L’« arbre respiratoire » du Canada laisse Internet perplexe

Une vidéo d’un arbre est devenue virale, laissant de nombreux utilisateurs de médias sociaux perplexes. Alors que nos manuels de sciences nous disaient que les plantes étaient autant vivantes que les humains, les visuels du soulèvement des arbres sont un phénomène qui n’a jamais été vu auparavant. La vidéo publiée sur YouTube par Viral Hog montre un incident survenu à Calgary au Canada, où un arbre avec une fissure dans son tronc semblait respirer fortement. L’incident a été filmé par un homme qui a aidé à aider les arbres dangereux. À la suite de fortes pluies et de vents violents à Calgary en juin, l’homme était allé aider les arbres dangereux lorsqu’il a repéré le phénomène inhabituel.

“Après en avoir abattu quelques-uns dans la zone qui étaient tombés et se sont accrochés à d’autres arbres, nous avons entendu un “crack” fort et avons vu cet arbre”, a déclaré la personne. Il a en outre expliqué que le vent qui soufflait donnait l’impression que l’arbre respirait », a lu la légende partagée avec la vidéo.

La vidéo a recueilli plus de 5,5 millions de vues et un flot de réactions en ligne. Les utilisateurs ont déclaré qu’ils n’avaient rien vu de tel dans leur vie et que les visuels semblaient provenir d’un film.

Qualifiant la vidéo de « effrayante », un utilisateur a écrit qu’elle semblait appartenir à Strangers Things, une série Nextflix sur les forces surnaturelles et les exploits secrets du gouvernement. Un deuxième utilisateur a qualifié la vidéo de « bizarre ».

“Ici, il semble y avoir aussi des mouvements sur le terrain”, lit-on dans le troisième commentaire.

Un autre utilisateur a été intrigué de connaître la trame de fond du phénomène et s’est demandé ce qui avait causé la fissure en premier lieu. “Je me demande si l’arbre vivra ..me rappelle un poème de Rumi” qui dans la nature ne se casse pas .. se plie .. si curieux de savoir ce qui a causé cette fissure .. les forêts sont connues pour se soulever dans le vent avec les sols forestiers moussus de Duffy, ” ils ont écrit.

Aviez-vous déjà vu un arbre qui respire ?

