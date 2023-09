L’« étranger » parmi nous : l’Église s’attaque à l’immigration

FRONTIÈRE AMÉRICAINE-MEXICAINE – Soixante-dix pour cent des Américains pensent que les immigrants illégaux menacent la culture et l’économie du pays. Cela peut mettre l’Église dans une position où elle peut mettre un terme à la compassion.

Le sujet de l’immigration et de l’Église remonte aux temps bibliques.

Les Écritures parlent de faire preuve de compassion envers « l’étranger » dans votre pays, mais que se passe-t-il si cet étranger enfreint la loi pour y arriver ?

Les Églises sont régulièrement confrontées à cette question alors que des milliers de personnes traversent illégalement la frontière, notamment des femmes et des enfants.

Une vie meilleure

Cela inclut Jose Maldonado, 18 ans, qui attend de voir si les tribunaux lui permettront de rester aux États-Unis.

« Certains d’entre eux disent que nous venons ici simplement pour prendre leur travail et que nous nous comportons mal », a déclaré Maldonado. « J’aime beaucoup ce pays et on peut avoir une vie meilleure. C’est pourquoi je suis venu ici : pour avoir une vie meilleure et aider ma famille. »

L’année dernière, Maldonado a voyagé du Honduras, à travers le Mexique, à travers le désert de Chihuahua et au Texas.

Ce voyage de trois mois a failli lui coûter la vie.

Sur son groupe de 25 personnes, seules trois personnes ont traversé des conditions désertiques brutales pour atteindre l’Amérique.

Maldonado avait très peu de nourriture ou d’eau et savait qu’il ne pourrait pas survivre par ses propres forces. C’est à ce moment-là qu’il a dit qu’il avait crié à Dieu dans le désert – littéralement.

« J’ai toujours lu la Bible et prié, et j’ai promis à Dieu depuis que j’ai quitté le Honduras que si j’arrivais aux États-Unis, eh bien, je me consacrerais aux choses du Seigneur », a-t-il déclaré.

Maldonado a déclaré que ses grands-parents l’avaient élevé dès son plus jeune âge après que ses parents l’aient abandonné.

Ils sont décédés alors qu’il était adolescent, le laissant seul. Il a dit que souvent, le seul endroit vers lequel se tourner est la vie de gang.

« J’ai vécu à San Pedro Sula pendant un certain temps et il y a beaucoup de gangs là-bas », a déclaré Maldonado. « J’aime beaucoup le football et il y avait un groupe qui soutenait l’équipe que j’aimais. Et le groupe qui les soutenait disait que je devais rejoindre leur gang, sinon ils tueraient un membre de ma famille. »

La compassion du « bon sens »

Le père Cameron Lemons et son épouse Jenelle sont témoins de ce qui arrive aux jeunes comme Maldonado.

Leur église, Saint Paul’s City Church, est située à côté du centre de patrouille frontalière à Murrieta, en Californie.

Ils croient qu’il est de leur responsabilité d’aider.

« Je pense qu’il est important pour nous de faire la différence entre la question politique et ce que nous faisons pour sécuriser nos frontières », a déclaré le père Lemons. « Nous avons également un appel biblique à faire preuve de compassion. »

En juillet, Murrieta a fait la une des journaux sur l’immigration lorsque des manifestants ont rempli les rues alors que des bus transportaient des immigrants détenus vers la patrouille frontalière. La plupart d’entre eux étaient des femmes et des enfants.

Les manifestations de Murrieta ont véritablement montré les grandes divisions autour de l’immigration. Mais les Églises ont également constaté une division, et celle-ci porte sur un seul mot : compassion.

Les Citrons, au cœur de la protestation, ont hébergé les détenus et aidé à organiser des églises dans la région pour prier.

« Nous avons réagi, non pas pour nous féliciter, non pas pour nous promouvoir, mais pour faire connaître aux gens la vérité, c’est-à-dire le fait que nous sommes une ville qui a du bon sens et quand vous voyez un bébé flotter sur le fleuve. rivière, vous le retirez de la rivière et vous en prenez soin », a déclaré le père Lemons.

Le « mauvais côté » de la compassion

Diana Sarafin a aidé à organiser les manifestations et affirme que les gens comme les Citrons tombent du mauvais côté de la compassion.

Elle dit que le gouvernement devrait renvoyer tous les immigrants illégaux chez eux, notamment parce qu’elle estime qu’ils représentent un risque potentiel pour la santé.

« Je crains que certaines églises ou certaines personnes commencent à les accueillir », a déclaré Sarafin. « Notre gouvernement aurait dû, avant de les expédier, de les transporter en bus, de les jeter dans un avion, de leur donner un traitement médical. Il y en a trop qui souffrent de maladies. »

Sarafin a également déclaré que si les Églises veulent faire preuve de compassion, elles devraient commencer par leur propre pays.

« D’accord, nous avons une dette de 17 000 milliards de dollars – je survis à peine moi-même – et nous allons les payer pour qu’ils restent ici et prennent soin d’eux, de leur nourriture et de leur aide sociale », a-t-elle déclaré. « Notre nation ne peut pas se le permettre. »

Alors, où la « compassion » laisse-t-elle les immigrants comme Maldonado alors qu’il attend son prochain rendez-vous au tribunal ?

L’Église n’a peut-être pas de réponse claire.

Jose a déclaré à CBN News : « Je pense que Dieu a quelque chose pour moi parce que je me remets entre ses mains. »

Et peut-être que le remettre entre « les mains de Dieu » est une chose sur laquelle l’Église peut s’entendre.