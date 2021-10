Kyrsten Sinema de Cecily Strong se fait embrocher pour avoir tué l’agenda démocrate lors de l’ouverture de « SNL »

Cecily Strong a donné le coup d’envoi de la saison 47 de ‘Saturday Night Live’ en torréfiant le sénateur de l’Arizona Kyrsten Sinema dans un sketch d’ouverture hilarant présentant des impressions comiques du président Joe Biden, Andrew Cuomo et plus encore!

Saturday Night Live est revenu en force le 2 octobre avec une performance hilarante de Cecily Strong usurper le sénateur démocrate Kyrsten Sinema, torréfier la députée pour avoir entravé les plans des démocrates pour le pays. L’une de ses lignes les plus hilarantes mettait en vedette Cecily en train de lancer un coup humoristique au sénateur. « En tant que triathlète bisexuel buveur de vin, je sais ce que veut l’Américain moyen. Ils veulent être mis en attente lorsqu’ils appellent le 911. Ils veulent des ponts qui s’arrêtent, des voitures tombent. Ils veulent de l’eau si épaisse que vous pourriez la manger avec une fourchette, et je me battrai pour cela quoi qu’il arrive, à moins que mon pied ne me fasse mal. Ensuite, je retournerai en Arizona », a-t-elle déclaré.

Cecily est apparu aux côtés d’autres favoris des fans comme Mélissa Villaseñor en tant que Rép. Alexandrie Ocasio-Cortez et nouveau venu James Austin Johnson comme président Joe Biden! Outre l’impression de Cecily sur Sinema, les fans étaient également curieux de connaître le point de vue du nouveau venu sur POTUS! À un moment donné, James Biden a essayé d’amener les démocrates à se mettre d’accord sur les routes. « Je ne veux pas de routes », a déclaré Cecily. « Pas de routes, pourquoi ? » demanda James. « Chaos », a répondu de manière hilarante la sénatrice de Cecily. Plus tôt dans le sketch, elle a pris l’une des lignes les plus drôles pour rôtir Kyrsten. « Qu’est-ce que je veux de ce projet de loi ? Je ne le dirai jamais, car je ne suis pas venue au Congrès pour me faire des amis, et jusqu’à présent, mission : accomplie », a-t-elle plaisanté en guise de première ligne.

Les fans ont définitivement convenu que le point de vue de la bande dessinée sur Kyrsten était parfait! « Cecily Strong’s Sinema frappe juste le clou fou sur la tête », a écrit un fan. Un autre a déclaré que l’acteur du sketch jouait le sénateur « parfaitement ». Une autre personne a déclaré qu’elle était ravie de voir Cecily « retirer » le sénateur.

Je ne sais pas qui est ce type, mais il fait un très bon président Biden. Et Sinema de Cecily Strong vient de frapper le clou fou sur la tête. Content de te revoir, #SNL! pic.twitter.com/84Lcl1LlV6 — BrooklynDad_Defiant ! (@mmpadellan) 3 octobre 2021

Je pense que Cecily Strong Krysten a parfaitement capturé Sinema. « Le chaos! » #snl pic.twitter.com/Yb0g7fk17y – rebellegrrl (elle/elle) (@rebellegrrl) 3 octobre 2021

Je paierais cher pour voir SNL abattre à lui seul Kristen Sinema. Au revoir ma fille ! #SNLPremiere #snl pic.twitter.com/1X9LkHq1eY – Shauna Louise (@shauna_louise0) 3 octobre 2021

Saturday Night Live voit quelques changements à l’approche de sa 47e saison, y compris le départ de Beck Bennett, 36. L’acteur de longue date s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la grande nouvelle après huit saisons. « Je t’aime, SNL tu vas tellement me manquer Merci pour 8 ans de personnes remarquables et d’expériences incroyables qui ont complètement changé ma vie. Je me suis tellement amusé », a-t-il écrit le 28 septembre, y compris un carrousel de photos avec des moments forts de son passage dans l’émission. Beck a initialement rejoint en 2013.

Certains membres de la distribution populaires incluent Kate McKinnon, Kate McKinnon, Pierre Davidson, Aidy Bryant, Cecily Strong, et Kenan Thompson. Parmi les autres qui reviennent, citons les hôtes « mise à jour du week-end » Colin Jost et Michel Che, aussi bien que Chloé Fineman, Alex Moffat, Kyle Mooney, Ego Nwodim, Bowen Yang, et Heidi Gardner.

Après la finale de la saison 46, une source a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que SNL coureur de spectacle Lorne Michaels tenait à garder le casting pour une autre année. « COVID a été difficile pour beaucoup, mais a été très difficile pour SNL », un une source a déclaré à HL. « Les auditions habituelles et voir les gens dans les clubs de comédie pour Lorne à [determine] si quelqu’un serait bon pour la série, il y a eu des pierres d’achoppement intéressantes, alors au retour de la saison prochaine, Lorne a dit à tous les acteurs de l’année dernière qu’il aimerait qu’ils reviennent tous », a également déclaré l’initié.

Notamment, SNL est passé à un SNL à la maison modèle pour les trois derniers épisodes de la saison 45. La série est revenue en studio pour la saison 46 avec des règles COVID-19 strictes, notamment obligeant les acteurs et les hôtes à suivre une quarantaine.