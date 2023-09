L’« héritage terni » du juge sortant du Pakistan, Umar Ata Bandial | Nouvelles des tribunaux

Islamabad, Pakistan – Alors qu’Umar Ata Bandial s’apprête à raccrocher samedi, mettant ainsi fin à son mandat de 28e juge en chef du Pakistan, ses détracteurs et ses partisans affirment qu’on se souviendra de lui comme de l’un des plus hauts juges les plus polarisants de l’histoire du pays, qui laisse derrière lui un « héritage terni ».

Le mandat du juriste né à Lahore en tant que juge en chef a duré environ 20 mois après sa prise de fonction en février 2022, alors que le pays d’Asie du Sud était confronté à une grave crise politique.

Lorsqu’il est arrivé devant la plus haute juridiction, la coalition d’opposition de l’époque, le Mouvement démocratique pakistanais (PDM), s’efforçait de renverser le gouvernement, dirigé par l’ancien Premier ministre Imran Khan et son parti Pakistan Tahreek-e-Insaf (PTI), par le biais de un vote de censure parlementaire.

Deux mois après avoir pris ses fonctions, Bandial a fait face à son premier défi juridique majeur lorsqu’il a déclaré que la décision du vice-président du Parlement de l’époque de dissoudre la Chambre était « inconstitutionnelle ».

Alors que les cinq membres du tribunal suprême dirigés par Bandial ordonnaient le rétablissement de l’Assemblée nationale, le décor était planté pour la destitution de Khan alors que l’alliance PDM déposait une motion de censure contre le gouvernement.

La destitution de Khan en avril de l’année dernière a déclenché une chaîne d’événements dont les répercussions se font encore sentir aujourd’hui dans la politique pakistanaise. Au cours des 18 mois suivants, Bandial s’est retrouvé à arbitrer un déluge de pétitions, souvent politiques, faisant de lui une figure profondément polarisante dans le pays.

Bandial, devenu juge à la Cour suprême en 2014 avant d’être nommé juge suprême l’année dernière, a souvent été accusé de faire preuve d’indulgence envers Khan et son parti.

À de nombreuses reprises depuis son élection, la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz de l’ancien Premier ministre Shehbaz Sharif, le plus grand rival du PTI, a exigé la démission de Bandial, certains de ses dirigeants allant jusqu’à lui suggérer de rejoindre le parti de Khan.

La lutte a été si forte que le gouvernement de Sharif a refusé de mettre en œuvre certaines décisions de la plus haute cour et a même tenté de faire adopter une loi au Parlement pour restreindre les pouvoirs du juge en chef.

Abuzar Salman Khan Niazi, un constitutionnaliste basé à Lahore qui a représenté Khan dans plusieurs affaires juridiques, a rejeté les allégations selon lesquelles Bandial aurait une préférence envers Khan ou son parti.

« Le PTI a été confronté à une répression massive de l’État et Bandial a seulement essayé de faire respecter la loi et la constitution. S’il avait eu un parti pris en faveur du parti et de son chef, Imran Khan ne serait pas en prison à l’heure actuelle », a-t-il déclaré.

Khan croupit en prison dans la ville d’Attock, dans la province pakistanaise du Pendjab, depuis le 5 août, date à laquelle il a été condamné à trois ans de prison pour corruption.

Alors que la condamnation a été suspendue par une haute cour le mois dernier, le chef de l’opposition de 70 ans reste en détention dans l’affaire dite du « chiffre », une enquête sur un câble diplomatique divulgué qui, selon Khan, prouve ses allégations selon lesquelles les États-Unis a conspiré avec les autorités pakistanaises pour le renvoyer.

Divisions au sein du tribunal suprême

Yasser Kureshi, maître de conférences en études sud-asiatiques à l’Université d’Oxford et auteur de Seeking Supremacy: The Pursuit of Judicial Power in Pakistan, a déclaré que Bandial avait pris les rênes alors que la Cour suprême était déjà profondément fragmentée, mais que ses actions n’avaient fait qu’exacerber ces divisions. .

« Il ne semblait pas enclin à atténuer ces divisions, utilisant ses pouvoirs pour former des sièges comprenant des juges qui semblaient s’aligner sur lui, et marginalisant les juges avec lesquels il était connu pour avoir des divergences, et refusant de réunir des sièges complets pour des affaires politiques majeures. », a déclaré Kureshi à Al Jazeera.

Niazi a déclaré qu’il tenait les 15 plus hauts juges du tribunal pour responsables de la fracture au sein du système judiciaire.

« [These] les différences entre les juges n’ont fait que nuire au système judiciaire, et j’en tiens tous les juges responsables. Ils n’ont pas pu s’asseoir ensemble et ignorer leurs différences, ce qui a conduit la Cour suprême à perdre son espace indépendant et son rôle de chien de garde de l’exécutif », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Niazi a déclaré que Bandial restera dans les mémoires pour ses manières douces, en tant que juge civilisé et courtois, mais son mandat en tant que juge suprême laisse beaucoup à désirer.

« À son époque, il y avait une répression massive de l’État contre les travailleurs politiques et des violations des droits de l’homme, ainsi que l’incapacité de l’État à mettre en œuvre les ordonnances des tribunaux. Il a néanmoins continué à faire preuve de retenue. C’était une période extraordinaire et il aurait dû prendre les mesures extraordinaires nécessaires », a-t-il déclaré.

« Un héritage terni »

Moiz Mirza Baig, analyste juridique, a déclaré que Bandial laisse derrière lui un tribunal « plus fracturé que jamais ».

« La propension du juge en chef à apaiser toutes les parties n’a peut-être apaisé personne. Même si les bénéfices d’une telle politique d’apaisement ne sont peut-être pas clairs, ce que nous avons perdu, c’est la confiance du peuple dans la Cour suprême », a déclaré l’avocat basé à Karachi.

Mais Asad Rahim Khan, avocat et commentateur, a salué la « détermination de Bandial malgré une main impossible ».

« Au cours de son mandat, il a été entravé ou opposé à la fois par le PDM et le PTI, par l’État profond, par la bureaucratie et par un banc divisé. Comme nombre de ses prédécesseurs, il aurait facilement pu capituler. Au lieu de cela, il a fait son devoir envers le Pakistan et la constitution », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

En mai, Bandial a déclaré illégale la détention de deux jours de Khan pour incitation présumée à la violence. Il a également pris une décision clé plus tôt cette année visant à organiser des élections provinciales au Pendjab et à Khyber Pakhtunkhwa.

Les deux assemblées contrôlées par le PTI ont été dissoutes en janvier de cette année dans le cadre de la tentative de Khan de forcer le gouvernement fédéral à annoncer des élections anticipées. Le Pakistan organise traditionnellement des élections provinciales et nationales simultanément.

Cependant, malgré des directives claires visant à organiser les élections dans les 90 jours suivant la dissolution, les ordres des députés dirigés par Bandial n’ont jamais été respectés par le gouvernement PDM.

L’analyste juridique Rida Hosain a déclaré que les divisions au sein du pouvoir judiciaire étaient exploitées par l’exécutif politique.

« Le pouvoir judiciaire dépend de l’exécutif pour l’exécution de ses ordonnances. Mais l’ancien gouvernement de coalition a diminué l’autorité du pouvoir judiciaire », a déclaré l’analyste basé à Lahore.

L’avocat Rahim Khan a déclaré que Bandial ordonnant le décompte des voix de chaque législateur au cas où ils iraient à l’encontre des lignes de parti au sein d’une assemblée législative était peut-être son jugement le plus controversé.

Le verdict de l’année dernière, dans une affaire de vote de législateurs dissidents, a entraîné l’effondrement du gouvernement dirigé par le PMLN au Pendjab, la province la plus influente du pays, et a permis au PTI de prendre le relais.

Le constitutionnaliste Niazi est du même avis. « D’après ce que je comprends, la Cour suprême a réécrit la constitution dans cette décision, ce qui ne relève pas de sa mission. Ils sont destinés à interpréter la Constitution et non à combler les lacunes législatives », a-t-il déclaré.

Pour l’analyste politique Cyril Almeida, on se souviendra toutefois de Bandial pour ses efforts visant à remodeler la politique du pays et à interpréter la loi sans se soucier de ses conséquences politiques immédiates.

« En vérité, à une époque où tous les partis civils eux-mêmes ont contribué à l’effondrement de la démocratie au Pakistan et où l’armée s’est affirmée avec plus de force dans le domaine politique, l’héritage terni de Bandial est symbolique de l’ère politique actuelle », a déclaré le journal basé à Islamabad. » a déclaré un analyste à Al Jazeera.

« Aucun parti n’a les mains propres et tout le monde a une raison légitime d’être contrarié. »