Cinq jours après que Steven Guilbeault a été nommé ministre de l’Environnement du Canada en octobre 2021, il s’est rendu en Écosse pour les pourparlers annuels des Nations Unies sur le climat qui se tiennent à Glasgow.

Mais Guilbeault, qui dit préférer « les trains aux avions dans la mesure du possible », n’accepterait de voler que jusqu’à Londres. Son équipe a effectué les 555 km restants du trajet en train, produisant moins d’un sixième du dioxyde de carbone que s’ils avaient pris l’avion.

C’était un signe pour son personnel légèrement surpris que les choses allaient se faire un peu différemment maintenant qu’ils avaient un militant au pouvoir.

Guilbeault, 52 ans, est le premier militant écologiste professionnel à passer du lobbying auprès du gouvernement pour qu’il agisse plus rapidement contre le réchauffement climatique à celui qui contrôle la vitesse du bus.

«Je pense que le premier ministre voulait avoir un militant à ce poste parce qu’il croit que c’est ce qu’il faut pour faire ce que nous avons dit aux Canadiens que nous ferions lors de la dernière élection sur le climat, sur la nature, sur les questions environnementales, c’est-à-dire faire plus et de le faire plus rapidement », a-t-il déclaré dans une entrevue avec The Canadian Pres

Cette nomination a apporté de l’espoir à ses compatriotes du mouvement écologiste.

« Il comprend en quelque sorte l’ampleur du défi », a déclaré Timothy Gray, directeur général d’Environmental Defence Canada.

"Vous n'avez pas besoin de passer des heures à le briefer, et cela fait donc une énorme différence."





Depuis qu’il a pris ses fonctions, Guilbeault a supervisé les progrès d’au moins huit grandes promesses de politique environnementale, notamment sur les véhicules électriques, la pollution plastique, l’électricité propre, la réglementation mise à jour pour réduire les émissions de méthane, les normes de carburant propre, un plafond d’émissions pour le secteur pétrolier et gazier et la publication d’une stratégie nationale d’adaptation promise depuis longtemps.

En avril, il a publié le premier plan national de réduction des émissions du Canada, le premier à définir ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Et dans les dernières semaines avant Noël, Guilbeault a aidé à accueillir le monde à Montréal, où 196 pays ont conclu un accord historique pour arrêter la destruction de la nature.

“Il s’agit d’un rythme sans précédent de déploiement, de flexion essentiellement, de nos muscles régulateurs pour nous assurer que nous utilisons à la fois des carottes et des bâtons pour atteindre nos objectifs”, a-t-il déclaré.

Il est prompt à convenir que le gros du travail n’est pas fait. La plupart de ses dossiers sont des travaux en cours, avec des règlements définitifs qui doivent encore être élaborés ou mis en œuvre.

Cela comprend la prise de décision sur la façon dont le gouvernement plafonnera les émissions provenant de la production de pétrole et de gaz, ce qui impliquera davantage de querelles politiques avec le gouvernement de l’Alberta.

Les représentants de l’industrie pétrolière et gazière ont refusé de commenter cette histoire, bien qu’ils rencontrent Guilbeault régulièrement et lui aient dit qu’ils ne pouvaient pas atteindre les objectifs qu’il leur avait provisoirement fixés d’ici 2030.

Le ministre a réprimandé des entreprises pour avoir engrangé des profits records en raison des effets de l’invasion russe en Ukraine sur les prix mondiaux du pétrole. Mais il a écouté leurs préoccupations, ouvert la porte à une certaine flexibilité sur les objectifs et même approuvé un nouveau projet de production pétrolière en avril – le genre de choses contre lesquelles il avait passé toute sa carrière à faire pression.

« La décision la plus difficile que j’ai eu à prendre, de loin, a été Bay du Nord. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Guilbeault. “Ce jour-là a été extrêmement difficile.”

Le méga projet extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador devrait produire plus de 300 millions de barils de pétrole au cours de sa durée de vie.

Caroline Brouillette, directrice nationale des politiques au Climate Action Network Canada, a déclaré que son approbation est la preuve qu’avoir «l’un des militants communautaires et environnementaux les plus réputés» au cabinet ne suffit pas à empêcher l’exploitation du pétrole.

“Ce fut vraiment un moment déchirant”, a-t-elle déclaré, qualifiant Guilbeault de “quelqu’un qui, en théorie, aurait dû dire non à ce projet”.

En mai, une alliance de groupes environnementaux a lancé une action en justice pour annuler l’approbation. Parmi les groupes impliqués figure Équiterre, le même organisme que Guilbeault a aidé à fonder en 1993.

Bien que Guilbeault ait dit qu’il n’avait pas perdu d’amis à cause de cela, il a entendu leur grande déception face à la décision – une décision qu’il a dit avoir prise avec une extrême réticence.

Il a déclaré que même si le charbon disparaîtra, chaque projection montre que du pétrole et du gaz seront nécessaires au cours des prochaines décennies. Cette proposition a suivi un processus d’approbation fédéral et, après les examens requis, il a été recommandé que Bay du Nord procède dans des conditions environnementales strictes, notamment que ses émissions soient nulles d’ici 2050.

La technologie pour y parvenir est une autre source de friction entre Guilbeault et ses anciens collègues.





En avril, les libéraux ont introduit un important crédit d’impôt pour aider les sociétés pétrolières et gazières à installer des systèmes de captage, de stockage et d’utilisation du carbone sur leurs opérations, qui sont censés piéger les émissions de gaz à effet de serre produites lorsque le pétrole et le gaz sont extraits du sol et restituer ces retour des gaz dans le sol.

La plupart des grands activistes climatiques canadiens insistent sur le fait qu’il s’agit d’une technologie non éprouvée et soulignent qu’elle n’atténue pas les émissions produites lorsque les carburants sont utilisés.

Gray a déclaré que le gouvernement ne devrait pas le soutenir.

« Vous savez, si vous allez vraiment décarboniser en apportant toutes ces technologies « gee whiz » dont personne d’autre ne semble penser qu’elles fonctionneront, alors vous mettrez votre propre argent. Ne demandez pas au public de payer pour cela », a-t-il déclaré.

Malgré le chagrin de Bay du Nord, Brouillette a déclaré qu’il était peu probable qu’un autre ministre ait fait autant de progrès en un an que Guilbeault.

“Le nombre de réglementations, et les réglementations que nous voyons à ce stade, c’est vraiment un hommage à l’activité et à la conviction du ministre et cela doit être souligné”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que l’expérience de Guilbeault a joué un rôle “significatif” dans les discussions mondiales sur le climat et la nature. Il est bien connu et a probablement assisté à plus de réunions de ce type que quiconque dans le pays, a-t-elle déclaré.

Les racines de Guilbeault dans l’activisme environnemental sont profondes.

Ayant grandi dans la ville de La Tuque, à environ 250 kilomètres au nord-ouest de Québec, il n’avait que cinq ans lorsqu’il a organisé sa première manifestation, grimpant à un arbre derrière sa maison qu’un promoteur local voulait abattre.

Vingt-six ans plus tard, en 2001, lui et un autre militant de Greenpeace ont escaladé la Tour CN à l’aide de câbles de maintenance en acier pour critiquer le Canada et les États-Unis de ne pas avoir ratifié l’accord de Kyoto.

Environ 18 mois plus tard, le premier ministre de l’époque, Jean Chrétien, a ratifié l’entente. Alors que son successeur, Stephen Harper, a retiré le Canada de l’accord et que le pays a raté les objectifs de Kyoto, Guilbeault a déclaré qu’il pensait toujours que le coup avait fait une différence.

Cependant, il ne soutient pas la dernière tendance en matière de cascades climatiques, qui ont vu jusqu’à 20 chefs-d’œuvre artistiques attaqués avec tout, de la soupe aux tomates au sirop d’érable. Le plus souvent, les dommages n’étaient pas permanents, mais Guilbeault a déclaré que sa désobéissance civile était non violente et non dommageable et qu’il ne s’était jamais attaqué à l’art.

“Ce n’est pas comme ça que j’ai pratiqué mon activisme”, a-t-il déclaré. “Je ne comprends pas ce contraste que certains essaient de jouer entre environnement et culture.”

À l’approche de 2023, Guilbeault s’attend à ce que des mesures concernant le plafond des émissions de pétrole et de gaz, la réglementation sur l’électricité propre, les mandats sur les véhicules électriques et la législation consacrent les objectifs de conservation de la nature du Canada dans la loi.

Il a dit qu’il reconnaît également la nécessité de mieux communiquer avec les Canadiens.

Pendant des années, les conservateurs ont mangé du système libéral de tarification du carbone, se concentrant sur ses coûts et ignorant largement les remises, qui, pour la plupart des Canadiens, représentent plus que ce qu’ils ont payé.

Le gouvernement a décidé cette année de séparer les remboursements des déclarations de revenus annuelles et de les envoyer tous les trimestres, en essayant de les rendre plus visibles.

Mais il y a plus à faire, et Guilbeault a déclaré que son bureau travaille avec “certains des plus grands experts canadiens en communication climatique et environnementale pour changer notre façon de faire les choses”.

Il a dit qu’il y a une tension inhérente à communiquer un sentiment d’urgence sans déprimer les gens.

“Et je pense que là où nous avons collectivement échoué dans nos communications, c’est d’aider les gens à voir l’espoir et à voir ce que nous essayons de faire”, a-t-il déclaré.

“Et ce que nous essayons de faire, c’est de construire un monde meilleur pour tous.”