Kyrie Irving tweete un message crypté pendant sa suspension

Kyrie Irving a publié un message crypté sur Twitter après que le propriétaire des Nets, Joe Tsai, a déclaré “Il a encore du travail à faire” afin de revenir dans l’équipe.

Kyrie Irving purge toujours sa suspension de cinq matchs des Brooklyn Nets pour avoir partagé un lien de film antisémite, puis montré lentement des remords pour ses actions. Au lendemain de la suspension de Kyrie, les Nets ont dressé une liste de choses qu’il doit accomplir avant de revenir dans l’équipe. Les six actions demandées à Kyrie comprenaient : s’excuser et condamner le film qu’il a promu, faire un don de 500 000 $ à des causes anti-haine, suivre une formation sur la sensibilité, suivre une formation sur l’antisémitisme, rencontrer l’ADL et les dirigeants juifs et rencontrer le propriétaire de l’équipe, Joe Tsai pour démontrer une compréhension de la situation.

La liste a immédiatement déclenché une discussion si les Nets en faisaient trop avec leur réponse après que Kyrie se soit directement excusée sur Instagram.

Kyrie Irving tweete un message cryptique alors que la suspension dépasse les 5 matchs 3>

Hier soir, les Brooklyn Nets ont affronté les Lakers de Los Angeles et Kyrie Irving était toujours absent, ce qui a incité beaucoup à se demander pourquoi il n’était pas revenu de sa suspension de 5 matchs. Le propriétaire des Nets, Joe Tsai, a été directement interrogé sur Kyrie et sa réponse a été très simple.

Kyrie a complété sa liste d’éléments d’action pour revenir dans l’équipe, mais jusqu’à présent, il n’a pas terminé la liste complète. Cela est devenu un sujet de discussion sur la chronologie en partie grâce au monologue SNL de Dave Chappelle. Kyrie a envoyé un tweet énigmatique plaidant une fois de plus sa cause en déclarant qu’il n’essaie pas de faire du mal à qui que ce soit ou d’être un pion en politique. Vous pouvez lire son tweet complet ci-dessous.