Kyrsten Sinema le prend désormais en charge. La loi sur la réduction de l’inflation peut-elle passer ?

Plus d’un an après le début des négociations sur la législation, les démocrates du Sénat ont enfin tous leurs 50 membres à bord pour un projet de loi de réconciliation budgétaire qui financera plusieurs des principales priorités du président Biden et leur donnera des victoires politiques sur le climat et les soins de santé avant le mi-mandat élections.

Jeudi, la sénatrice Kyrsten Sinema (D-AZ) a indiqué qu’elle soutiendrait la dernière version de la législation, connue sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation, ouvrant la voie à son adoption ce week-end. Sinema, un partisan de longue date du projet de loi, était le dernier législateur dont les démocrates avaient besoin pour se joindre au Sénat après que le sénateur Joe Manchin (D-WV) ait déclaré qu’il était prêt à aller de l’avant.

La législation est maintenant sur la bonne voie pour un vote final ce week-end, bien qu’elle doive encore surmonter quelques autres obstacles avant que le Sénat puisse l’approuver. Le projet de loi est toujours en cours d’examen par le parlementaire du Sénat, un expert non partisan des règles qui déterminera si les politiques contenues dans le projet de loi sont éligibles au processus de réconciliation que les démocrates souhaitent utiliser. Ce processus leur permet d’adopter la législation avec seulement 51 voix et aucun soutien républicain. S’il n’y a pas de contretemps majeur, les sénateurs devront endurer un long processus de débat et d’amendement connu sous le nom de vote-a-rama, où n’importe quel sénateur peut proposer des ajouts au projet de loi et forcer les autres à prendre des votes inconfortables.

“Sous réserve de l’examen parlementaire, j’irai de l’avant”, a déclaré Sinema dans sa déclaration de jeudi.

Qu’y a-t-il dans la facture

Bien que cette législation ne représente qu’une fraction de ce que les démocrates avaient initialement proposé lorsqu’ils ont lancé ce processus, elle comprend toujours des investissements substantiels dans le climat ainsi que des propositions majeures en matière de soins de santé et de fiscalité. Au total, il devrait inclure plus de 400 milliards de dollars de dépenses et générer plus de 700 milliards de dollars de revenus, ce qui entraînera une réduction du déficit de 300 milliards de dollars.

Le soutien de Sinema au projet de loi était accompagné de certaines conditions. Elle a déclaré dans sa déclaration de soutien que la législation ne supprimera plus l’échappatoire fiscale sur les intérêts reportés, un changement auquel elle s’oppose depuis longtemps et qui aurait imposé le revenu des gestionnaires de fonds au même taux que les autres revenus. Cette disposition a été remplacée par une taxe d’accise de 1 % sur les rachats d’actions, qui devrait compenser les revenus générés par la disposition sur les intérêts portés.

Le projet de loi contient désormais des dispositions sur les points suivants :

Soins de santé, notamment en permettant à Medicare de négocier les prix des médicaments sur ordonnance et en prolongeant les subventions de l’ACA pendant trois années supplémentaires.

notamment en permettant à Medicare de négocier les prix des médicaments sur ordonnance et en prolongeant les subventions de l’ACA pendant trois années supplémentaires. Impôts, y compris un nouvel impôt minimum sur les sociétés de 15%, un financement pour l’application de l’IRS et une nouvelle taxe d’accise de 1% sur les rachats d’actions.

y compris un nouvel impôt minimum sur les sociétés de 15%, un financement pour l’application de l’IRS et une nouvelle taxe d’accise de 1% sur les rachats d’actions. Climat, y compris les crédits d’impôt pour l’énergie propre, les subventions pour la justice environnementale et le financement de la résilience à la sécheresse.

Le personnel de Vox a un aperçu exhaustif de la façon dont chacun fonctionnera ici.

Et après

Les démocrates devraient recevoir vendredi une mise à jour du parlementaire du Sénat, qui pourrait décider si certains aspects des dispositions sur les médicaments sur ordonnance sont éligibles au projet de loi. Après avoir obtenu ce jugement, les législateurs peuvent alors nettoyer et finaliser le projet de loi, et supprimer toutes les politiques qui ne passent pas le cap. En général, les politiques doivent avoir un impact clair sur la fiscalité et les dépenses pour être éligibles à un projet de loi de rapprochement budgétaire. Rappelons que le parlementaire a précédemment statué que le salaire minimum de 15 $ ne pouvait pas être approuvé via la réconciliation car il n’avait pas un impact suffisamment significatif sur le budget fédéral.

Une fois que les démocrates se sont mis d’accord sur une version finalisée avec l’approbation du parlementaire, ils peuvent alors commencer le processus de vote. Ils procéderont d’abord à un vote de procédure samedi qui lancera 20 heures de débat sur le projet de loi, puis ils organiseront un processus connu sous le nom de vote-a-rama, au cours duquel n’importe quel sénateur pourra proposer des amendements à la législation. On s’attend généralement à ce que les républicains utilisent ces amendements pour mettre les démocrates sur place : l’année dernière, par exemple, ils ont forcé les démocrates à voter sur des questions où le parti est divisé, comme l’emballage de la Cour suprême.

Une fois le vote-a-rama terminé, les législateurs peuvent alors passer à l’adoption finale du projet de loi, qui pourrait intervenir dès dimanche. Une fois que le Sénat a approuvé le projet de loi, il se dirige vers la Chambre, qui devrait rompre ses vacances d’août pour voter plus tard ce mois-ci.

Les démocrates ont également besoin de la plupart de leurs membres à bord dans la chambre basse, où ils pourraient bientôt être réduits à une marge de quatre voix. Jusqu’à présent, certains des membres modérés qui s’opposaient auparavant au projet de loi s’il n’incluait pas le rétablissement de la déduction de l’impôt sur le revenu des États et des collectivités locales (SALT), ont signalé qu’ils étaient toujours disposés à soutenir la législation, signe qu’il est probable avoir le soutien nécessaire pour passer. De plus, les membres progressistes, qui ont repoussé les politiques épurées dans le passé, ont également largement exprimé leur soutien.

“Quand ils nous l’enverront, nous l’adopterons”, a déclaré la présidente de la Chambre Nancy Pelosi lors d’une conférence de presse la semaine dernière.