémoire.

D’autres expériences ont démontré que l’activation directe des axones libérant de l’ocytocine dans le SuM entraînait une amélioration marquée de la capacité des souris à reconnaître de nouveaux objets. Ceci suggère une voie spécifique par laquelle l’ocytocine agit pour moduler la mémoire : en influençant l’activité neuronale dans le SuM, qui à son tour affecte le traitement de la mémoire dans l’hippocampe.

« Il existe une croyance largement reconnue selon laquelle la démence a tendance à progresser plus rapidement dans les contextes où les individus se sentent seuls ou ont un engagement social limité. Cependant, les fondements scientifiques de ce phénomène restent largement insaisissables. Notre recherche vise à élucider le rôle crucial d’un environnement stimulant qui active l’ocytocine dans le cerveau, atténuant potentiellement la progression de la démence », a déclaré Saitoh.

Limites et orientations futures

Bien que l’étude offre des informations précieuses sur le rôle de l’ocytocine dans la mémoire, les chercheurs reconnaissent ses limites. Par exemple, l’étude a été menée exclusivement sur des souris mâles, laissant ouverte la question de savoir si des mécanismes similaires fonctionnent chez les femelles. De plus, l’accent mis sur l’activation chimiogénétique des neurones à ocytocine signifie que les résultats pourraient ne pas se traduire directement par des conditions naturelles dans lesquelles la libération d’ocytocine est influencée par une multitude de facteurs.

Les recherches futures devront explorer davantage ces dynamiques, en élargissant potentiellement la portée pour inclure des sujets féminins et en examinant les effets de l’ocytocine à différentes étapes de la formation et de la récupération de la mémoire. De plus, comprendre l’interaction entre l’ocytocine et d’autres neurotransmetteurs impliqués dans la mémoire pourrait mettre en lumière de nouvelles cibles thérapeutiques contre les troubles de la mémoire et la démence.

L’étude, “La projection ocytocinergique de l’hypothalamus vers le noyau supramammillaire pilote la mémoire de reconnaissance chez la souris», a été rédigé par Junpei Takahashi, Daisuke Yamada, Wakana Nagano, Yoshitake Sano, Teiichi Furuichi et Akiyoshi Saitoh.