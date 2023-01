L’« absolutiste » de la liberté d’expression Elon Musk a personnellement ordonné la suspension d’un militant de gauche sur Twitter, selon un rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Elon Musk a supervisé une campagne de répression qui ciblait ses détracteurs lors de sa prise de pouvoir sur Twitter, et a directement participé à au moins un cas selon Bloomberg.

Le nouveau PDG de Twitter a personnellement dirigé la suspension d’un militant de gauche, Chad Loder, qui s’est fait connaître sur la plateforme pour son travail aidant à identifier les participants à l’attaque du 6 janvier, selon un message interne sur Twitter obtenu par le média.

On ne sait pas quel était le raisonnement de M. Musk pour la suspension de Loder; le seul texte du message aurait lu : “Suspension : demande directe d’Elon Musk.”

Loder a été suspendu en novembre et a déclaré que la seule explication qui leur avait été donnée était le contournement de l’interdiction, bien qu’ils affirment que cette raison est fabriquée.

La campagne pour faire taire les critiques de M. Musk sur la plateforme s’est à peine terminée par la suspension d’un militant. De nombreux autres comptes d’activistes et de commentateurs de gauche ont été suspendus sans avertissement, et un certain nombre de journalistes restent également suspendus de la plateforme pour avoir tweeté des mentions passagères d’un compte qui suivait le jet privé de M. Musk.

Ces suspensions sont intervenues sous la direction d’Ella Irwin, responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, selon Bloomberg.

Un ancien dirigeant de l’entreprise l’a résumé dans une déclaration cinglante (bien qu’anonyme) au média : “Depuis l’acquisition, les seules actions de l’entreprise ont été de faire taire les critiques d’Elon, d’exposer les journalistes et d’autres à des préjudices et de violer normes éthiques de base et lois sur la protection de la vie privée.

L’indépendant a contacté les représentants de Twitter pour obtenir des commentaires sur les messages internes découverts.

Le site a connu une période de turbulences depuis que M. Musk a pris le relais l’année dernière à la suite d’une brève bataille juridique.

Divers reportages ont indiqué que la plate-forme avait perdu jusqu’à la moitié, sinon plus, de ses 100 principaux annonceurs depuis que l’exécutif de Tesla et SpaceX a pris le relais et a commencé une série de changements rapides de politique, dont beaucoup ont été annulés jours ou même des heures après leur annonce.

M. Musk, quant à lui, passe de plus en plus de temps sur le site à interagir avec des commentateurs d’extrême droite comme Ian Miles Cheong, Peter Sweden et d’autres. connu pour avoir adopté la désinformation et mensonges éhontés alors qu’il fait la guerre aux journalistes traditionnels. En conséquence, il a été victime de croire certaines des conspirations propagées par ces comptes; plus récemment, cela a conduit le PDG de Twitter à tweeter et plus tard à supprimer discrètement un complot insultant et sans fondement au sujet du mari de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi souffrant de blessures graves lors d’une invasion de domicile.

La plate-forme a également mis en place un système de “vérification” payant qui permet aux utilisateurs de payer une somme modique pour obtenir les coches bleues qui n’étaient auparavant attribuées qu’aux comptes dont il est prouvé qu’ils sont liés à des personnalités. La mise en œuvre de ce système a immédiatement conduit à des abus prévisibles, les trolls saisissant l’opportunité de modifier leurs comptes pour donner l’impression que leurs tweets provenaient d’individus ou d’entreprises célèbres.