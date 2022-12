Kyrsten Sinema dit qu’elle quittera le parti démocrate

La sénatrice Kyrsten Sinema de l’Arizona, dont l’approche centriste l’a opposée à certaines parties de l’agenda du président Biden et en a fait la cible des militants démocrates, quitte le Parti démocrate et s’inscrit comme indépendante, a-t-elle annoncé vendredi dans une série d’entretiens et dans un essai. dans la République de l’Arizona.

Mme Sinema n’a pas dit si elle ferait un caucus avec les démocrates, comme le font deux autres sénateurs indépendants, Bernie Sanders du Vermont et Angus King du Maine. Les démocrates avaient revendiqué un avantage de 51-49 au Sénat cette semaine lorsque Raphael Warnock l’a emporté lors d’un second tour en Géorgie.

Écrivant dans The Arizona Republic, elle a déclaré qu’elle ne s’était “jamais parfaitement adaptée à l’un ou l’autre des partis nationaux” et que “les voix les plus fortes et les plus extrêmes continuent de pousser chaque parti vers les marges”.

“Lorsque les politiciens sont plus concentrés sur le fait de priver le parti d’opposition d’une victoire que sur l’amélioration de la vie des Américains, les gens qui perdent sont des Américains ordinaires”, a-t-elle écrit. “C’est pourquoi j’ai rejoint le nombre croissant d’Arizonans qui rejettent la politique partisane en déclarant mon indépendance vis-à-vis du système partisan brisé de Washington.”