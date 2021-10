Kyrsten Sinema quitte DC tout en retardant le projet de loi sur les infrastructures

Le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ), l’un des deux sénateurs démocrates qui retardent l’adoption du programme Build Back Better, a quitté DC pour le week-end.

Jonathan Allen de NBC News a tweeté :





Le sénateur Kyrsten Sinema a quitté DC plus tôt dans la journée, ont déclaré deux sources à NBC News. – Jonathan Allen (@jonallendc) 1er octobre 2021

Le fait que Sinema ne se soucie pas de rester à Washington et de faire son travail devrait être noté et rappelé par tous les électeurs démocrates de l’Arizona. Contrairement au sénateur Manchin, Sinema ne s’engage pas dans des négociations pour obtenir un accord afin que les projets de loi sur les infrastructures, qui sont l’épine dorsale du plan Build Back Better du président Biden, puissent être adoptés.

Certains démocrates organisent déjà un défi principal pour la campagne électorale de 2024.

Comme l’a souligné Ari Berman, il est faux que deux sénateurs qui représentent 2,8% de la population américaine puissent soutenir une législation largement populaire :

2 Les sénateurs représentant 2,8% de la population américaine ne devraient pas être en mesure de bloquer à eux seuls les politiques soutenues par 65% des Américains et 96% des députés du Congrès – Ari Berman (@AriBerman) 1er octobre 2021

La sénatrice Sinema se mérite un challenger principal démocrate en montrant qu’elle n’est pas sérieuse au sujet de son travail et de ses devoirs envers les habitants de l’Arizona.

Deux sénateurs retardent les projets de loi sur les infrastructures. L’un montre qu’il est prêt à négocier et à trouver un accord. L’autre a quitté DC et prouve qu’elle n’a pas sa place au Sénat.