Kyrsten Sinema obtient Wall Street et un soutien immobilier avant les élections de 2024

La sénatrice Kyrsten Sinema a récolté de l’argent de campagne auprès des chefs d’entreprise à la fin de l’année dernière alors qu’elle se préparait à une éventuelle candidature à la réélection à enjeux élevés en 2024 dans l’État du champ de bataille de l’Arizona.

Sinema, un vote oscillant centriste au Sénat étroitement divisé, a changé son affiliation à un parti de démocrate à indépendant en décembre. Les leaders de l’immobilier et du capital-investissement, qui ont longtemps contribué à remplir les coffres de campagne de Sinema, ont contribué à une bonne récolte de fonds pour le sénateur au cours des derniers mois de l’année dernière.

Alors que Sinema envisage de lancer une offre pour un deuxième mandat au Sénat, la campagne du sénateur est entrée en 2023 avec de l’argent, avec 8,2 millions de dollars en main, selon un nouveau dossier de la Commission électorale fédérale. La campagne de Sinema a permis de collecter plus de 800 000 dollars au cours des trois derniers mois de 2022, et une partie de ces fonds provenait de comités affiliés, selon les documents de campagne rendus publics mardi.

Depuis octobre, Sinema a vu le soutien de dirigeants de géants du capital-investissement tels que Pierre noire ainsi que le président du plus grand groupe de lobbying commercial américain, la Chambre de commerce, selon le dossier.

Une porte-parole de Sinema n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

La collecte de fonds est intervenue à la fois avant que Sinema ne change d’affiliation à un parti – et ait fait face à un éventuel défi principal de la gauche – et après le changement. Sinema, qui lors du dernier Congrès a bloqué les principales propositions fiscales démocrates qui auraient affecté le capital-investissement et les entreprises, semble en grande partie avoir gardé ses alliés dans le monde des affaires après avoir quitté le Parti démocrate.

Une semaine avant que Sinema ne passe du statut de démocrate à indépendant, elle a assisté à un déjeuner de collecte de fonds privé à New York avec au moins une douzaine de titans des secteurs de l’immobilier et du capital-investissement, selon des collecteurs de fonds politiques familiers avec le sujet et une invitation au un événement.

Le déjeuner, qui a eu lieu le 2 décembre dans un club privé au 75 Rockefeller Plaza à Manhattan, a été organisé par deux dirigeants de l’immobilier : Scott Rechler, président et PDG de RXR Realty, et Jeff Blau, PDG de Related Cos., selon à l’invitation. L’événement a soutenu le Sinema Leadership Fund, un comité de collecte de fonds conjoint qui profite à sa campagne et à son leadership PAC, appelé Getting Stuff Done. Les donateurs pourraient donner entre 2 900 $ et 10 800 $ pour assister au rassemblement, selon le site Web de contribution pour acheter des billets pour l’événement.

Blau a encouragé les donateurs à venir à l’événement de décembre parce qu’il pense que Sinema “est un législateur intellectuellement doué et intelligent qui est l’une des voix les plus courageuses et indépendantes du Sénat”, selon l’invitation envoyée par e-mail signée par le PDG de Related Cos. épouse, Lise.

“Pour son indépendance, elle paiera un prix”, a ajouté l’invité.

Un porte-parole de Related Cos. a refusé de commenter.

Lors du déjeuner, Sinema a discuté du Congrès à venir et de la façon dont les marges serrées dans les deux chambres pourraient créer une impasse, selon les participants. Elle a également parlé de son intention de continuer à travailler avec les républicains. Sinema n’a pas dit lors du déjeuner qu’elle prévoyait de quitter le Parti démocrate et de devenir indépendante, ont déclaré ces personnes.

L’invitation que Blau a envoyée aux donateurs suggère que la collecte de fonds visait à protéger Sinema contre un éventuel défi primaire. Les chefs d’entreprise ont souvent pris sa défense, et la plupart de ces alliés ne semblent pas découragés depuis que Sinema est devenue indépendante.

L’autre organisateur, Rechler, a déclaré à CNBC dans un e-mail mardi qu’il soutenait Sinema lors de l’événement de décembre “et je continue de la soutenir aujourd’hui”.

Le responsable immobilier a déclaré que sa femme et lui connaissaient Sinema depuis des années. Il a fait don de 10 800 $ au Sinema Leadership Fund fin novembre, selon un dossier de la FEC, avant le déjeuner de collecte de fonds qui, selon Rechler, a eu lieu au club privé 75.

Alors que de nombreux donateurs sont restés dans le coin de Sinema après son départ du Parti démocrate, cette décision lui a fait perdre un certain soutien. Deux donateurs qui ont été invités au déjeuner de décembre, qui ont refusé d’être nommés afin de partager leurs points de vue sur Sinema, ont déclaré qu’ils soutiendraient probablement la candidate démocrate à son siège l’année prochaine. L’un des contributeurs est venu au déjeuner et l’autre a choisi de ne pas y assister.

Le seul chef d’entreprise qui est allé au déjeuner a déclaré qu’il se serait retenu de donner à Sinema s’il avait su qu’elle deviendrait indépendante. La personne craint que sa décision ne divise les votes entre Sinema et un démocrate lors de la course de 2024, permettant aux républicains d’obtenir un siège pivot au Sénat.

L’autre riche donatrice qui a été invitée au déjeuner mais qui n’y a pas assisté a déclaré que l’opposition de Sinema à la fermeture de l’échappatoire à l’intérêt porté, qui profite à de nombreux dirigeants du capital-investissement qui la soutiennent, l’a amené à envisager de soutenir la candidate démocrate à son siège. .

La décision de Sinema de quitter le parti a changé les opinions sur elle au-delà de la communauté des donateurs. Depuis que la sénatrice est devenue indépendante, la part des démocrates de son État qui la désapprouvent a bondi de 18 points de pourcentage, selon un nouveau sondage Morning Consult.

Mais sa cote d’approbation parmi les indépendants et les républicains de l’État s’est améliorée après la décision. Dans l’ensemble, Morning Consult la classe au cinquième rang des sénateurs américains les plus impopulaires.

Sinema a annoncé une semaine après la collecte de fonds qu’elle deviendrait un caucus indépendant mais toujours avec les démocrates du Sénat et conserverait ses affectations au comité. Elle siège à l’influent comité sénatorial des banques ainsi qu’aux comités du commerce et de la sécurité intérieure.

Certains démocrates de son État ont longtemps fait pression pour un challenger plus libéral de Sinema, et sa décision de quitter le parti a ouvert la porte à d’autres candidats. Le représentant progressiste Ruben Gallego, D-Arizona, a lancé sa campagne pour le siège de Sinema le mois dernier.

La sénatrice sortante n’a pas annoncé si elle se représentera. Mais si elle le fait, elle entrera dans une campagne potentiellement difficile avec le soutien d’une multitude de chefs d’entreprise.

Les derniers dépôts de la FEC de sa campagne et des comités affiliés, qui couvrent d’octobre à fin décembre, montrent que des chefs d’entreprise de Wall Street, de l’immobilier et de la technologie, entre autres industries, ont inondé les coffres de la campagne de Sinema peu de temps avant et juste après son déménagement à devenir indépendant.

La campagne de Sinema avait déjà vu plus de 2 millions de dollars du secteur des valeurs mobilières et de l’investissement depuis le cycle électoral de 2018. Les dirigeants de Wall Street ont également fait pression sur son bureau dans le passé dans le but de préserver l’échappatoire à l’intérêt porté.

Cette tendance s’est poursuivie à la fin de l’année dernière. Martin Brand, responsable de la division de capital-investissement de Blackstone en Amérique du Nord, a contribué 5 800 $ à la campagne de Sinema en octobre, selon un dossier de la FEC.

La campagne Sinema a vu des dizaines de contributions totalisant plus de 145 000 $ de personnes qui travaillent chez Apollo Global Management, une autre société géante de capital-investissement, depuis octobre. La campagne a récemment reçu plus de 60 000 $ de ceux qui travaillent chez le géant du capital-investissement TPG, selon le nouveau dossier. Le soutien des responsables de TPG comprenait un don de 5 800 $ de James Coulter, co-fondateur de la société en octobre, selon le dernier dossier.

Les représentants des entreprises n’ont pas retourné les demandes de commentaires.

Suzanne Clark, PDG de l’énorme groupe de lobbying pro-business US Chamber of Commerce, a également fait don de 1 000 $ à la campagne de Sinema le 31 décembre, selon le nouveau dossier de la FEC.

Un porte-parole de la Chambre de commerce a déclaré à CNBC que Sinema est un leader en matière de fiscalité et d’autres questions politiques clés qui sont “profondément importantes pour le monde des affaires”.

“La Chambre et nos dirigeants soutiennent les législateurs favorables aux entreprises qui proposent des politiques favorables à la croissance qui font avancer l’économie américaine”, a déclaré à CNBC Tim Doyle, porte-parole de la Chambre. “Le sénateur Sinema est un leader sur les questions de fiscalité, d’infrastructure, de technologie et d’innovation, qui sont toutes extrêmement importantes pour la communauté des affaires.”