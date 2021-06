L’« escouade » d’Alexandria Ocasio-Cortez qualifiée de « cabale marxiste qui déteste les États-Unis et est en guerre contre le pays » dans un nouveau livre

La REP Alexandria Ocasio-Cortez et ses collègues membres de la « Squad » ont été qualifiés de « cabale de marxistes qui haïssent ce pays » et « sont en guerre avec les États-Unis » dans un nouveau livre explosif.

L’animateur de Fox News, Mark Levin, a affirmé que les membres immigrés de la Squad avaient apporté « leur endoctrinement dans le pays » alors qu’il les accusait de « saccager l’Amérique ».

L’animateur de Fox News, Mark Levin, a pris un coup à Alexandria Ocasio-Cortez Crédit : Rex

Le représentant Ilhan Omar a également été critiqué Crédit : EPA

Il a également pris un coup contre le président Joe Biden qu’il a accusé d’avoir saccagé « son propre pays dans les termes les plus diaboliques et les plus ignobles ».

Levin a ouvert l’édition de dimanche de son émission Life, Liberty & Levin avec un démontage passionné de Biden, de l’escouade et du Parti démocrate dans son ensemble, alors qu’il poussait son prochain livre American Marxism.

Il les a accusés de lancer une « guerre contre votre style de vie » car il prétendait qu’ils venaient pour le revenu de l’Américain moyen.

« Ce n’est pas une escouade, c’est une cabale de marxistes qui détestent ce pays », a-t-il déclaré à propos d’AOC et de ses collègues progressistes du Congrès Ilhan Omar, Rashida Tlaib et Ayanna Pressley.

Des membres de l’équipe tels que Rashida Tlaib (photo) ont été accusés de détester les États-Unis Crédit : Reuters

Membres originaux des représentants de l’équipe Rashida Tlaib, Ilhan Omar, AOC et Ayanna Pressley Crédit : EPA

L’animateur de Fox Mark Levin a accusé le Squad d’être une « cabale de marxistes »

« Certains d’entre eux sont des immigrants de première et deuxième génération dans le pays, qui apportent leurs attitudes, qui apportent leur endoctrinement dans le pays et sont en guerre, là dans les couloirs du Congrès, contre notre propre pays.

« Ils ont trouvé un foyer dans le parti démocrate », a poursuivi Levin.

« Le parti démocrate n’a aucune intention de faire quoi que ce soit à ce sujet. Ce qui a [House Speaker] Nancy Pelosi a fini ? Elle a… été faible.

L’animateur de Fox a ensuite accusé le Squad et d’autres démocrates de contrôler le système éducatif du pays, affirmant que les attaques provenaient de mouvements tels que Black Lives Matter.

« Vous avez des gens dans notre pays qui les accueillent en saccageant l’Amérique du primaire au collège, au lycée et au-delà, saccagez l’Amérique, les médias, le président des États-Unis, qui saccage son propre pays de la manière la plus diabolique et la plus vile termes, eh bien, les gens ne vont pas s’assimiler à notre culture lorsque notre culture est attaquée de l’intérieur », a déclaré Levin.

Il a accusé les membres de l’équipe d’origine immigrée (AOC et Omar sur la photo) d’avoir apporté « leur endoctrinement dans le pays » Crédit : AFP ou concédants de licence

Les représentants Ocasio-Cortez, Tlaib et Pressley lors d’une audition du comité de surveillance et de réforme de la Chambre Crédit : EPA

« Il s’agit d’une attaque intersectionnelle à plusieurs niveaux à grande échelle contre notre système de gouvernement, contre notre fondation, contre nos principes.

« Et le plus grand parti politique du pays, le Parti démocrate représente ce mouvement. Les médias de ce pays, à quelques exceptions près, représentent ce mouvement. »

Il a allégué que le soutien à Black Lives Matter et en particulier, la pression pour que la théorie critique de la race soit enseignée dans les écoles, a conduit les établissements d’enseignement à «créer des foules et à promouvoir la violence».

Bernie Sanders était également sur la ligne de mire de Levin car il affirmait que le sénateur, en tant que membre de la commission du budget, « enfonce les finances de ce pays dans le sol ».

Levin a qualifié le législateur du Vermont de «marxiste de New York» alors qu’il le blâmait pour l’inflation au lendemain de la pandémie de Covid.

Ses commentaires dénigrant le système éducatif américain interviennent après que Donald Trump a également accusé Biden de « laver le cerveau des enfants » et d’avoir appelé à un programme plus « patriotique » dans les écoles américaines.

Levin publiera un livre intitulé American Marxism le mois prochain Crédit : Getty

Dans un éditorial publié vendredi, l’ancien président a exhorté les parents à agir alors qu’il accusait Biden d' »endoctriner les écoliers américains avec certaines des théories les plus toxiques et anti-américaines jamais conçues ».

Il affirme dans l’article de RealClearPolitics qu’il est « vital » que les écoles américaines cessent d’enseigner la théorie critique de la race car elle dit aux enfants qu’« ils sont mauvais ».

« Au lieu d’aider les jeunes à découvrir que l’Amérique est la nation la plus grande, la plus tolérante et la plus généreuse de l’histoire, cela leur apprend que l’Amérique est systématiquement mauvaise et que le cœur de notre peuple est plein de haine et de méchanceté », écrit Trump.

« La nouvelle théorie vile de la gauche prêche que juger les gens par la couleur de leur peau est en fait une bonne idée. »

L’ex-président affirme que la théorie frise les « abus psychologiques » et n’est pas seulement « immorale » mais un « programme de suicide national ».

Cela fait également suite aux critiques adressées à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, après que 200 rabbins l’ont accusée de ne pas avoir puni le membre de l’équipe, Ilhan Omar, pour des propos anti-israéliens allégués.

Le livre accuse Bernie Sanders d’être un « vieux marxiste new-yorkais »

Les rabbins ont appelé Pelosi à retirer Omar de son poste au sein de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes

Ils ont accusé la représentante Omar de « faire de la politique identitaire » alors qu’ils avaient précédemment exprimé leur inquiétude au sujet de sa nomination au comité.

Et les républicains étaient également fâchés que Pelosi ait semblé attribuer à AOC un rôle au sein d’un comité économique dans le but d’apaiser les tensions avec les membres de l’équipe la semaine dernière.

La nomination d’AOC n’a eu lieu que trois jours après que les républicains ont tenté de censurer trois membres de l’escouade pour leurs commentaires comparant Israël et les États-Unis au Hamas et aux talibans.

La résolution est dirigée par les représentants du GOP Michael Waltz, Jim Banks et Claudia Tenney.

Les législateurs critiquent Omar, AOC et la représentante Rashida Tlaib pour avoir accusé Israël de « commettre des violations des droits de l’homme » et des « violations flagrantes ».

Le mois dernier, Omar a qualifié les frappes aériennes d’Israël sur la bande de Gaza de « terrorisme ».

Elle a tweeté : « Les frappes aériennes israéliennes tuant des civils à Gaza sont un acte de terrorisme. Les Palestiniens méritent d’être protégés.

« Contrairement à Israël, les programmes de défense antimissile, comme Iron Dome, n’existent pas pour protéger les civils palestiniens.

« Il est déraisonnable de ne pas condamner ces attaques la semaine de l’Aïd. »

Le livre de Levin Le marxisme américain sortira le 23 juillet.