L’annexe classifiée du rapport sur les ovnis du Pentagone de la bombe est susceptible de contenir des détails sur les « avions expérimentaux », selon un universitaire.

Les nouvelles affirmations précèdent la publication des documents au Congrès le 25 juin, dont beaucoup espéraient qu’ils lèveraient le voile sur l’existence potentielle d’une vie extraterrestre.

Actuellement, l’annexe classifiée ne contiendrait aucune preuve qualifiant les objets volants non identifiés de vaisseaux spatiaux extraterrestres.

Cela avait incité de nombreux responsables à reconnaître que cela créerait des opportunités pour les théories des données secrètes du gouvernement sur les extraterrestres.

Il a suivi la publication en ligne d’un certain nombre de vidéos suspectées d’OVNI, que beaucoup avaient déjà citées comme des missiles hypersoniques potentiels.

Maintenant, le Dr David Clarke, qui est conservateur des Archives nationales des projets OVNI, pense que l’annexe peut également être classée car elle pourrait inclure des informations sur des avions top-secrets qui pourraient révéler de nouvelles technologies chinoises, russes et américaines.

Dans une interview au Daily Star, il a déclaré : « Ce serait des informations sur la technologie militaire du type dont nous avons parlé, sur les choses que les Américains ont construites.

« Ils volent partout et ils ne veulent pas que nous le sachions et ce qu’ils savent de la technologie russe et chinoise.

« Et bien sûr, tout ce qui est top secret. »

Le professeur de l’Université Sheffield Hallam a également contesté la possibilité que le gouvernement américain inclue des informations liées à des extraterrestres et a estimé qu’elles étaient davantage liées à des problèmes de sécurité nationale.

« L’annexe classifiée – les partisans des OVNI sauteront dessus, ils diraient que ‘vous pouvez expliquer toutes les thèses, mais pourquoi les gardent-ils secrets ? » il a continué.

« Ils gardent le secret parce que c’est secret, pas parce qu’il y a des preuves d’extraterrestres là-bas, parce que c’est la sécurité nationale à propos de ces avions expérimentaux qu’ils volent. »

Auparavant, le Sun avait rapporté que l’US Air Force était sur le point de tester une nouvelle arme hypersonique dans le cadre de l’ensemble des essais.

Connu sous le nom d’arme de réponse rapide à lancement aérien (ARRW), il est réputé être capable d’atteindre des cibles à des vitesses supérieures à 4 000 milles à l’heure.

Avant le test Brig. Le général Heath Collins a déclaré: « Le véhicule d’essai BTF-1 est terminé et progresse dans les essais au sol pour vérifier son état de préparation au vol. » T

Le missile, connu sous le nom d’AGM-183A, devrait être la première arme hypersonique de l’arsenal américain.

Il vient en réponse à des missiles similaires qui ont été développés par des pays comme la Chine, la Russie et la Corée du Nord.

Les armes hypersoniques voyagent si vite que les systèmes de défense antimissile modernes ne peuvent pas les intercepter.

Ils sont décrits comme hypersoniques car ils voyagent au moins cinq fois la vitesse du son, soit environ un mile par seconde.

Les armes peuvent être modifiées pour transporter des ogives nucléaires.